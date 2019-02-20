Din hizmetine siyaset gölgesi düşmemeli

Hilâfetin Âl-i Beyt’te devamına kaderin fetva vermeyişinin hikmetlerinden birini “Saltanat-ı dünyeviye aldatıcıdır. Âl-i Beyt ise hakaik-ı İslamiyeyi ve ahkâm-ı Kur’aniyeyi muhafazaya memur idiler” (Mektubat, s. 100) diyerek açıklayan Said Nursî, “Güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım Sahabeler ve onlara benzeyen mücahidînden, selef-i salihînden başka, siyasetçi tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar ve müttakî olanlar siyasetçi olmaz” (Emirdağ, s. 53) tesbiti ile bu gerçeğe dikkatimizi çekiyor.

Bu itibarla, imanî ve İslamî hakikatleri, Kur’an hükümlerini muhafazayı amaçlayan din hizmeti öyle bir vazife ki, talibinin başka bir yükü daha omuzlamasına imkân ve fırsat vermiyor. Sadece Allah rızasına ve ahirete endeksli bu vazifenin üzerine asla dünyevî gölgeler düşmemeli.

Fertlerde ve toplumda dinî ve manevî hayatın gelişmesi, dinî hizmetlerin bu temel üzerinde, tamamen bu ölçüler çerçevesinde, bu anlayışla yapılmasına bağlı.

Eğer bu temel sağlam inşa edilirse, hariçten gelebilecek hiçbir müdahale, baskı ve dayatma dinî hayata kalıcı bir zarar veremez. Onun için Bediüzzaman, Osmanlının son dönemindeki siyasî çalkantılardan İslamın da olumsuz etkilenebileceği kaygısının yersizliğini şöyle vurgulamıştı:

“İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez; gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. İnkılâb-ı siyasî cihetiyle dininden havf eden (dinin elden gideceğinden korkan) adamın dinde hissesi, beytül-ankebut (örümcek ağı) gibi zayıf düşmüş. Cehalettir, onu korkutur; taklittir, onu telâşa düşürttürür.” (Münazarat, s. 28-30)

Aynı bahiste, İslamın bütün kâinata kök salan hakikatlerine sahip çıkma görevinin devletten önce topluma ve her bir ferde terettüp ettiği mesajı ve dersi var ve bu, en çok ihtiyacımız olan derslerden biri.

Üstadın, dinle ilgili olarak devlet adına yapılan fâhiş ve vahim yanlışların had safhaya vardığı zorlu bir dönemde buna karşı en etkili ve sonuç alıcı mücadele yönteminin ne olması gerektiğini dile getiren “Millet irşad ve tenvir edilmelidir” sözü de yine bu bağlamda son derece manidar.

Öncelik devlette değil, toplumda.

