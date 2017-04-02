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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bylock’la babasından koparılan Liseli kızın çığlığı (2)

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Nisan 2017, Pazar

Dünden devam:

Koruyucu meleğim; bu süreçte ayakta kalmamı sağlayan insan, annem. Dünyaya geleceği günü heyecanla beklediğimiz kardeşime hamileydi. Bebeğini kaybetme riski taşıyordu ve hastanece rapor verilmişti. İhtiyaçlarını karşılamak, onu ve kardeşimi korumak için babamla birlikte elimizden geleni yapıyorduk. 25 Temmuz’da öğretmen olarak çalıştığı okuldan çağrılarak açığa alındığı söylenmiş. Niye böyle olduğunu sorduğumda kendisi de bilmediği için cevap veremedi. 15 Temmuz öncesi ve sonrasında hasta yatağında olan annem ne ile suçlanıyordu?

Annem soruşturma açılıp bu yanlıştan dönüleceğine dair inancını koruyarak beklerken 1 Eylül KHK’sı ile ihraç edildiğini öğrendi. Bir de adı “ihraç edilen terör örgütü üyeleri’’ başlığıyla internet sitelerinde yayınlandı...

Ben bu mektubu aylar önce bana umut olabilecek herkese gönderdim. Bugün 241. gün, kimse duymadı sesimizi, kimse umursamadı bizi. Kardeşim doğdu. İlk kez kucağına alan babası değil, bendim. 16 yaşındaki ablası. Babam, kardeşimi ilk kez doğumundan 4 gün sonra gittiğim kapalı görüşte üzerimde resmini bastırdığım tişörtte gördü. Kardeşim 2 aylık. Henüz kırkı çıkmadan Silivri yolunu tuttu babam, ilk orada kokladı evladını. İlk kez 24 günlükken kucağına alabildi. 

Hâlâ nasıl dik durabildiğimi bilmiyorum, artık yılmak üzereyim. Babam için sabredebilirim, iş seyahatinde diye kandırırım kendimi. Ailemin reisi gibi olabilirim, alışverişi yapar, faturaları yatırır, eczaneye gider, kardeşime bez ve mama alabilirim. Herşeyi yapabilirim belki bir süre daha, ama anneme can yoldaşı olamam. Kardeşime babam gibi sarılamam, onun gibi koklayamam. Onun kadar kollayamam. Ne olur, biri bu karanlık tünelin sonunu görme heyecanı verecek ufacık bir ışık göstersin bana. Dayanamıyorum...

Hayat kısa. Babamı çok özledim. Biliyorum, diğer çocuklar da anne babalarını çok özlüyorlar. Bu kısa hayatta benim, kardeşlerimin ve diğer aynı durumda olan çocukların delil olmadan anne ve babalarının tutuklanmasına, tutuklanmışsa bu durumun daha fazla devam etmesine karşı sessiz kalmayın. Bir çocuk anne ve babası yanında olmadan ne kadar nefes alabilir?

Nur ve diğer bütün masumların özgürlüğü için duaya devam ediyoruz. Müminin silahı duadır. Çok şükür başka silaha ihtiyacımız yok!

Önce tahliye, sonra yine gözaltı. Yargıda hukuk mücadelesi iyice kızıştı. Dileğimiz bu çetin mücadeleden hukuk ve adaletin galip çıkması.

Mahkemeler üzerindeki ağır baskının kalkması, özgür ve bağımsız yargının önünün açılması, hak ve adaletin tecellîsi için: 16 NİSAN’DA HAYIR!

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Yorumlar

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  • Metin Korel

    06.04.2017 03:31:59

    Kazım Bey, vicdanları sızlatan böyle mağduriyetleri paylaşmanız, sizin vicdanınızın körelmediğinin göstergedidir. Böyle yapmayla sorunlar çözülmüyor ama, mazlum ve mağdurların duasını alıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun inş.

  • Ferdi

    03.04.2017 13:25:33

    Desteklerinizin karşılığını biz veremeyiz yüce Allah versin inşallah Sizin gibi 10 tane gönül insani olsa çok şey değişir

  • Serap

    02.04.2017 23:59:38

    Allah razı olsun böyle bir zamanda mazlumun yanında olduğunuz için benim eşim 8 aydır tutuklu 3 bucuk yaşında bir kızım4 aylık bir oğlum var babaya hasret büyüyor babada evlatlarına inanın çocuklarımız olmasa dahada dik duracağız elhamdülillah simdide başımız dik anlımız açık eşim hayatımda tanıdığım en dürüst insan devletin kalemini dahi özel hayatında kullanmayan biri ben sadece eşime bakarak bunun zulum olduğuna inanıyorum ve gene inanıyorumki elemi gidicek lezzeti kalıcak bunlar bizlerinde bize yaşatanlarında yanımızda karsımızda olanlarında bir imtihanı rabbim kaybedenlerden etmesin.

  • özdemiroğlu

    02.04.2017 07:56:30

    Dualarımız ve temennilerimiz sizin bu acı halden bir an önce kurtulmanız da bacım. C. Allah masumların, mazlumların ve mağdurların yardımcısıdır.

  • İmdat

    02.04.2017 06:04:04

    Gözyaşları içinde okuduğumuz bu sessiz çığlıkları yayımlama cessaretinden dolayı evvela sayın Güleçyüz'den Allah razı olsun... Bu zulmü yaşatanlara ve buna sessizlere kalanlara ne demeleri acaba...inanin her vakit namazdan sonra ellerimizi bu mahsumların maddi-manevi güçlerini korumaları için Adil ve Kahhar olan yüce Allah'tan niyazda bulunuyoruz. Bu zulmü yaşatanlara ve buna sessiz kalanlara ise inancımız gereği beddua etmiyoruz ama sadece Kahhar olan Mevlamiza havale ediyoruz.

  • Tünelin ucundaki ışık

    02.04.2017 05:56:20

    Ey Liseli Kardeşim Tünelin ucunda ışık var. O ışık senin o bebek kardeşindir. Her bebek yeni rahmetlere vesiledir. RABBİM o bebeğin yüzü suyu hürmetine babanızı kurtaracaktır. O bebeğe sahip çıkmaya ve dua etmeye devam ediniz.

  • Recep

    02.04.2017 05:19:57

    Allah Razı olsun. Hep mazlumun yanında zalimin karşısında oldunuz.

  • Leyla

    02.04.2017 00:20:52

    Bu mektubu yayinladiginiz icin tesekkurler.Benim de esim tutuklu 4-5-6 yaslarinda 3 cocugum var.Ben onlari babaniz para kazanmaya gitti deyip avutuyorum. Ama onlar bile biseylerin ters gittiginin farkindalar.Ne olur bizlerin sesini duyurmaya devam edin.Rabbim cumlemize sabir versin.

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