Gazeteci, devletin ve hükümetin propaganda memuru değildir

Gazetecilere gri pasaport verilmesindeki ayrımcı uygulamaların esas dayanağı, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün, 231 sayılı BYEGM’nin Teşkilât ve Görevleri Hakkında KHK’nın 2. maddesinde sıralanan şu görevleri olsa gerek:

“Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda hükümetçe uygulanacak stratejilerin tesbitine yardımcı olmak.

“Hükümet faaliyetlerinin ve yapılan hizmetlerin iç ve dış kamuoyuna etkin bir biçimde yansıtılmasına ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak.

“Enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye’nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği suretiyle yürütmek.”

Bunları, gri pasaport başvurumuzun reddi üzerine Danıştay’a açtığımız davada BYEGM adına gönderilen cevaptan aldık.

Aktarılan maddelerin anlamı şu:

Belli ki, KHK ile BYEGM’ye verilen bu görevlerin, bütün gazeteciler için geçerli olduğunu düşünen bir yaklaşım söz konusu.

Bu yaklaşıma göre, gazeteciler devletin ve hükümetin propaganda memurları.

Görevleri, devletin hükümet tarafından uygulanacak tanıtım siyasetine ve stratejilerine hizmet etmek. Hükümet faaliyetlerini iç ve dış kamuoyuna etkin bir şekilde yansıtmak. Dış politikayı desteklemek...

95 yıl önce cumhuriyet adı altında kurulan tek parti rejimi yola çıkarken muhalif basını tasfiye ederek, diğerlerine rejimin propagandistliği misyonu yüklemişti.

Şimdi bunun yeni versiyonu mu devrede?

Çizilen şablona uymayıp devlet siyasetine ve hükümet faaliyetlerine eleştirel yaklaşan basın mensupları bu yüzden mi dışlanıyor ve “millî güvenlik” gibi hukukî tanımı olmayan ve temelsiz “gerekçe”lerle keyfî ve ayrımcı uygulamalara muhatap oluyorlar?

Gri pasaport ve basın kartı dağıtımındaki keyfîlikler, böyle bir antidemokratik yaklaşımın pratiğe yansıyan dışa vurumları.

Ama böyle birşeyin, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün vazgeçilmez ve olmazsa olmaz bir esas teşkil ettiği demokratik hukuk devletinde kesinlikle yeri yok.

Gazeteciler, devletin memuru ve hükümetin propagandisti değiller, olamazlar.



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