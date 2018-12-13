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13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Demokratlığın kriterleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Aralık 2018, Perşembe
“Demokratlığın ölçü ve kriterleri nelerdir?” sualine cevap arayacak olursak, özellikle öne çıkarmamız gereken bazı vasıfları şöyle sıralayabiliriz:

* Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, hukuk ve adaleti sadece kendisi ve taraftarları için değil; çok farklı dünya görüşlerine ve değişik parti tercihlerine sahip olanlar dahil, herkes için istemek ve savunmak.

* “Millet beni seçer ve birinci yaparsa varım, yoksa siyaseti bırakırım” gibi “benmerkezci” yaklaşımlara iltifat etmemek.

* Eleştirilerden ve muhalefetten rahatsız olmamak, tam tersine onları denge unsuru olarak görmek, istifade etmeye çalışmak.

* Millî iradeyi sadece kendisine verilen oylarla değil, sandıktan çıkan ve muhalefeti de kapsayan sonuçlar olarak okuyup tamamını dikkate alan bir politika izlemek.

* Kuvvetler ayrılığı ilkesinin gereklerine uymak; yasama-yürütme-yargı ilişkilerindeki hassas dengeyi itina ile gözetmek.

* Denetim ve hesap vermeye açık olmak.

* Çoğunlukçu değil, çoğulcu yaklaşımı esas almak; tekelci, baskıcı ve dayatmacı tavır, söylem ve politikalardan kaçınmak. 

* Düşünce, ifade ve basın özgürlüklerine asla dokunmamak. Tek taraflı beyin yıkama ve algı operasyonlarına tevessül etmemek. Farklı ve eleştirel düşüncelerin özgürce ifade edilebileceği bir ortamı sağlamak. 

* Adalet ve hakkaniyetten şaşmamak, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olmak, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürecek müdahalelerden uzak durmak.

* Yargıyı siyasî hesaplaşma aracı yapmaktan ve rövanşist tavırlardan kaçınmak.

* Karar ve uygulamalarını olabildiğince geniş katılımlı istişarelerle işletilecek ortak akla dayandırmak; demokratik sistemin parlamento, basın, üniversiteler, STK’lar gibi dinamiklerini bu amaçla aktive etmek.

* Kadro oluştururken siyasî tarafgirlik, biat ve menfaat gibi kriterleri değil, liyakat, ehliyet ve dürüstlük gibi vasıfları ölçü almak.

* Dışlayıcı ve ötekileştirici değil, kucaklayıcı; tahrik edici değil, yatıştırıcı; yıkıcı değil, yapıcı; kavgacı değil, barışçı; dağıtıcı ve bölücü değil, toparlayıcı; kutuplaştırıcı ve kamplaştırıcı değil, birleştirici olmak.

16 yıldır ülkeyi yönetenleri bu kriterlere vurursak sizce nasıl bir sonuca ulaşırız?

***

Fransa’daki olaylar ve iflas eden modeller

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