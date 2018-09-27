Ekonomi ve hukuk

Ekonomi ile hukukun iç içeliği, yaşadığımız süreçte gerek dışarıda, gerek içeride yapılan değerlendirmelerde çok söylendi.

Hukuk ihlallerinin ekonomik güvenliği de ortadan kaldıracağı, temel hak ve özgürlüklerin güvencede olmadığı bir yerde hiç kimsenin yatırım yapmayacağı çok vurgulandı.

Adayı olduğumuz AB’den gelen mesajlarda da bu uyarılar tekrar tekrar dile getirildi.

İş dünyasından fazla ses çıkmazken, hakkını teslim etmek lâzım, sadece TÜSİAD bu konuda ısrarlı mesajlar vermeyi sürdürdü.

İşin bu yönü neden çok önemli?

Çünkü özellikle OHAL sürecinde yaşla kuruyu ayırd etmeden yapılanlar, gerekçesiz ve keyfî gözaltı, tutuklama ve mahkûmiyetler, ihraçlar, el koymalar kimsenin kendisini güvende hissetmediği bir ortam oluşturdu.

Dövizdeki fâhiş yükselişin ekonomiyi ciddî şekilde sarstığı, dalga dalga gelen zamlarla halkın bütçesini de olumsuz etkilemeye devam ettiği bu süreçte “ekonomik tedbir”ler açıklanırken, konunun hukuk boyutuna dikkat çeken mesajları artık iktidar medyasındaki yorumlarda da görmeye başladık.

Bazıları satır aralarında geçiyor olsa da.

Bunlardan biri Okan Müderrisoğlu’nun:

“Yaşadığımız türbülansın ekonominin genel kuralları ile ilgili bölümleri kadar ekonomik olmayan bölümleri de var. Ve bunların başında Türkiye’ye yönelik açık ve örtülü dış politik kurgular ile stok hukukî sorunlar geliyor.” (Sabah, 22.9.18) Evet, stok hukukî sorunlar!

Bir diğeri, ekonomiye dair objektif ve isabetli yorumlarını sürdüren Sedat Yılmaz’ın:

“Keşke Yeni Ekonomik Programda ekonomi ile hukukun birlikteliğinden ve yapısal reformlardan bahsedilseydi! Para ve maliye politikalarının eşgüdümle çalışması. Ekonomi ile hukukun yan yana yürümesi. İşte bu iki yol, ekonomideki sorunların halledilebilmesinde gerçek anahtarlar.” (Akit, 23.9.18)

Evet, hukuk... Ama hukuksuzlukların ayyuka çıktığı bir ortamda bile ısrarla tekrarlanan “Herşey hukuk içinde yürüyor” nakaratında sadece kelime olarak adı geçen hukuk değil.

OHAL’e geçilirken “geçici olarak” askıya alındığı ilan edilmiş olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde madde madde sıralanan temel hak ve özgürlüklere dayalı, evrensel kriterlere göre işleyen gerçek bir hukuk..

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Medyanın sıkıntıları ve Meclis