Dinî denetim mi, kamu güvenliği mi?

Cumhuriyet gazetesinin “Cemaat ve tarikatlar meşrulaştırılıyor” diye duyurduğu yasal düzenlemenin gerekçesi hem “dinî denetim” olarak ifade ediliyor, hem de “kamu güvenliği.”

Peki, ama hangisi? Tek tek bakalım:

Eğer mesele dinî noktada denetimse bunun kamu güvenliğiyle ve “15 Temmuz bu alandaki boşluk sonucu oldu” iddiasıyla ne ilgisi var?

Dinî alandaki denetimin konusu, Diyanet İşleri Başkanının ifadesiyle cemaat ve tarikatların hizmet ve faaliyetlerini Kur’an ve Sünnet çerçevesinde, sahih dinî bilgi ekseninde yapıp yapmadıklarının takibi.

Ama bu kontrol ve denetimin Diyanet inisiyatifine verilmesi düşünülüyorsa bu da başlı başına bir sorun. Hem sahih din anlayışı ve uygulamaları açısından en başta bizzat bu kurumun kendisinin sıkıntılı tarafları bulunması, hem de Diyanet’in siyaset ve devlet müdahalesine alabildiğine açık yapı ve işleyişi açısından.

Herşey bir tarafa, özgür ve sivil bir zeminde verilmesi gereken dinî hizmetlerin bürokratik şablonlara hapsedilmesi söz konusu olamaz.

Diyanet’in ilk kuruluşunda Üstadın dediği gibi, hak ve hakikat inhisar altına alınamaz, Kur’an ve iman hakikatleri nasıl inhisar altına alınabilir?

Dinî alanda denetim olacaksa, bu resmî ve bürokratik kurumlarla değil, ancak icma-i ümmet manasını temsil edebilecek ehliyete sahip seçilmiş bir ulema heyeti eliyle olabilir.

Bu heyette Diyanet de temsil edilmeli.

Bunun dışındaki formüller, hele sözü edilen yasal düzenleme ile öngörülen resmî kurul işin tabiatına uymaz ve yürümez.

Gelelim 15 Temmuz ve kamu güvenliği gerekçesine. Cemaatler kamu güvenliğini tehdit eden silahlı ve darbeci cunta oluşumları mı ki, böylesine absürd iddialarla töhmet altında bırakılıyorlar? 15 Temmuz bahane edilerek başlatılan süreçte münhasıran cemaat mensubiyetini terör örgütü üyeliğiyle özdeştirerek yürütülen hukuk dışı operasyonları diğer cemaatlere de teşmil ederek yayma planı yapanlara fırsat verilmesin.

Oysa cemaatler kamu güvenliği için tehdit olmak bir tarafa, tam tersine güvenlik ve asayişin en sağlam güvencesi.

Velhâsıl, mızrak yine çuvala sığmıyor. Boşuna uğraşmayın. Zorlamayın. Bu iş tutmaz.



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Kürşat Bumin’in ardından