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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Derin kumpas

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Aralık 2016, Çarşamba
Terörün içeride ve dışarıda stratejik hedeflere yönelik saldırılarındaki tırmanış endişeyle takip ediliyor.

Kısa aralıklarla gerçekleşen ve toplam 58 kişinin can verdiği Dolmabahçe ve Kayseri saldırılarının ardından Rusya Büyükelçisinin Ankara’da suikastle katledilmesi, çok boyutlu ve derin bir kumpasla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Açıkça görünen o ki, bu terör taşıyla birden çok fazla kuş vurulmak isteniyor.

Akla gelen ilk hedefleri sıralarsak:

Bunlardan biri, ülkeyi iyice istikrarsızlaştırıp toplumu yıldırmak ve bezdirmek.

Bir diğeri, güven duygusunu tahrip edip, içte ve dışta Türkiye’nin güvensiz bir ülke olduğu imajı meydana getirmek.

Üçüncüsü, OHAL uygulamasını uzattırıp, hattâ daha da ötesinde “OHAL dahi yetmiyor” diyerek sıkıyönetimi gündeme getirmek suretiyle, ülkeyi normal ve olağan yönetimden iyice uzaklaştırmak.

Ya da normale dönüş taleplerine karşı, “ölümü gösterip sıtmaya razı etme” taktiğiyle OHAL rejimini sürekli kılmak.

Böylece, normalleşmeyi engelleyip bu yönde atılması söz konusu olabilecek yeni adımları sabote ederek demokratikleşmeyi derin dondurucuya kaldırmak.

Geriletilip zayıflatıldığı söylenen askerî vesayetin çok daha güçlü ve etkili bir şekilde geri dönmesine zemin hazırlamak.

Türkiye’yi bir defa daha güvenlik gerekçesiyle hukuk ve demokrasiden taviz vermeye zorlamak, AB’den uzaklaştırıp dünyadan koparmak, yine kendi içine kapanmış otoriter bir rejime sürüklemek.

Rusya ile zor belâ düzeltilmeye çalışılan ilişkileri yeniden sıkıntıya sokmak.

Halep’te nihayet ateşkesin sağlanması ve insanî yardım yolunun açılmasını takiben, Suriye’deki iç savaşı tamamen sona erdirmek amacıyla bir defa daha canlandırılmasına gayret edilen diplomatik çabaları yine boşa çıkarıp akamete uğratmak.

Büyükelçi suikastının, tam da bu maksatla Moskova’da yapılması öngörülen Türkiye-Rusya-İran üçlü toplantıları öncesinde gerçekleşmesi bu açıdan özellikle manidar ve son derece düşündürücü.

Derin kumpası boşa çıkarmak için hamasetten öte derin stratejilere ihtiyaç var.

Aydınlar Ocağı kurucularından değerli hizmet adamı Prof. Dr. Süleyman Yalçın’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ederiz.

Süleyman Yalçın: Bediüzzaman, imanı boğazlanan nesillere hayat kurtarıcı İslam imanını telkin edip onun hayat nizamını yaşama çağrısı yaptı. Merhum Prof. Dr. Süleyman Yalçın bir konuşmasında, Osmanlı ile bağlarımızı kopardığı için M. Kemal’i hayırla yâd edemeyeceğini söylemişti.

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  • remzi

    21.12.2016 20:11:05

    peki o zaman bizim zift medyası ve avaneleri daha hiçbirşey belli değilken neden suçu cemaate attı.bir taşla kuş sürüsümü

  • Özcan Erkiş

    21.12.2016 16:59:16

    (3) Duvarında " Egemenlik Ulusundur " yazılı milletin meclisinde iki partinin uzlaştığı mini bir Anayasa değişikliği paketi ile yüzlerce vekilin Parlamenter sistemde ortak akılla çözemediği ülke sorunlarını, bir tek adamın emir ve iradesiyle şıp diye çözülecektir, diyorlarsa yanılıyorlar. Kriz, kaos ve terörün çaresi;ileri demokrasi, hakiki adalet, kuvvetin kanunda olduğu hukukun üstünlüğü, meşveret,insanî temel hak ve hürriyetlerin kamil manada kullanıldığı özgürlük ortamının bir an önce tesisidir. Hem coğrafyamızda hâlâ hükmünü icra eden cehalet, sefalet ve tefrikaya ciddi ve güçlü ve kalıcı ittifaklarla çözümler bulunmalıdır.

  • SAİD HAKTAN

    21.12.2016 16:15:43

    Kazım kardeşim güzel tespitler...Birbaşka akla gelen...olayı "FETÖ" ye yıkmak rusya ve sömürdüğü devletlerdeki okullara,dershanelere,evlere ev konulması olabilir...

  • Özcan Erkiş

    21.12.2016 15:59:20

    (2) OHAL in bitmesine yakın ve Mecliste yalnızca iki partinin ulaşması diğer iki partinin şiddetli muhalefetine rağmen Başkanlık çalışmalar şiddetle devam ettiği bir ortam ve zaman diliminde terörün artması, akıllara ister istemez antidemokratik sürecin daha da ağırlaştırılmış şekliyle devamına ve yine antidemokratik bir sistem olan Başkanlığa zemin mi hazırlanmak isteniyor diye sorular geliyor. Çünkü tek parti iktidarı olursa kaosun biteceğini söyleyen idareciler şimdide Başkanlık gelirse her sorun çözülecektir, diyorlar. Tek parti iktidarı derde deva olmadı. Başkanlık olacak mı? Sorun bir partinin iktidar olmasında değil. Mesele Parlamenter sistemin demokrasiden, hürriyet, adalet ve hukukun üstünlüğünden tecrit edilmesindedir. Sistemin bunlarla takviye edilip güçlendirilmesi gerekir. Aksi halde fasit daire içinde döner dururuz....

  • Özcan Erkiş

    21.12.2016 15:35:20

    (1) Artık şaşırmıyoruz. Çünkü dahili ve harici siyasette öylesine vahim hatalar yapıldı ki, Türkiye, ciddi anlamda hukuk ihlalleri ile demokratik sistemi âdeta çalışamaz hâle getirirken, can ve mal emniyetinde de ciddi zaafiyete uğradı. Siyasal iktidar kabul etmese de güvenlik ve istihbarat zaafiyetinin olduğu aşikâr değil mi? Peşpeşe patlatılan bomba yüklü araçlar uzaydan gelmedi ya. Hele son suikast olayı ve failinin öldürülmesi daha da vahim. Katilin bağlantılı olduğu örgütü hemencecik tesbit ve ilân edenleri, bugün El- kaide bağlantı El- nusra suikastı üstlenerek istihbarattaki zaafiyeti gösterek tekzip etti. Terörün hedefinden ziyade terörün neşvünema bulduğu siyasî,iktisadî ve içtimai ortam üzerinde kafa yorsak daha isabetli işleri yapmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü kriz ve kaos gibi terör de bir sebep değil neticedir. Hedef belli, dahilde ve haricte herşeyi (maddi manevi) tahrip etmek, neticesiz ve akim bırakmak. Dediğiniz gibi kumpas derin ve büyük ve ciddi.

  • demokrat

    21.12.2016 09:27:39

    son paragrafınız tahliliniz izaha muhtaç.bence bugünkü altyapıyı hazırlayan kişiydi o.siyasal dincilerle ırkçıları birleştirme projesi olan ihtilalci zihniyetin görünmeyen aklıydı...bunu her zeminde tartışırım...

  • HÜSEYİN İLHAN

    21.12.2016 08:03:29

    RUS Büyükelçisine yapılan suikastın arkasında MOSSAD ın olma ihtimali en yüksek olan ihtimaldir.Yakın zamanlarda O.Doğudaki yaşanılan hadiselere baktığımızda İSRAİL in menfaatine olan hadiseler olageldi ve getirildi.MISIR,SURİYE,YEMEN,LİBYA ve ülkemiz kargaşa ve kaosa idarecilerin beceriksizlikleri fırsat bilinerek çıkartılan hadiseler ve liyakatsiz idareciler yüzünden ehli islam maalesef mağdur,mazlum ve şehit oldular. RUS B.Elçisinin katli ile barış görüşmeleri sabote edilmesi en yüksek ihtimallerdendir. ALLAH bizlere basiret,feraset,idarecilerimize DİRAYET,İZ'AN,İNSAF versin.

  • Omer

    21.12.2016 01:43:26

    Dogu Perinçek cok rahat neden acaba ????

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