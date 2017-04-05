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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Dindar demokrat: Ekrem Ceyhun

Kâzım GÜLEÇYÜZ
05 Nisan 2017, Çarşamba
Ekrem Ceyhun, merhum Demirel’in “sırdaşı” diyebileceğimiz ölçüde en yakın dava arkadaşlarından biriydi. Bütün bilgi ve tecrübe birikimiyle hep Demirel’le birlikte olup en sıkıntılı ve zor zamanlarda bile onu asla terk etmemiş, vefa ve sadakat örneği bir insandı.

Demokrat misyonun hiçbir zaman ön plana çıkmayan gösterişsiz, ama son derece değerli hizmetleri olan emektarlarındandı.

Yeni Asya Yayınları arasında çıkan Kalkınan Türkiye, Ekonomik Kalkınmada Siyasî İstikrar ve Türkiye’nin Hayvancılık Meselesi adlı kitapları, ülkenin temel meselelerini kuşatan güçlü birikiminin örneklerinden birkaçıydı.

1984’ün sonlarında Köprü dergimizin yeni yılda çıkacak ilk sayısında kapak konusu olarak “2000’lerin Türkiye’si”ni işleyelim dedik.

Niyetimiz konuyu Demirel’le konuşmaktı.

Ama o bizi Ekrem Ceyhun’a yönlendirdi.

Çalışma bürosuna gidip meseleyi anlattık. O da kısa sürede derli toplu bir çalışma yapıp gönderdi ve yayınladık. Birkaç pasaj: 

“Hürriyetçi demokratik sistemi vazgeçilmez hayat tarzı olarak seçen milletimiz, kalkınmanın itici gücü olan beşerî, coğrafî, tabiî ve stratejik müstesna imkânlara sahiptir. 

“Hürriyetçi demokrasi içinde, demokratik yollarla, disiplinli bir çalışma ile dünyanın en ileri 15 ülkesi içinde yer almamız mümkün.”

Bu hedefin maddî ve ekonomik boyutunu su, maden, orman, tarım, ulaşım, haberleşme, endüstri, sanayi, istihdam, iskân, sağlık, sosyal güvenlik gibi ana alt başlıklar altında ve üretim eksenli bir yaklaşımla tahlil eden Ceyhun, manevî boyut için de şöyle yazıyordu:

“İnanç ve değerler saadeti, maddî imkânlar refahı sağlar. Demokrasi içinde bu iki hedefe varmak, iki hedefi birleştirerek ahengi sağlamak gaye olmalıdır. Bir yandan insanımızı yetiştirip geliştirmek, bir yandan da sistemlerimizi güzel kurmak zorundayız...”

Ceyhun’un yayınlarımıza diğer bir katkısı da Ekim-1991 seçimi öncesi Köprü ile birlikte verdiğimiz “Demirel ekonomiyi anlatıyor” ekindeki sorularımızı cevaplandırmak oldu.

Orada DYP’nin hedefleri olarak sıralanan projelerin de çoğu hâlâ hayata geçmiş değil.

“Demokratlar Demirel’i Anlatıyor” çalışmamız için ona da gidecektik, ama rahatsızlığı izin vermedi. Dindar kimliğiyle de tanıdığımız Ceyhun’u rahmet duasıyla uğurluyoruz.

Nur’u ve onun gibi masumları haksız yere içeride tutmaya devam edenler, bunun hesabını bu dünyada da, öbür tarafta da veremezler...

Mahkemelerin MİT rapor ve listelerine göre karar vermeye zorlandığı bir işleyiş ancak “muhaberat devleti” modelinde söz konusu olabilir...  Hukuk devletinde insanların suçlu olup olmadığına karar verme yetkisi sadece bağımsız mahkemelere aittir. MİT mahkeme değildir ve olamaz. Mahkemeleri MİT rapor ve listeleriyle karar vermeye zorlayan zihniyete cevabı Üstad Bediüzzaman veriyor: Adalet hafiyelerin sözlerine nasıl bina olunur?

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  • İ. Seyda

    05.04.2017 21:48:59

    Allah, dindar demokrat Ekrem Ceyhun'a rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun...

  • Ali Tam

    05.04.2017 13:26:15

    Demokrat, adil ruh hem Hz. Musa'nin hem de Fravunun, hem Hz.Isa AS in hem de Deccalin, hem Mehdi RA'in hem de Süfyan'in yaninda olmaz. Tercihini mutlak ve ayirici bir sekilde yapmak zorundadir. Bunu yaptiktan sonra da. Sen sadakani, zekatini, kurbanini ona buna vermissin ve bence falanci tüü kakadir sen hele bir OHAL tutuklamasiyla hapiste bir timardan bir zibarmadan gec demez. Firavun, Deccal ve Süfyana yakisan bir muamele ile mazlumlarin ezilmesinden aldigi mel'unane zevkten dörtköse olmaz. Evet, ikiyüzlülük, münafiklik idarecilerde olursa ne demokrasi ne de hak, hukuktan bahsedilebilir. Evet mazinin Demokratlari ve anilariyla avunmak ta günümüzde tam teselliye medar bir halet degil. Günümüzün ÇAKMA Demokratlarıyla bu milletin yüzü gülmez. Gerçek Demokratlar uyuduğunuz yeter! Uyanın ve sizi bekleyen görevi üstlenin.

  • özdemiroğlu

    05.04.2017 10:15:30

    C. Allah Dindar Demokrat Ekrem Ceyhun Ağabeyimizi rahmetine gark eylesin ve sevenleri ile beraber eylesin. Ailesine ve dostlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin.

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