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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gençlik değişim istiyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Haziran 2018, Çarşamba
Gazetemizin 49. yıl yeniliklerinden biri olan haftalık Gençlik sayfamızın geçen hafta çıkanındaki başlıklardan biri “Gençler seçimden ne bekliyor?” idi ve bu başlık altında gençlerin bu soruya verdiği cevaplar yer alıyordu.

Bu cevaplardan biri, aynı zamanda “Yeni Asya için ne yapabilirim?” çağrımıza cevaben, okuldan arta kalan zamanlarında gazetemize aktif katkıda bulunmaya başlayan Furkan Enes Durak’a aitti. Şöyle diyordu Furkan Enes:

“Bu hükümet iktidara geldiğinde ana sınıfına gidiyordum, şimdi üniversitedeyim. Aradan 16 sene geçmiş, eğitim hayatım boyunca aynı yüzleri görmekten sıkıldım. Türkiye siyasetinde değişiklik vakti geldiğine inanıyorum. Türkiye, yıllar sonra gerçekten farklı seçim tercihlerinin olduğu, ‘demokrasi bayramı’ olarak nitelendirebileceğimiz seçimlere gidiyor.”

Bu düşüncenin onunla sınırlı kalmayıp hatırı sayılır bir gençlik kitlesi tarafından da paylaşıldığını gösteren dikkate değer işaretler var.

Meselâ Fatih Altaylı’nın yazdıkları:

“Referandumda ilk kez oy kullanan seçmenlerin yüzde 64’ü ‘hayır’ demişti. Bu kez, ilk kez oy kullanacakların yüzde 70’i, iktidar blokuna oy vermeyeceklerini söylüyor (Habertürk, 8.6.18).

18-25 yaş arası seçmende iktidar partisinin oyunun yüzde 33 olduğunu da yazıyor Altaylı.

Bir de son dönemde bütün kamuoyu araştırmacılarının vurguladığı “rengini belli etmeyen” seçmen oranındaki görülmedik artış var.

En az yüzde 13, konuşmaktan çekiniyor.

Bu verilerden hareketle, geçen referandum öncesinden bu yana seslendirilen ve 24 Haziran sürecinde hemen herkesin telâffuz ettiği “dip dalga”nın sandıktan bütün hesapları alt üst edecek sonuçlar çıkarabileceği ifade ediliyor.

Burada özellikle genç seçmenlerin verdiği işaretler manidar. Seçme yaşını 18’e indiren ve aday listelerine o yaşta isimleri dahi koyan iktidar, maksadının tam tersi bir karşılık görecek ve gençlerden beklediği desteği alamayacak gibi görünüyor. Niyet hâlis olmayınca olacağı bu...

Görünen o ki, gençlik değişim istiyor.

İktidara yerleştikçe ve devletin kilit kurumlarına hakim olmuş göründükçe statüko ile daha çok bütünleşip derin mahfillerce teslim alınan AKP, toplumdan ve bilhassa gençlerden gelen bu talebi okuyamadığı ve olumlu cevap veremediği için de kendi sonunu getiriyor.

Gitmemek için ne kadar uğraşsa da...

***

- Terör örgütünün karargâhı Kandil geçmiş yıllarda da defalarca bombalandı. Ama bu defa 20 uçağımızla 14 önemli noktanın, silah depolarının vs’nin bombalandığı ve bunların devam edeceği bizzat CB tarafından miting meydanında ilan ediliyor. 24 Haziran seçimine sayılı günler kala...

- Artı Tv’de İrfan Bozan’ın konuğuyduk: AKP’nin en büyük başarısı cemaatleri siyasileştirmesidir http://www.yeniasya.com.tr/video/akp-nin-en-buyuk-basarisi-cemaatleri-siyasilestirmesidir_464433

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