Çok daha buruk bir bayram

Bugün OHAL rejiminde idrak edeceğimiz ikinci arefe günü, yarın da ikinci Kurban Bayramı. Ve geçen seneki bayrama göre çok daha buruk.

Çünkü aradan geçen bir yıl zarfında mağduriyetler iyice katlanıp yaygınlaştı.

Geçen bayramda “özgür” ve işinde gücünde olan nice masum insan, bu bayramı demir parmaklıkların arkasında veya KHK ile ihraç edilmiş olarak karşılıyor.

Tıpkı geçen Ramazan ve bayramından bu seneki Ramazan ve bayramına aynı hazin serencamı yaşayan niceleri gibi.

Bir önceki Ramazan’da ihtiyaç sahipleri için zekât ve fitre, Kurbanda kurban bağışı toplayan birçok insanın bu sene zekât ve fitreye muhtaç ve bizzat kurban kesemeyecek hale gelmiş olmaları gibi.

Sayısı milyonlara ulaşan insanların yaşadığı nice evde ya baba, ya anne, ya da ikisi birden yok; tutuklu. Bazılarında dede ve nineler de cezaevine konulmuş.

Çocuklar ve torunlar ortada kalmış.

668 çocuk anneleriyle birlikte hapiste ve bunların 150’ye yakını 1 yaşın altında.

5. torun sevincini yaşayan Cumhurbaşkanının, bununla ilgili hissiyatını gazetecilerle paylaştığı bir Türkiye’de, bebekliğini hapishanede yaşayan torunlar var!

Ve 18 bin civarında kadın cezaevinde.

Bunların büyük çoğunluğu kelepçeli vaziyette gözaltına alınıp tutuklanan ve duruşma için adliyeye, muayene ve tedavi için hastaneye jandarmaların nezaretinde götürülüp getirilirken yine kelepçe takılan hemen her yaştan tesettürlü hanımlar.

İçlerinde yoğun bakımlıklar dahil, çok ağır hasta olanlar; vefat haberini aldıkları anne veya babalarının cenazesine de kelepçeli olarak götürülenler ya da cenazeye katılmasına izin verilmeyenler var.

Keza evlilik hazırlığındayken derdest edilen nişanlılar, nikâh masasından götürülen veya cezaevinde nikâh kıymak zorunda bırakılan çiçeği burnunda gelinler.

86 yaşında ağır kalp-böbrek hastası Topal Hafız ile, ona benzer durumdakiler.

En son örneği Yargıtay üyesi Mustafa Erdoğan olan, tabutta tahliye edilenler.

Ve böyle bir tabloyu yok sayan veya örtmeye çalışan nasır tutmuş vicdanlar.

Yazıklar olsun.

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-Tüm yobazlık türleri içinde en bayağı, iğrenç, düzeysiz ve saldırgan yobazlık türünün Kemalist bağnazlık olduğunu son tepkilerde yine gördük.

-Kemalist yobazlar hoşlanmasa da biz farklı din mensuplarının medenî ve insanî ilişkiler kurabileceğine ve kurması gerektiğine inanıyoruz.

-Yeni Asya mensupları yargıdan kaçmaz - http://www.yeniasya.com.tr/video/yeni-asya-mensuplari-yargidan-kacmaz_441447