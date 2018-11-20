Cemaatler! Bu kurula “evet” diyebilir misiniz?

Son dönemde zaman zaman ısıtılıp bir sonraki seansa kadar askıya alınan malûm konu bu defa Cumhuriyet gazetesinin manşetiyle tekrar gündemde.

“Şeyhler Meclisi” manşetiyle verdiği haberde gazete, Diyanet’in “şeffaflaşma ve denetim” adı altında cemaat ve tarikatların “meşrulaşması”nın önünü açabilecek yeni bir plana hazırlandığını yazıyor (17.11.18)

Gazeteye göre bir yasal düzenleme ile tarikat ve cemaatlerin üstünde bir “şemsiye örgütü” kurulması planlanıyor ve bunun için Osmanlıdaki “Meclis-i Meşayih,” yani Şeyhler Meclisi sistemi örnek gösteriliyor.

Başkanlığın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunup yayınladığı raporlara göre, düzenlemenin amacı: “Din hizmeti sunan veya benzer hizmetlerle iştigal eden sivil toplum kuruluşlarının ya da bunu iddia eden yapıların hesap verebilirliğinin tesisi.”

Diyanet’in de, bağlı olduğu devletin de “hesap verebilirliği” sorunu duruyorken!!!

Asıl niyet ise şu sözlerle açığa vuruluyor:

“Malî açıdan Vakıflar Genel Müdürlüğünce denetlenen cemaat ve tarikatların vakıf gibi STK’larını dinî anlamda denetleyen bir üst kurul yok. 15 Temmuz bu alandaki boşluk sonucu yaşandı. Yasal düzenleme kamu güvenliği konseptinin bir zorunluluğu.”

Bahane yine 15 Temmuz ve güvenlik!!!

Tipik bürokrat kafasının bu iddiayla cemaat ve tarikatları kontrole almak için öngördüğü kurul için gazete şunları soruyor:

* Kurul MEB’e bağlı YÖK gibi Diyanet’e mi bağlı olacak, bağımsız mı olacak? * Üyeler, “Şeyhler Meclisi” örneğinde olduğu gibi tarikat ve cemaatlerin önde gelen isimlerinden mi oluşacak? * Üyeler devlet memuru statüsünde mi olacak? *Kurulun “Şeyhler Meclisi” örneğinde olduğu gibi atama yetkisi olacak mı? * Alınan kararlar hangi kurum veya kuruluş tarafından onaylanacak veya yürürlüğe sokulacak?

Bu sorular, kurulmak istenen bürokratik yapının abesiyetini ve saçmalığını çok daha net bir şekilde zihinlerde şekillendirmiş olmalı.

Düşünebiliyor musunuz; devlet memurlarından oluşan bir kurul, cemaat ve tarikatları yönetiyor; atamalar yapıyor; kararlarını ya onaylıyor veya veto ediyor!!!

Eyy cemaat ve tarikatlar!!!

Böyle bir bürokratik düzene “evet” diyebilir misiniz?

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Cemaatler devletleştirilemez (Konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine)

http://www.yeniasya.com.tr/video/cemaatler-devletlestirilemez_412516