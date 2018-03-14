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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Diyanet ve ilahiyatçılar mı?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Mart 2018, Çarşamba
Cumhurbaşkanının “din adına” konuşurken “dinde yeri olmayan şeyler” söyleyenlere karşı yaptığı “Diyanet ve ilahiyat hocaları meydanı boş bırakmasın” çağrısına Diyanet İşleri Başkanı ile bir-iki ilahiyat fakültesi ve ilahiyat hocası hariç, kimseden bir cevap gelmedi.

Konuşanlar da bilinenleri bir kez daha tekrarlamak dışında kayda değer birşey söylemediler.

Bunun sebebi, bir ilahiyatçının beyanlarında şöyle ifade edildi: “İlahiyat fakültelerinde de, Diyanet’te de kalite sorunu var. İlaveten bir de Diyanet’in hantallığı.”

Bugünün Türkiye’sinde hemen her şehirde açılan üniversitelere bağlı 86 ilahiyat fakültesi mevcut. Ama bu sayı çokluğuna paralel bir nitelik problemi söz konusu. 

İmam hatiplerde olduğu gibi.

(Gerçi bu mesele her alanda karşımıza çıkıyor. Yargıtay Başkanının “85 hukuk fakültemiz var, ama 85 hukuk ve 85 ceza profesörümüz yok. Bazı fakültelerde derslere avukatlar giriyor” beyanı, aynı sorunun hukuk alanındaki ifade ve ikrarı.)

İlahiyatların bu kadar çoğalmadığı ve var olanların da Yüksek İslam Enstitüsü olarak hizmet verdiği devirlerde hocalar da, öğrenciler de, bugünkülerle kıyaslanamayacak bir kalite ve irtifayı temsil ediyorlardı. 

Sayı arttı, ama maalesef nitelik geriledi.

Diyanet ise başından beri devletin ve siyasetin müdahalelerine açık, bürokratik karakteri ağır basan bir kurum olmaktan çıkamadı. 1950’den sonra Osmanlı medreselerinden yetişme Ahmet Hamdi Akseki, Hasan Hüsnü Erdem, Ömer Nasuhi Bilmen gibi vasıflı âlimlerin başkan olduğu dönemlerde kendine gelmeye çalıştı, ama içine sıkıştırıldığı resmî ideoloji cenderesi ne yazık ki kuruma bu imkânı tanımadı.

Son olarak Mehmet Görmez devrindeki Risale-i Nur açılımı Diyanet’e bu durumdan çıkma fırsatı verir gibi oldu, ama o da iktidar eliyle dayatılan devlet tekeli projesi yüzünden heba olup akamete uğratıldı.

İlahiyatçılarla Diyanet’in hantallığından yakınan profesör, bu konuda STK’larla medyaya da görev düştüğünü söylüyor. Ama hangi STK’lar ve hangi medya? Kendilerini iktidar siyasetine endekslemiş STK’ların ve medya organlarının yapacağı iş mi bu?

Peki çözüm? Cevap: Bediüzzaman’da...

***

- Dubai dönüşü İran’da düşen özel uçakta can veren genç kızlar ölüm gerçeğini; Mina Başaran’ın, birlikte çektirdikleri fotoğrafa düştüğü “Together forever (Sonsuza dek birlikte)” notu ise sonsuzluk inancını bir kez daha gündeme taşıdı. Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

- 12 Mart Muhtırası ve Yeni Asya’nın duruşu - http://www.yeniasya.com.tr/video/12-mart-muhtirasi-ve-yeni-asya-nin-durusu_455949

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