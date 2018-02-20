Hukuksuzlukta dibin de dibi varmış

Türkiye’nin hukuk devleti kriterleri açısından hangi dip noktalara gerilediğini gösteren en son çarpıcı örnek, aylardır “ajan, terörist” suçlamasıyla içeride tutulan Alman vatandaşı Türk gazeteci Deniz Yücel’in Başbakan Yıldırım’la Merkel arasındaki son görüşmenin ardından hemen serbest bırakılması.

Türkiye ile Almanya arasında, tarihte benzeri görülmemiş boyutlara varan gerginliğin en önemli sebeplerinden biri olan bu tutuklamayı Ankara tüm tepkilere rağmen inatla sürdürdü.

En üst düzeyde Deniz Yücel’i “ajan ve PKK’lı” olmakla suçlayan sert açıklamalar yaparak.

Ama sonra ne olduysa oldu, Merkel’le yapılan görüşmelerin en sonuncusunda Başbakan, Yücel için “Her duruşma bir umuttur” dedi ve çözüm için ilk duruşmaya işaret etti.

Sonrasında ise çok tuhaf bir şekilde, bu beyanın hemen ardından, duruşma dahi yapılmadan Yücel’in tahliye edildiği açıklandı.

Aylardır tutuklu olmasına rağmen iddianamesi bile hazırlamamış ve davası açılmamış olan Yücel’in bu “jet” tahliyesi, sürecin “rehine” mantığıyla işletildiğini ve kimbilir hangi pazarlık karşılığında bu noktaya gelindiğini gösterdi.

Bir başka ilginç nokta, Yücel’in tahliyesiyle eşzamanlı olarak mahkemenin verdiği “tutukluluğa devam” kararı. Bu dönemde yargının nasıl bypass edilip “paspas” yapıldığına bundan daha çarpıcı bir örnek olabilir mi?

Şimdiye kadar milletin gözünün içine baka baka “Herşey hukuk içinde yürüyor, yargı bağımsız ve tarafsız” masalını tekrarlama pişkinliğini devam ettirenler, bunu da yine aynı pişkinlikle geçiştirme tavrında.

Ne var ki, bırakılırken elindeki “tutukluluğa devam” kararını gösterip “Neden tutuklandığımı da, niçin bırakıldığımı da bilmiyorum” diyen Yücel’in şahsında cereyan eden bu inanılmaz skandal, hukuk tanımaz iktidar zihniyetinin Türkiye’yi dünyaya karşı da nasıl mahcup düşürdüğünün en son örneği.

Eşzamanlı olarak, AYM’nin haftalardır inatla uyulmayan tahliye kararına rağmen, Altan’lar ve Ilıcak’ın ağır müebbete mahkûm edilmeleri, bu eşi benzeri görülmemiş skandalı iyice katmerliyor. Yargıyı ve Türkiye’yi bu hallere getirmeye hiç kimsenin hakkı yok ve olamaz.

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- Üstadın Afyon mahkeme reisine söylediği “Seni kanunsuzluğunla mahkeme-i temyize, zulmünle de mahkeme-i kübraya şikâyet ediyorum” sözüyle, “Cenab-ı Hak, hâkimleri adalet-i hakikiyeye muvaffak etsin” duasını bir kez daha hatırlatıyoruz.

- 21 Ekim’de İstanbul’da başlayan İttihad buluşmalarının 18.’si Ķayseri’de merkez ve çevre ilçelerle Nevşehir ve Niğde’den yoğun katılımla son derece coşkulu bir atmosferde gerçekleşti ve şevke medar oldu. Yarım asırlık emektarlarla gençleri bir araya getirdi. Katılan herkese teşekkürler.