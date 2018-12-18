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18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Cerablus ve Afrin’den Fırat’ın doğusuna

Kâzım GÜLEÇYÜZ
18 Aralık 2018, Salı
TSK-ÖSO harekâtları ile huzur ve güvene kavuştukları belirtilen Cerablus ve Afrin’de yağmacı eşkiya çetelerine yönelik yeni operasyonların yapıldığı ve Afrin’den yeni saldırı ve şehit haberlerinin geldiği bir ortamda Fırat’ın doğusu için de “düğmeye basılması” ne anlama geliyor?

”Birkaç güne geliyoruz” denildikten sonra bombardımanlar da başladı ve “Kazdıkları çukurlar mezarları olacak” beyanları eşliğinde iş yürüyor, ama bir taraftan da Trump’la yapılan görüşmede “koordinasyon içinde birlikte hareket” mesajı veriliyor.

Bu durum, 24 Haziran öncesi “Kandil’e bayrak dikmek“ten söz edilmesinde olduğu gibi, Doğu Fırat operasyonunun da yerel seçim sürecinde yine iç siyasetle bağlantılı bir atraksiyon olduğunu düşündürüyor.

Konunun seçim meydanlarındaki dillendirilme şekli de bu görüşü kuvvetlendiriyor.

Ki, hele sınırötesi bir askerî operasyonun böyle günler öncesinden ilan edilerek yapılmayacağı, bütün uzmanların ortak tesbiti.

Peki, bundan sonraki süreç “ABD ile koordinasyon içinde” nasıl yürür? O ABD ki, Türkiye’nin “PKK’nın Suriye kolu” olarak gördüğü YPG’yi 20 bin TIR ağır silah ve mühimmatla donatmış, 8 bin militanına askerî eğitim vermiş, 40 bin kişiyi daha eğitmeye hazırlanıyor, askerleri Münbiç’te onlarla birlikte devriye geziyor ve yine onları korumak için sınırda gözlem noktaları inşa ediyor.

Türkiye’nin Doğu Fırat’a gerçekleştireceğini duyurduğu operasyon, ABD’yi bütün bu yaptıklarından vazgeçirebilecek mi?!!

Ankara’nın Doğu Fırat çıkışıyla ilgili olarak gündeme gelen bir konu da Süleyman Şah türbesi. 2015 Şubat’ında IŞİD kuşatmasından “kurtarılıp” taşınan bu türbe, şimdi de YPG’nin hakimiyetindeki bölgede kalmış!!!

Bu arada, bu çıkışın, İdlib mutabakatının, Türkiye’nin ikna etme sözü verdiği grupların direnişi sebebiyle tıkanmış göründüğü bir noktada, ABD’nin Suriye özel temsilcisinin “Astana sürecinin fişini çekme zamanı geldi” diyerek, Türkiye-İran ve Rusya tarafından yürütülen ve Almanya ile Fransa’nın da dahil olduğu süreci boşa çıkarma sinyali verdiği bir ortamda gelmesi ayrıca manidar.

Oysa asıl yapılması gereken, çok emek verilen o süreci işletmek ve sabote edilmesine izin vermeyip sonuçlandırmak olmalı.

***

Suriye neden ve nasıl bu hale düştü?

(14.12.16)

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