Bylock'la babasından koparılan liseli kızın çığlığı (1)

Bugün de bir başka yakıcı mesaj:

16 yaşında bir lise öğrencisiyim. Deli çağ dedikleri yaş grubundanım anlayacağınız, ama beni o deli çağdan koparan şeyler var. Endişeler ve korkularla boğuştuğum zamanlardayım şu sıralar. Ailem acısından konuşamazken ben sesimi duyurma arayışı içinde bu mektubu size göndermek istedim.

Canım babam; herkes gitse bile yanımda olacağına emin olduğum iki insandan biri. Sırtımı yasladığım duvar, gölgesinde dinlendiğim ağaç. Bugün yanımda değil. 20 Temmuz’da 18 yıldır elektronik mühendisi olarak çalıştığı kurumun yöneticileri tarafından çağrılarak, kendisinden çok memnun olunmasına rağmen kendi isteğiyle istifa ediyormuş gibi göstermelik bir dilekçeyle ayrılması isteniyor.

Sonra öğreniyoruz ki aynı yöntemle istifa ettirilen tek insan babam değil.

Babam ömrünü, gönlünü verdiği kurumdan bir saat içinde “Terör örgütü üyesi ilan edilebilirsin, ortamı görüyorsun, kendini aklaman mümkün değil” söylemlerine maruz kalan insanın psikolojisi ne kadar sağlıklı olabilirse o kadar sağlıklı düşünür durumdaydı evimize geldiğinde. “Veda ettim” diyebildi. Neye vedaydı? 18 yıldır aile şirketinden öte gördüğü işyerine, verilen emeğe, iş arkadaşlarına, hayallerine… “Her veda yeni bir başlangıçtır, sıkma canını” diyebildik ailecek.

Kurum, istifa etmelerini istediği personelinin çoğunu, bylock kullandıkları gerekçesiyle şikâyet de etmiş. 16 yıllık ömrümde ilk kez polisler evimizi, arabamızı aramış, sonra babamı gözaltına almıştı. Her şehit haberinde gözleri dolan babam terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyordu!

Baro avukatının dediğine göre babam suç iddiasını kabul etmeyip delilleri görmek istemiş, ancak dosyanın boş olduğu ve ellerinde bir veri bulunmadığı cevabını almış. Tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası ‘’Gerekli delillerin henüz bulunamamış olmasından dolayı tutukluluğunun devamına’’ kararı verilmiş. Belli ki babam önce suçlu ilan edilip sonra ne zaman mahkemeye çıkacağı bile belli olmadan “Suçlu olduğunu bulmaya çalışacağız” mantığıyla içeride tutuluyor.

Aylardır hasretiz. O kendimi güvende hissettiğim kollarının arasında olmaya, bana sarılmana o kadar muhtacım ki babacığım...

(Devamı yarına)

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