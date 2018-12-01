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1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

“Delil”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Aralık 2018, Cumartesi
Geçen aylarda “Şu âna kadar 4100 yargı mensubunu ihraç ettik ve ince temizliğe başladık” diyen HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ardından şunu söylemişti:

“Allah’tan Bylock çıktı da delil olarak kabul edebileceğimiz bir argüman elde ettik. Yoksa işimiz çok zordu. Delil olmadan nasıl ceza vereceksiniz?”(Akşam, 6.4.18)

Delil yok, ama Bylock imdada yetişti!!!

Ve daha nice insanın canını yaktı...

İstihbarat ürünü listeler üzerinden...

İddia ve suçlamaların mesnedsizliğini ispatlayan belgeleri hiç kaale almayıp “Ben sadece MİT’ten gelen listeye bakarım” diyebilen kimi “hâkim”lerin verdiği hukuksuz kararlarla.

AYM ve Yargıtay’ın “Tek başına delil olamaz” deseler de, işin bu cihetini net bir şekilde ifade etmekten kaçınarak topu ortada bırakmaları, mağduriyetleri arttırdı.

Ama Bylock dayatmasında önce Mor Beyin skandalı patlak verdi ve çok sayıda insanın boş yere mağdur edildiği ortaya çıktı.

Şimdi yeni bir skandaldan daha bahsediliyor ve Türk Telekom’dan kaynaklanıp zincirleme diğer halkaları etkileyen çok kritik “kayıt hataları” sebebiyle Bylockzede durumuna düşürülmüş 40 bin kişilik ikinci bir listenin söz konusu olduğu ifade ediliyor.

Biz bu konuda başından beri dedik ki:

Bylock bir zamana kadar internetten herkesin indirebildiği bir program. Varlığı tek başına suç delili olmaz. Eğer onunla yapılan yazışmalar darbe ve terör iddiasını ispatlıyorsa tamam. Ama sadece “Bylock var” diye tutuklayıp mahkûm etmek hukuksuzdur.

Darbeciler WhatsApp’la da yazıştılar! O zaman WhatsApp kullanan herkesi içeri tıkın!!

Bylock’ta yapılan tam da bu.

Ve bu saçmalık BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Keyfî Tutuklamalar Çalışma Grubunun kararlarında da tesbit ve ifade edildi:

“ByLock, terör örgütü üyeliği suçlamasına dayanak ve yargılama konusu yapılamaz.” 

(https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session82/A_HRC_WGAD_2018_42_AEV.pdf)

 AİHM’den de benzer kararlar gelirse kimse şaşırmasın. Ki, böyle kararların öncü sinyalleri gelmeye başladı bile. O durumda, bunca zamandır içeride Bylock üzerinden nice mağduriyet üretenler ne yapacak?

Bir defa daha “Bizi bağlamaz” mı diyecekler, yoksa trilyonluk tazminatları yine millete yine yükletecekler?

* Bugün Şanlıurfa Kitap Fuarında olacağız inşaallah. 13:00-17:00 arası bekliyoruz.

***

Cezaevlerine gazetemizin girişini engelleyenler açıkça suç işliyor!

http://www.yeniasya.com.tr/video/cezaevlerine-gazetemizin-girisini-engelleyenler-acikca-suc-isliyor_433834

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