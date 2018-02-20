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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Hukuksuzlukta dibin de dibi varmış

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Şubat 2018, Salı
Türkiye’nin hukuk devleti kriterleri açısından hangi dip noktalara gerilediğini gösteren en son çarpıcı örnek, aylardır “ajan, terörist” suçlamasıyla içeride tutulan Alman vatandaşı Türk gazeteci Deniz Yücel’in Başbakan Yıldırım’la Merkel arasındaki son görüşmenin ardından hemen serbest bırakılması.

Türkiye ile Almanya arasında, tarihte benzeri görülmemiş boyutlara varan gerginliğin en önemli sebeplerinden biri olan bu tutuklamayı Ankara tüm tepkilere rağmen inatla sürdürdü.

En üst düzeyde Deniz Yücel’i “ajan ve PKK’lı” olmakla suçlayan sert açıklamalar yaparak.

Ama sonra ne olduysa oldu, Merkel’le yapılan görüşmelerin en sonuncusunda Başbakan, Yücel için “Her duruşma bir umuttur” dedi ve çözüm için ilk duruşmaya işaret etti.

Sonrasında ise çok tuhaf bir şekilde, bu beyanın hemen ardından, duruşma dahi yapılmadan Yücel’in tahliye edildiği açıklandı.

Aylardır tutuklu olmasına rağmen iddianamesi bile hazırlamamış ve davası açılmamış olan Yücel’in bu “jet” tahliyesi, sürecin “rehine” mantığıyla işletildiğini ve kimbilir hangi pazarlık karşılığında bu noktaya gelindiğini gösterdi.

Bir başka ilginç nokta, Yücel’in tahliyesiyle eşzamanlı olarak mahkemenin verdiği “tutukluluğa devam” kararı. Bu dönemde yargının nasıl bypass edilip “paspas” yapıldığına bundan daha çarpıcı bir örnek olabilir mi? 

Şimdiye kadar milletin gözünün içine baka baka “Herşey hukuk içinde yürüyor, yargı bağımsız ve tarafsız” masalını tekrarlama pişkinliğini devam ettirenler, bunu da yine aynı pişkinlikle geçiştirme tavrında. 

Ne var ki, bırakılırken elindeki “tutukluluğa devam” kararını gösterip “Neden tutuklandığımı da, niçin bırakıldığımı da bilmiyorum” diyen Yücel’in şahsında cereyan eden bu inanılmaz skandal, hukuk tanımaz iktidar zihniyetinin Türkiye’yi dünyaya karşı da nasıl mahcup düşürdüğünün en son örneği.

Eşzamanlı olarak, AYM’nin haftalardır inatla uyulmayan tahliye kararına rağmen, Altan’lar ve Ilıcak’ın ağır müebbete mahkûm edilmeleri, bu eşi benzeri görülmemiş skandalı iyice katmerliyor.  Yargıyı ve Türkiye’yi bu hallere getirmeye hiç kimsenin hakkı yok ve olamaz.

***

- Üstadın Afyon mahkeme reisine söylediği “Seni kanunsuzluğunla mahkeme-i temyize, zulmünle de mahkeme-i kübraya şikâyet ediyorum” sözüyle, “Cenab-ı Hak, hâkimleri adalet-i hakikiyeye muvaffak etsin” duasını bir kez daha hatırlatıyoruz.

- 21 Ekim’de İstanbul’da başlayan İttihad buluşmalarının 18.’si Ķayseri’de merkez ve çevre ilçelerle Nevşehir ve Niğde’den yoğun katılımla son derece coşkulu bir atmosferde gerçekleşti ve şevke medar oldu. Yarım asırlık emektarlarla gençleri bir araya getirdi. Katılan herkese teşekkürler.

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Yorumlar

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  • Hasan unlu

    20.2.2018 16:48:29

    Inanin dalga geciyorlar

  • Gündüz Alp-2

    20.2.2018 10:07:57

    Alman vatandaşı için pek âdil(!) ve pek süratli davranan yargı, ihlal kararı verilen Türk vatandaşları için kaplumbağa hızında yol alıp, AYM kararını da tanımayarak müebbet ceza veriyor. Hangisi hukukî ve âdil? Bu mu öteki mi? Bu çarpık adalet ve yargı anlayışı sorgulanmadığı sürece bu ülkede daha çok "hukuksuzlukta dipler" göreceğiz demektir. Ülkenin, milletin, devletin, mülkün, toplumsal barış ve huzurun temeli de tesisi de temadisi de ancak ve ancak ADÂLET ile dâim ve kâaimdir. "Beka sorunu" var deyip kendi iktidarlarının ömrünü uzatmak için ülkenin demokratik sistemiyle oynayanların ve hepimizin bilmesi gereken konu; beka sorunu, iktidarların ömürleri ile değil hukukun üstünlüğü, hürriyet, kanun önünde eşitlik ve adalet ile doğru orantılıdır. Bunlar yoksa beka sorunu hep var olacaktır. Çözümü yanlış yerde aramayalım. Çözümün adresi hürriyetçi demokrasidir.

  • Gündüz Alp

    20.2.2018 09:52:54

    Sayın Güleçyüz, 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle ilan olunan OHAL ile başlatılan keyfi ve hukuksuz süreçte, bu ve benzeri yargı skandalları da artık olağan hale getirildi. Bahse konu en son örnek de skandal ötesi bir durum. Bir yanda; AYM 'nin "hak ihlali" kararı vermesine rağmen, yerel mahkemenin tahliye etmeyip tam tersine Altan kardeşler ve Ilıcak için verilen ağır müebbet hapis cezası, öte yanda "terörist-ajan" dedikleri Alman gazeteciyi uzun süre içeride tuttuktan sonra, iddianameye bile lüzum görmeden tahliye edilerek Almanya'ya gönderilmesi. Bu nasıl bir hukuk anlayışı ve yargı mekanizmasıdır? Hukuk ve yargı da acaba daha ne gibi absürt, hukuksuz, keyfi, tutarsız, çelişkili, skandal halleri yaşayacağız? Hukuk ve yargının tabutuna son çivileri çakıp, "hukuk öldü, ruhuna el-Fatiha deyin!" mi denilmek isteniyor. Fakat "hukuk ölmez" diye biliyoruz.

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