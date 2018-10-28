Nur postacılığı, Risale-i Nur’un Barla’da ilk telif edilmeye başlandığı tarihten itibaren hizmet tarihine ve literatürüne mal olan unutulmaz bir tabir.

Nur postacıları, yeni yazılan her bir Risale ve mektubu civar köy ve yerleşim yerlerindeki taliplerine ulaştıran kahramanlar.

Abdullah Çavuş bunların en bilineni.

Zaman ilerleyip Nur hizmeti yayıldıkça bu hizmet yeni fedakârlar tarafından değişik tarz, yöntem ve usûllerle devam ettirilmiş.

Hatay-İskenderun-Adana bölgesinde, 80 küsur yaşına rağmen, sırtındaki heybeye doldurduğu eserleri insanlara ulaştıran ve Yeni Asya’yı işlek yerlere bırakıp herkese tavsiye eden Gazi Nur Dede’nin yaptığı gibi.

Keza heybesine koyduğu Risaleleri Diyarbakır’dan Muş’a götürmek için üç günlük mesafeyi yürüyerek kat eden Ahmet Bulut...

Ve iki tahta bavula doldurduğu Risaleleri şehirden şehire götüren Muzaffer Arslan...

Bu ve benzeri hizmet kahramanlarının son örneği, başlattığı orijinal hizmetle Mersinli neşriyat gönüllüsü Basri Özdemir.

Bu şehirdeki bir dükkânını yıllardır kira almadan Yeni Asya Temsilciliğine, yine Mersin’le Kıbrıs’taki iki evini hizmete tahsis eden Basri Bey, ticarethanesini kapattıktan sonra yeni bir projeyi gerçekleştirdi:

Gezici Nur Kütüphanesi.

Bir minibüsü Risale-i Nur başta olmak üzere Yeni Asya Neşriyat’ın çıkardığı kitap ve dergilerle doldurmuş; okul, cami ve AVM önlerinde tanıtım, satış ve dağıtım yapıyor, dergilerimizi bedava dağıtarak abone kaydı yapıyor ve isteyenlere “Al götür, oku getir” parolasıyla ödünç kitap hizmeti veriyor.

Bu yolla birçok insanın Risale-i Nur’la, gazetemizle, diğer yayınlarımızla tanışmasına vesile olmanın sevinç ve saadetini yaşıyor.

Böyle gıpta edilecek muhteşem ve nümune-i imtisal bir hizmet hamlesine imza atan Basri Beye takdir, tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Emekliliğini bu orijinal hizmetle değerlendiren Basri Beyin örnek çalışmalarını, boşa çıkan zaman, potansiyel ve kabiliyetlerini değerlendirmek için formül ve yöntem arayan bütün idealist emeklilerin ve “Bize de bir hizmet yok mu?” diyen gayretli gençlerin nazar-ı dikkatine sunuyoruz.

Hep birlikte daha nice hizmet hamle ve projelerine...

***

Üstadın sözünü tahakkuk ettirmeye çalışıyoruz