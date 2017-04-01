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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bylock'la babasından koparılan liseli kızın çığlığı (1)

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Nisan 2017, Cumartesi
Bugün de bir başka yakıcı mesaj:

16 yaşında bir lise öğrencisiyim. Deli çağ dedikleri yaş grubundanım anlayacağınız, ama beni o deli çağdan koparan şeyler var. Endişeler ve korkularla boğuştuğum zamanlardayım şu sıralar. Ailem acısından konuşamazken ben sesimi duyurma arayışı içinde  bu mektubu size göndermek istedim. 

Canım babam; herkes gitse bile yanımda olacağına emin olduğum iki insandan biri. Sırtımı yasladığım duvar, gölgesinde dinlendiğim ağaç. Bugün yanımda değil.  20 Temmuz’da 18 yıldır elektronik mühendisi olarak çalıştığı kurumun yöneticileri tarafından çağrılarak, kendisinden çok memnun olunmasına rağmen kendi isteğiyle istifa ediyormuş gibi göstermelik bir dilekçeyle ayrılması isteniyor. 

Sonra öğreniyoruz ki aynı yöntemle istifa ettirilen tek insan babam değil.

Babam ömrünü, gönlünü verdiği kurumdan bir saat içinde “Terör örgütü üyesi ilan edilebilirsin, ortamı görüyorsun, kendini aklaman mümkün değil” söylemlerine maruz kalan insanın psikolojisi ne kadar sağlıklı olabilirse o kadar sağlıklı düşünür durumdaydı evimize geldiğinde. “Veda ettim” diyebildi. Neye vedaydı? 18 yıldır aile şirketinden öte gördüğü işyerine, verilen emeğe, iş arkadaşlarına, hayallerine… “Her veda yeni bir başlangıçtır, sıkma canını” diyebildik ailecek.

Kurum, istifa etmelerini istediği personelinin çoğunu, bylock kullandıkları gerekçesiyle şikâyet de etmiş. 16 yıllık ömrümde ilk kez polisler evimizi, arabamızı aramış, sonra babamı gözaltına almıştı. Her şehit haberinde gözleri dolan babam terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyordu!

Baro avukatının dediğine göre babam suç iddiasını kabul etmeyip delilleri görmek istemiş, ancak dosyanın boş olduğu ve ellerinde bir veri bulunmadığı cevabını almış. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası ‘’Gerekli delillerin henüz bulunamamış olmasından dolayı tutukluluğunun devamına’’ kararı verilmiş. Belli ki babam önce suçlu ilan edilip sonra ne zaman mahkemeye çıkacağı bile belli olmadan “Suçlu olduğunu bulmaya çalışacağız” mantığıyla içeride tutuluyor. 

Aylardır hasretiz. O kendimi güvende hissettiğim kollarının arasında olmaya, bana sarılmana o kadar muhtacım ki babacığım...

(Devamı yarına)

@TasciNida tutuklu olan babamızı istiyoruz çok özledik masum insanlara özgürlüklerini geri verin https://twitter.com/gulecyuzk

Yüksek Yargı üyelerine hukuksuz muameleler... - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/yuksek-yargi-uyelerine-hukuksuz-muameleler_427670 … @yeniasya aracılığıyla

Nur’la 18.5.16’da yaptığımız periscope yayını: Papa’nın “Fransa laikliği abarttı” yorumu çok önemli - https://t.co/hCfuRJfZtd

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Yorumlar

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  • Yusuf ATMACA

    02.04.2017 01:14:52

    Rabbim tüm vatanseverleri yar ve yardımcısı olsun zalimlerin zulmünden kurtarsın İNŞALLAH

  • KHK mağduru

    01.04.2017 17:01:08

    Bugün ilk defa öğrencilerimden birini gördüm hocam utanmayin kiminle konuşursak konuşalım sizin suçsuz olduğunuzu biliyor dedi.beni mutlu etti isterseniz sizin için iş ararım dedi .Sizden Allah razı olsun sesimiz oldunuz.Ben değil ama maddi durumu çok kötü olan aileler var kendi giydiği çocuğunun giydiği eşyaları pazarda satan bacılar var .Unutmayın bizi.rabbimmde hesap günü sizi unutmadım insallah.

  • Özcan Erkiş

    01.04.2017 14:46:57

    (2) Bugün hem Sayın Battal'ın hem Sayın Çakır'ın "hukuk ve adalet" konulu yazılarında ifade ettikleri gibi, "hukuk ve adaletin" millet ve memleket için ne kadar kıymetli, ehemmiyetli ve lüzumlu olduğu; hukukun ve adaletin olmadığı yerde güven ve istikrar, hürriyet ve huzur olmayacağı bir hakikattir. Bugünkü çığlıkların sebebiı, gram gram dağıtılan ve geciken adaletin "adâletsizliğinden"dir. Toplumun psikolojisini de tahrip eden bu hukuksuz ve antidemokratik uygulamalara artık bir son verilmelidir. Sayın Battal'in da çok yerinde bir misâliyle, getirilmek istenen tek adamlık sistemine muhalif ve muarız olup, "Hayır! " diyecek insanlara "Thomas More muamelesi" yapılmamalıdır. Thomas More ne mi yapılmış? Zaten devletin kendisi de olan bilmem kaçıncı Henry'ye, kilisenin de başına geçmek niyetine karşı çıkınca önce "hain " sonra da "idam " edilmiş!. Aman dikkat!.....

  • Özcan Erkiş

    01.04.2017 14:19:24

    (1) Sayın Güleçyüz, tam da Kadı Karakuşi ve Ali'lerin İstiklâl Mahkemesinde örneği görülebilecek bir "hukuksuzluk ve adaletsizlik" numunesi.Bir yanda "Adalet ve Hukuk! " çağrıları, beri tarafta mazlum ve mağdur çığlıkları. Biz hangi ülkede yaşıyoruz Yâ Rabbi!. Hukukun; âdil, bağımsız ve tarafsızlıkla beraber vicdanını ve cesaretini de yitirmiş bir hukuk eliyle katledildiği acaip bir süreç. Öyle ki tahliye ettiklerini 2 gün sonra tekrar tutuklayarak skandal ve hukuk rezaletine imza atan, "terazisi şaşmış " bir adalet mekanizması. Cüppesinde düğme olmamasına rağmen "devletlu" önünde serfüru eden, cüppesini "iliklemeye" çalışan yargı teşkilatı. Duâ edelim de bu adaletsizlikle mülkümüz temelinden sarsılmasın. Dünyada muhtemelen örneği bulunmayan şu hukuka bakar mısınız :"Gerekli delillerin henüz bulunamamış olmasından dolayı tutukluğun devamına!" Yâni tıpkı "sanığın idamına, şahitlerin bilâhare dinlenmesine! " diyen "meşhur mahkemeler" gibi. .

  • alim bal

    01.04.2017 14:00:51

    davalar siyasi

  • alim bal

    01.04.2017 13:59:33

    delilsiz içerde tutmak zulumdür.tutsaklıktır. bylock delil olmaz. dosya gizli denemez. Allah sorar.

  • Omer

    01.04.2017 03:44:06

    Allahim halimizi sana arz ediyoruz

  • özkan

    01.04.2017 01:10:53

    Allah sizden razı olsun. Haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmadınız. Allah mazlumların yardımcısı olsun

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