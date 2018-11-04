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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Dik duruş

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Kasım 2018, Pazar
17 Ağustos depremine “İlâhî ikaz” dediği için 28 Şubatçıların hedefi olan, bir taraftan laikçi Kemalistlerin hücumlarına maruz kalırken diğer taraftan RP, Diyanet ve Fethullah Gülen tarafından da eleştirilen, bütün bunlara karşı asla geri adım atmayıp “Sözlerimin arkasındayım” diyen, DGM’de yargılanıp mahkûm edilen, hakkındaki hapis cezasının Yargıtay’da kesinleştiği haberini Avustralya’daki bir hizmet seyahatinde iken alan ve “Cezamı şerefimle taşırım” deyip hemen Türkiye’ye dönen Kutlular Ağabey, bu dik duruşuyla bütün ehl-i imanın duasını almıştı.

O dönemde konferans, panel veya ziyaret için ülkenin neresine gitsek, karşılaştığımız birçok insan Yeni Asya mensubu olduğumuzu öğrenince sözü hemen Kutlular Ağabeye getirip takdirlerini iletiyordu.

Çünkü iyice tırmanıp bunaltan 28 Şubat zulümleri karşısında onun o çıkışıyla nefes almış, rahatlamış ve moral bulmuşlardı.

Geniş bir özetini gazetede yeniden yayınladığımız hizmet hatıralarının son bölümünde, bu cesur, kararlı ve sağlam duruşun camiamız içindeki yansımalarını “Zulme karşı duruşumuz hizmetlerin önünü açtı” diyerek dile getirmişti Kutlular Ağabey.

Yeni Asya’nın şahs-ı manevîsi ile birlikte, onun desteği ve dualarıyla ortaya konulan bu duruş, konjonktürel değil, yarım asrın tamamını kapsayan bir süreklilik arz ediyor. 

Ve ilk Yazıişleri Müdürümüz Sabahaddin Aksakal’ın defaatle vurguladığı iki örnek, bunu daha da netleştiriyor ve pekiştiriyor.

Yeni Asya’nın 12 Eylül’e karşı verdiği kararlı mücadele ile, son süreçteki hukuksuzluklara karşı ortaya koyduğu duruşun önem ve değerine özellikle dikkat çeken Aksakal, “Şu dönemdeki mücadele çok daha zor, kıymetli ve takdire şayan; çünkü bu haksızlıklar dindarların iktidarında ve dindarların desteğiyle icra ediliyor” diyor.

Zübeyir Ağabeyin rahle-i tedrisinde yetişmiş bu iki öncü ismin bizzat yaşayarak dile getirdikleri örnek duruş, yine o kadrodan Nureddin Tokdemir’in “Yeni Asya’sız bir Nurculuk düşünülemez. Yeni Asya’nın dik duruşuna muhtacız. Gazetemiz olmasa yolumuzu şaşırırız. Bu dava İlâhî inayet altında ve Üstadımızın manevî tasarrufundadır” beyanlarıyla da teyid ve tahkim ediliyor.

Tavizsiz istikrar çizgisi işte bu duruşta.

***

Tokdemir: Yeni Asya’nın dik duruşuna muhtacız

http://www.yeniasya.com.tr/video/tokdemir-yeni-asya-nin-dik-durusuna-muhtaciz_477135

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