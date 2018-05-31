"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dip dalganın devamı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Mayıs 2018, Perşembe
Geçen sene 16 Nisan referandumunun ardından 21 Nisan’da çıkan “Dip dalga” başlıklı yazımızda, halk oylamasından üç hafta önce Kaya Ramada’da yapılan Bediüzzaman paneli sonrası panelistler arasındaki sohbette bu konu konuşulurken Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu’nun bir dip dalganın gelmekte olduğuna dair gözlem ve tesbitini aktarmıştık.

Keza referandum sonuçlarını değerlendiren Abdülkadir Selvi’nin “Büyük şehirlerden başlayarak bir dip dalga geliyor” tesbitini de.

Selvi’ye bu tesbiti yaptıran sebep, İstanbul ve Ankara’daki “evet” oylarının yüzde 50’nin altında kalmış olmasıydı. (Ama garip bir şekilde Türkiye genelindeki “evet”ler önde gösterildi.)

Şimdi 24 Haziran seçimine gidiyoruz.

Birçok yönden 16 Nisan referandumunun devamı niteliğinde olan bu seçim öncesinde de “dip dalga”dan çokça söz edilmeye başlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Dip dalga geliyor” derken, Gezici Araştırma Şirketinin Sahibi Murat Gezici şu bilgileri aktarıyor:

“40-45 kapıdan 18 anket almaya alışmış anketörlerimiz, geçen seçimde 70-80 kapı çalmak zorunda kalmışlardı. Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı. Şu anda 120 kapıdan ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor veya çekiniyor. Kapılar anketörlerin yüzüne kapanıyor. Seçmen güvensiz. Konuşmak, bilgisini, verisini kimseyle paylaşmak istemiyor.”

“Neden?” sorusuna Gezici’nin cevabı şöyle:

“Belli ki bir dip dalga var. Nereye doğru yönlenir bilmiyorum. Ama benzerlerini bir kez 1980’lerde, bir kez de 2000’lerde gördüğümüz bir dip dalga var. 24 Haziran gecesi göreceğiz.” (Fatih Altaylı, Habertürk, 29.5.18)

Seçmenin konuşmaktan kaçındığı tesbiti, başka anketçilerin de dile getirdiği bir husus.

Hattâ TV muhabirlerinin tercihlerini sorduğu vatandaşların ekrana yansıyan hal ve tavırlarında da bu tedirginliği görmek mümkün.

Ama 16 Nisan’da İstanbul ve Ankara’da işaretini verdiği dip dalganın, 24 Haziran öncesinde yine bu iki şehir başta olmak üzere, yıllardır “AKP’nin kalesi” olarak bilinen birçok yere de yayıldığı yönünde güçlü belirtiler var.

İktidar cenahı onca gayretine ve elindeki namütenahi imkânlara rağmen “metal yorgunluğu”nu aşamamış, şevksiz, moralsiz, sönük.

Ve rüzgâr Millet İttifakından yana esiyor.

***

- Ortak değerleri siyasallaştırıp tekelleştirmeyi alışkanlık haline getiren zihniyet, fetihte de aynı tavrını sürdürüyor ve siyasî rakiplerini şimdi de “Bizans’ın temsilcileri ve kalıntıları” olmakla suçluyor. Suret-i haktan görünüp Bizans entrikalarıyla iş görmenin yeni örneği...

- İki yıl önce, 30.5.16’da yaptığımız scope yayını: Fetih birleştirici olmalı http://www.yeniasya.com.tr/video/fetih-birlestirici-olmali_398756

Okunma Sayısı: 8231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • zeliha

    31.5.2018 17:31:18

    Bunlar çok fazla konuşulan şeyler.Fazlasıyla beklenti oluşturmaya sebep olabilir .Siyaseti bu kadar takip etmek bizi asıl meselemizden uzaklaştırmamalı.Biz daha şumüllü yazılar bekliyoruz bu durumu sadece bekliyip göreceğiz ama beklerken beklediğimizi bu kadar belli etmek ne kadar doğru bilemedim.Bizim meselemiz bütün siyasi meselelerin fevkindedir.Daha iç açıcı yazılarınızı bekliyoruz inşaallah

  • Gündüz Alp-3

    31.5.2018 10:45:25

    Dip dalgaya "fırtına öncesi sessizlik" diyebiliriz. Zira insanlar gerçekten fikir beyan etmekten kaçınıyor. Sanki ülkede insanlar izleniyor veya dinleniyor hissine kapılmış gibi hareket ediyorlar. Böyle bir halet-i ruhiye olsa olsa muhaberat devletlnde olur. Bu da gösteriyor ki, ülkede bir korku ve baskı atmosferi oluşmuş gerçeği vardır. OHAL bunun tecessüm etmiş halidir. OHAL'in devamı toplumsal psikolojinin daha da bozulmasına travmanın daha da derinleşmesine hizmet edeceğinden, bir an önce OHAL'in kalkması ve demokratik hukuk devletinin işler hale gelmesi elzemdir. Şu anda her iki konuyu da çözüme kavuşturacak olan da 24 Haziran'da vereceğimiz karardır. DP Genel Başkanı sayın Uysal'ın ifadesiyle "hayra anahtar, şerre kilit olmak" bizim elimizdedir. 24 Haziran "anahtarını" bu sefer hürriyetçi demokrasinin kapısını açmak için kullanalım.

  • Gündüz Alp-2

    31.5.2018 10:24:25

    Eski devirlerde kaleler düşman hücumlarına karşı inşa edilirmiş. Bir şehir yahut beldenin bir partinin "kalesi" olması nedir ki, orayı düşürmek siyasi bir zafer olsun? "Düşmanlık" üzerine kurulan ve kurgulanan bir siyasetin, söylem ve eylemleriyle ülkede hürriyetçi demokrasiyi tesis, toplumsal barış ve huzuru temin etmek zor olmaz mı? Çünkü barışın ve huzurun panzehiri, hürriyetçi demokrasidir. Millet İttifakı hürriyetçi demokrasinin mücadelesini verirken, iktidar cenahı ise bir kişinin tekçi yönetimi için, rakiplerini "düşman" ilan ederek, devletin bütün imkanlarını da sonuna kadar kullanarak mücadele etmektedir. Yani bir yanda hürriyetçi demokrasi diğer yanda bir şahsın tekçi yönetimi, şahsın iktidarı için mücadele verilmektedir. Mücadeleye böyle bakmak ve değerlendirmek gerekir. Ki tercihimizde hata yapmamış olalım.

  • Gündüz Alp

    31.5.2018 09:57:28

    Sayın Güleçyüz, Fetih gibi çağ açıp kapayan bir büyük tarihi hadiseyi bile siyasetine alet eden, buradan hareketle rakiplerine "Bizanslı" muamelesi yapan fevkalade sorunlu bir düşünce ve ideoloji sahibi bir iktidar ve kadrolarıyla artık daha fazla yol alma imkanı kalmamıştır. Siyasal üslubun ve seviyenin bu kadar dip yaptığı bir toplumsal zeminde, "dip dalganın" oluşması normal değil mi? Zira insanların açıktan açığa dile getirmeseler de her yerde "bu kadar da olmaz" dediklerine şahit oluyoruz. Bu seviye ve üslup, rakiplerine ve muhaliflerine cüzzamlı muamelesi yapan siyasal tavır insanlarda bir öfke birikmesini netice veriyor. Bu öfke de dip dalga halinde alttan alta geliyor gibi. Ümidimiz odur ki, bu dip dalga toplumsal bir hasara yol açmadan, 24 Haziran'da hürriyetçi demokrasi olarak ortaya çıkacaktır. Bu dip dalganın müsebbibi de 16 yıldır ülkeyi tek başına yöneten, dini-milli ne varsa her şeyi siyasetine alet eden iktidardır.

  • Ali Tam

    31.5.2018 03:29:23

    Secmen anketörlere hic bir seyi belli etmek zorunda degil! Kimbilir anketör kisvesiyle beni sorgulayan falanci beni KÖTÜTÖ cüdür iftiracisi cikarsa OHAL de KIM PIRINCIN TASINI AYIKLAYACAK? Bireysel manada tercihini herkes MAHREM tutsun zarar görmez!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav, yarın başlayacak

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.