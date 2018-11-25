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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Gençler, Diyanet ve cemaatler

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Kasım 2018, Pazar
Bu seneki kampanya temasını “Peygamberimiz (asm) ve gençlik” olarak belirleyen Diyanet, camilerdeki her din görevlisine 10 gencimizi emanet edip zimmetlediği yönünde mesajlar veriyor.

Çok güzel bir düşünce. Gençlere ulaşma ve sahip çıkma gayreti, son derece önemli, değerli ve takdire şayan. Keza bu çalışmanın Peygamberimiz (asm) referans alınarak gündeme getirilmesi de aynı şekilde.

İçinden geçtiğimiz süreçte gençlerimizin karşı karşıya olduğu manevî tuzak ve riskler ortada. Bunlara mukabil onları koruyacak dinamiklerin çok zaafa uğratıldığı da.

Eğitimden bahis açılacak olursa, en başta Cumhurbaşkanı özellikle o alanda başarılı olamadıklarını defalarca ikrar ve itiraf etti.

Ki, onun ikrarına bile gerek yok. Acı tablo meydanda. Okullarda çocuklarımıza bir ideal ve bilinç verilemeyişinden, sağlam bir ahlâkî temel kazandırılamayışından eğitimciler ve aileler dahil herkes şikâyetçi.

Bu durumu düzeltip tersine çevirebilmek için topyekûn bir toplumsal seferberliğe ihtiyaç var. Üstad Bediüzzaman’ın yaklaşık 70 sene önce seslendirdiği “Karşımda müthiş bir yangın var; içinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor” duyarlılığı ile.

Ancak konunun, beş yıldır gündemi kilitleyen “malûm yapıyı tasfiye” bağlamında ve tepkisel yaklaşımlarla ele alınması, sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesini engelliyor ve iş çok başka taraflara çekiliyor.

Bu çerçevede Diyanet’in gençlik projeleri, yurt ve öğrenci evleri, her yurda manevî danışman görevlendirmeleri, her imama 10 genç zimmetlemeleri, samimî ve hasbî bir niyetle gençlere sahip çıkma hedefinden ziyade, gençleri o yapıya ve daha da ötesinde cemaatlere “kaptırmama” gibi bir hesabın tezahürü ve neticeleri haline geliyor.

Böyle olunca hem işin özü olan ihlâs kaçıyor, hem de cemaatler dışlanıp rencide edilerek kardeşlik manasına ve toplumsal dayanışma ruhuna zarar verilmiş olunuyor.

Oysa Diyanet cemaatlerle el ele vererek gençleri kucaklasa, onları kazanma adına çok güzel ve hayırlı neticeler alınır.

Son derece önemli olan bir nokta da şu: Diyanet ancak camiye gelen gençlere ulaşabiliyor. Ama cami dışındakiler gelenlerden çok daha fazla.

Cemaatlerin onlara ulaşma imkânı ve potansiyeli de...

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