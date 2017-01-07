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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Gidişatın “tadı yok”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Ocak 2017, Cumartesi
Hepimizin, hayat serencamımızda zaman zaman yaşadığımız ve “Keyfim yok” diye ifade ettiğimiz moralsizlik hallerimiz olmuştur. Bu gibi durumlar için “Tadım yok” tabiri de kullanılır. Aynı söz esnafın ağzından “İşlerin tadı yok” şekliyle de sâdır olur.

Bu sözlerle ifade edilmeye çalışılan psikolojinin, epey zamandır toplumun genelinde yaygın olduğunu söylemek yanlış olur mu?

Gerçekten, ülkenin keyfi de, tadı da yok.

Bunun en önemli sebeplerinden biri, yoğunlaşan terör saldırıları. İktidarın her saldırı sonrası tekrarladığı hamasî söylemler, iktidar medyasının sıkı destek ve takviyesiyle belki o kesimin tabanında bir ölçüde mâkes bulsa da genelde giderek yaygınlaşan moralsizliği dağıtmakta pek etkili olamıyor gibi.

Gerek içteki terör saldırılarında, gerekse Fırat Kalkanında şehit sayısının sürekli yükselmesi ile oluşan derin infial içten içe büyürken, iktidar cenahının “El Bab’a dayandık, ‘üst akıl’ı çıldırttık” ya da “Bir toprağın vatan olması için şehit ve gazilere ihtiyaç var” gibi tevilleri, ateşin düştüğü yerde yanan gönülleri pek ferahlatmıyor, belki daha da sızlatıyor. 

Böyle bir ortamda, tırmanarak devam eden terör saldırıları da gerekçe gösterilerek OHAL’in bir kez daha uzatılması, bilhassa KHK ihraçları ile sebebiyet verilen geniş çaplı mağduriyetlerin daha da yaygınlaşarak süreceğine dair endişeleri kuvvetlendiriyor.

Bunun işaretlerini, son dönemde iktidar medyasında çıkan ve başlangıçta 15 Temmuz’a tepki olarak OHAL’e verilmiş halk desteğinin giderek düştüğünü, buna mukabil mağduriyetlere yönelik farkındalığın yükseldiğini gösteren araştırmalarda görmek mümkün.

Baskıcı bir yönetim anlayışının ağır basmakta olduğunu düşündüren uygulamalar, hak ve özgürlük kısıtlamaları, hukuk ihlalleri ve keyfîlikler, toplumsal iklimi bulandırıyor.

Hukuk ve demokrasideki gerilemelere paralel olarak ekonomide, gösterişli mega proje açılışlarıyla örtülemeyen olumsuz göstergelerin artışa geçmesi de ayrı bir fasıl: Ekonomide küçülme, işsizlikte artış, iç ve dış ticarette daralma, döviz kurunun bir türlü önlenemeyen yükselişi, akaryakıt ve köprü geçişleri başta olmak üzere fâhiş zamlar gibi.

Böyle bir ortamda “ülkeyi uçuracak sihirli değnek” edasıyla dayatılan başkanlık gündemi ise tüm bu olup bitenlere tüy dikiyor.

“Millet”vekilleri demokrasi sınavında. Konu: Emrivakilerde formalite muamelesini ikmal memuriyetini içlerine sindirip sindiremeyecekleri...

Eski köye yeni âdet: Bakanlar Kurulu ve MGK’da önce kararlar alınıp kamuoyuna duyuruluyor, kurul üyelerinin imzaları bilâhare tamamlanıyor.

“79 milyonun hak, hukuk ve özgürlüğünü korumak benim en temel görevim” diyen CB’na: KHK mağdurları ve aileleri bu 79 milyona dahil değil mi?

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Yorumlar

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  • hatice

    07.01.2017 23:38:06

    SESIMIZI DUYAN YOK MU ?benimde eşim 8 ağustostan beri tutuklu buda yaklaşık 5 ay ediyor ortada hala iddianame yok iki buçuk yaşında kızım var arkamda bi sürü borçla asgari ücretle yaşam mücadelesi veriyorum biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz bize sunulan hak,HUKUK, ADALETI BEN GOREMIYORUM gören olursa bana söylesin bi zahmet eşim için konuşmam lazım..

  • cengiz aşkın

    07.01.2017 23:19:45

    Yazılarınızı çok beğeniyorum. Allah razı olsun. Gücünüze güç katsın. Teşekkürler. Selamlar.

  • Şenay

    07.01.2017 17:23:48

    Eşim 17 ekimden beri tutuklu polis memuru(idi), ben ev hanımıyım. 3 tane küçük çocuğumla bir kuruş gelirim olmadan 1300 tl ev kredisi, okul masrafları ve bir aileye geçim olarak ne lazımsa öyle ortada kalıverdik. Nereye gidersem gideyim her kapı yüzüme kapanıyor. Bu belki bana Rabbimin "kulum sadece bana gel" deme şeklidir bilemiyorum amma bu vatanın evlatları olarak bu zulmü haketmedigimizi düşünüyorum. Dilekçemi Yaradan'ıma sundum ben. O ne güzel vekildir elhamdülillah...

  • Özcan Erkiş

    07.01.2017 16:48:13

    (3) Nasıl ki dış politikada yapılan yanlışlık, pek çok mala ve cana mâl olduktan yıllar sonra farkedildi ve telafisi için gayret gösteriliyor; aynen bunun gibi 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL ile yapılan hukuksuz uygulamalar ile mağdur edilem binlerce insan ve aileler için, yıllar sonra "yanlış yaptık!" "dememek için OHAL ve KHK lar ile sebep olunan insan hakları ihlallerine artık son verelim. Terörün çaresi, toplumsal huzur ve barışın tesisi CB 'nın "79 milyonun hak,hukuk ve özgürlüğünü korumak benim en temel görevim!" dediği; adalet, hürriyet, hukukun üstünlüğü ve meşveretin içinde bulunduğu bir demokrasinin devlet hayatına hakim kılınmasıdır. Tekrar etmekten dilimizde tüy bitti. Fakat millet iradesini "riyaset-i şahsiyyenin" iradesine devretmek için "içlerine sinmeseden" Demokrasiyii tek adam rejimine çevirmek istiyorlar. Bunda ne gibi maslahat ve zaruret vardır? Aklımızi, kalbimizi, vicdanımızı tatmin edecek bir izahı hâlâ bekliyoruz.

  • CESUR ADAM

    07.01.2017 15:54:04

    Cenab-ı mevlam tüm masum ve mağdur kardeşlerimize,insanımıza sabır,metanet ve sırat-ı müstekimde daimiyet versin. KÜFÜR DEVAM EDER,ZULÜM DEVAM ETMEEEZ. RABBİMİZ YARINA BIRAKIR,LAKİN ZALİMLERİN ASLA YANINA BIRAKMAAAZ.

  • Özcan Erkiş

    07.01.2017 12:56:01

    (2) Bir başka garabet de Başkanlık sistemini getirmek konusunda iktidardan daha fazla gayret gösteren muhalefet partisinin gerekçesi dayatılan "fiili durumu" yasal duruma getirmek ve Türkiye'nin önünü açmaktı. Acaba gerçek bu mu? Şimdi de aynı partinin bir vekili de yine garip bir gerekçe göstermektedir:Zaruret!. Hem de içlerine sinmese bile Anayasa değişikliğini destekleyeceklerini beyan ediyor. El insaf. İçininze sinmeyen bir meseleyi koskoca bir ülkeye dayatmakta asıl gaye nedir? Hem asrın gerisinde kalmış bir modeli ülkeye getirmekte ne gibi zaruret olabilir? Böyle garabetlerin yaşandığı bir ülkede güven ve istikrar olmadığı gibi istenen toplumsal huzur ve barışın da bir hayli geç ve güç geleceği aşikardır. Başkanlık bütün dertlerin devası, millet hayatının iksiri imiş gibi daha acil meselelerin önündedir.Çare, huzur ve barış, adalet ve hukuk için temel hak ve hürriyetlerin kamil manada kullanıldığı demokratik ortamın acilen tesisidir.

  • Özcan Erkiş

    07.01.2017 12:04:46

    Sayın Güleçyüz, "ağzımızın tadını kaçıran" hadiseleri derli toplu bir surette yazmışsınız. Teşekkür ediyoruz. Huzursuzluk toplumun her kesimine maalesef sirayet etmiştir. Garip bir surette ve daha süresi bile dolmadan uzatılan OHAL ile çıkarilan yeni KHKlar ile yine ve yeniden tasfiyelerle mağduriyet dairesi daha da genişletilmektedir. Bunun süresi ve sınırı nedir ve ne zaman nerede bitecektir? Artık bu durum OHALin ilan edilmesine sebep gösterilen bahanelerin çok ötesinde başka şeylerin de olabileceğine işaret etmektedir. Yoksa terörün peşpeşe saldırılarıyla onlarca can kaybettiğimiz bir zamanda böylesine hukuksuz ve keyfi icraatllar başka türlü nasıl izah edilebilir? Hele son OHAL uzatması gerçekten Millet Meclisinin şeklen var fakat fiilen olmadığını millete ayan beyan göstermiştir.

  • huzunlu

    07.01.2017 02:01:00

    Ben ve esim iki kucuk cocuguyla sucunu bilmeden isinden edilmis onbinlerce magdurlardaniz Ikimizde durust lekesiz sicilli memurlardik Simdi degim yerindeyse cahiliye devrinde diri diri topraga gomulen kiz cocuklari gibiyiz, aile yardimiyla geciniyoruz, calismak istesek de is yok Allahtan umidimizi hic kesmedik bizlere cikis verecektir. Sizden Allah razi olsun, bu zulmun yaninda durmadiginizi gosteriyorsunuz Vallahi kendi adima bu bana yeter, ellerinizden operim Lakin imanli oldugunu beyan edip,bize bunu reva gorenlere, alkis tutanlara, destek olanlara Allah sahit olsun ne burada ne otede hakkim helal degildir Basimi sokacak biryer rizkimi cikarcak bir is bulurum insallah ama bizi terorist ilan edip serefimizle oynadilar ya, vatan haini ilan ettiler ya. gozlerin donecegi o gunde Rabbim de onlari ayni hale koysun. Icimde bu insanlara merhamet duygusu yasatmak istiyorum ama olmuyor malesef, olacak gibi degil. Yayinlayin diye degil bilin diye yazdim, kardeslerle dertlesmis oldum sagolun

Risale-i Nur Külliyatı

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