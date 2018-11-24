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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Camide saygı duruşu!!!

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Kasım 2018, Cumartesi
Tam da Diyanet’e “10 Kasım’da camilerde neden M. Kemal’e dua ettirmedi ve Başkan Ali Erbaş o gün o kişiyi niçin ziyaret etti?” gibi sorular üzerinden yüklenildiği günlerde, yine Diyanet’in hizmet alanına giren bazı yerlerde son derece garip şeyler yaşandığına dair bilgiler aldık.

Bunlardan biri, bir ilimizde Kur’an öğrenmek için camiye giden ve aralarında 4 yaşındakiler de bulunan çocukların, Mevlid Gecesinin gündüzünde camide düzenlenen ve aileleriyle birlikte katıldıkları mevlid programının başında cereyan eden hadise:

Saygı duruşu!!!

Hem de caminin içinde!!!

Tek tük de olsa önünde büst bulunan camilere rastlamıştık, ama caminin içinde saygı duruşu yapıldığını ilk kez duyuyoruz...

Cami namaz kılınan ve dua edilen bir yer.

Orada saygı duruşunun ne işi var?

Yaşadıkça daha neler göreceğiz?!

Diğer örnek, bir ilçe müftülüğünün kendisine bağlı bir cami imamına ilettiği şu yazı:

“Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı münasebetiyle, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü tüm kamu çalışanları ve halkımızın katılımıyla İlçemiz Hükümet Konağı tören alanında düzenlenen ‘10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü’ Programına, ilgi (a) ve (b) talimatlara rağmen mazeretsiz katılmadığınız tespit edilmiştir.”

“Bu itibarla, bundan böyle verilen talimatlara harfiyen uymanızı, memuriyet sorumluluğu bilinci içinde hareket etmenizi, aksi takdirde hakkınızda yasal işlem başlatılacağının bilinmesini önemle rica ederim.”

Müfid Yüksel’in sosyal medya hesabında “yorumsuz” notuyla paylaştığı bu yazı için biz bir-iki kelâm etmeden geçemeyeceğiz.

Din görevlilerini de 10 Kasım törenlerine katılmaya mecbur eden bir kanun mu var? Varsa nerede? Faraza olsa bile böyle bir kanunun hukuka uygun olduğu iddia edilebilir mi?

Benzer bir yazının 28 Şubat döneminde agresif laikçi Kemalistliğiyle meşhur bir general tarafından, emrindeki bir TSK mensubuna yazıldığını hatırlıyoruz. 

Hattâ o yazıyı eleştirdiğimiz için söz konusu general bize suç duyurusunda bulunmuş, ama sonuç alamamıştı.

O 28 Şubatçı generallerin işlevini günümüzde böylesi müftüler mi devraldı?!! 

Ve minel-garaib...

***

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