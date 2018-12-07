Ergenekon fos çıkarken

Bir zamanlar, o günkü Başbakanın “Millet adına savcısıyım” diyecek kadar “sahiplenmiş” göründüğü Ergenekon davasında gelinen nokta, esas hakkındaki mütalâasını bildiren savcının “Böyle bir örgütün varlığı tesbit edilememiştir” şeklindeki görüşüyle tezahür etti.

Sürecin ilk zamanlarında, bu adla anılan örgüte de “terör örgütü” denilip ETÖ kısaltması kullanılmıştı. Ama bilâhare “Böyle bir terör örgütünün varlığı kesin değil” denilerek, artık bu adın kullanılmaması yönünde resmî yazılar yazılmıştı.

Operasyonlar başladığında biz konuya temkinli yaklaşmış, olayı Kemalist cenahın kendi içindeki bir çatışma olarak yorumlamıştık.

Bize göre çatışmanın bir tarafında klasik darbe yönteminde inat eden, diğer tarafında ise Kemalist sistemin ülke ve dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak daha sofistike metodlarla sürdürülmesi gereğini savunan anlayışlar vardı.

( www.yeniasya.com.tr/2008/07/22/yazarlar/kgulecyuz.htm )

Biz orada darbeler ve darbecilerle hesaplaşılmasından yana bir tavır ortaya koyduk. Ama bunun hukuk kuralları çerçevesinde yapılması gereğini savunduk. Âdil yargılanma hakkına gölge düşüren uygulamaları, tartışmalı gözaltıları, uzun tutuklulukları, soruşturma ve yargılama süreçlerindeki usul hatalarını eleştirdik.

Peşinden Balyoz operasyonları ve davaları geldi. Orada süreç daha hızlı işledi. Yargılamalar sonuçlandı, hattâ çoğu kararlar Yargıtay’da onaylanıp kesinleşti. Ama benzer sorunlar orada da söz konusuydu.

Derken, derinlerde yüz seksen derecelik bir manevranın altyapısı hazırlanıp, iktidar cenahından sâdır olan “Orduya kumpas kuruldu” söylemleriyle işin seyri değişti ve olay tersine döndü. Yasal düzenlemeler yapılarak, kesin hüküm giyenler dahil, bütün sanıkların tahliyesi sağlandı.

Sürecin bütün safahatı gibi bu keskin dönüşün işaretlerini de yakından takip edip kayda geçirdik ve iktidarın Ergenekoncularla ittifak kurarak, ortaya atılan yeni heyulânın üzerine beraberce gittiklerini belirttik.

Gelinen nokta, bir cihetiyle, Ergenekon ve Balyoz’un, son derece insafsız yöntemlerle alınan bir rövanşı niteliğinde.

Hukuk ve adaletin en temel ilke ve prensipleri çiğnenerek.

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Bu seçim de kutuplaşmaya kurban edilmesin