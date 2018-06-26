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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Hukuk ve demokrasi mücadelesine devam

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Haziran 2018, Salı
24 Haziran seçimini geride bıraktık.

Seçim süreci, OHAL ortamına rağmen canlı ve renkli geçti. Dört muhalefet partisinin Millet İttifakında bir araya gelmesi farklı bir sinerji oluşturdu.

Seçim günü oy kullanma işlemleri devam ederken Millet İttifakı müşahitleriyle gönüllü STK temsilcileri süreci yakından takip etti; Belirlenen usulsüzlükler ânında sosyal medya aracılığıyla paylaşılarak üzerine gidildi. 

Bu sıkı takibe bağlı olarak usulsüzlüklerin çok azaldığı, tesbit edilenlere yapılan itirazlardan da sonuç alındığı ifade edildi.

Sayım ve tasnif aşamasına geçildiğinde ise bu rahatlık ve güveni bozacak işaretler belirmeye başladı. Birçok sandıkta sayımlar müşahitlere ve takip etmek isteyen halka kapatıldı. “Gizli tasnif uygulamasına geri mi döndük?” dedirten bir gelişmeydi bu.

Derken sonuçlar yine AA verileriyle TV kanallarından duyurulmaya başlandı. Erdoğan’ı yüzde 60’ın üstünde göstererek.

Buna en hazırlıklı görünen parti CHP idi.

İnce ve parti yetkilileri “Yine manipülasyon yapılıyor, sakın inanmayın, bizdeki veriler çok farklı, CB seçimi ikinci tura kalıyor, Cumhur ittifakı çoğunluğu kaybetti” dediler.

Saatler ilerledikçe oranlar tahmin ve beklentiler istikametinde değişmeye devam etti. Ancak Erdoğan’ın 52.6’ya düştüğü noktada sonuçlara kesinleşmiş muamelesi yapıldı. O andan itibaren CHP de işin peşini bıraktı.

Son aşamada İnce’nin de açıklanan sonucu kabul ettiği duyurulurken, seçim öncesi “Beni YSK’nın önünden jiletle kazırlar” diyen Akşener’den hiç ses seda çıkmadı.

Oysa Millet İttifakı için seferber olan milyonlar, çok daha farklı bir duruş bekliyorlardı.

Üstelik birçok sandıktan “Daha tutanakları YSK’ya teslim etmedik, bunlar neyin sonucunu açıklıyor?” itirazları yükselirken.

Bu arada YSK’da, yoğun baskılara tepki için 7 hakimin istifa ettiği iddiası gündeme geldi.

Neticede iktidar bloku dahil kimseyi tatmin etmeyen bir tablo ortaya çıktı. 2014’te ittifaksız yüzde 51’le seçilmiş olan Erdoğan, bu kez MHP desteğiyle yüzde 52.5’ta kaldı ve “Parlamentoda hedefe ulaşamadık” dedi. 

AKP Meclis çoğunluğunu kaybetti.

Bu sonuçların ülkeye ne getirip ne götüreceğini süreç içinde yaşayıp göreceğiz.

Hukuk ve demokrasi mücadelesine devam.

***

- Biz bu seçimde de adalet, hukuk ve demokrasiden yana bir duruş ortaya koyduk. Ortaya çıkan tablo karşısında da adalet, hukuk ve demokrasi mücadelemizi devam ettireceğiz. Bize düşen, vazifemizi yapmaktır; neticeyi takdir edecek olan, Allah’tır. Bu anlayış ve şuurla yola devam...

- Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayları ve liderleri, seçim öncesi verdikleri “sandığa ve oylara sahip çıkma” sözünün gereğini neden, hangi sebep ve gerekçelerle yerine getir(e)mediklerini, büyük umutlarla ittifakın başarısı için seferber olan milyonlara açıklamak zorundalar.

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