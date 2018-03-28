İbre hukuka dönerken

Bediüzzaman panelindeki konuşmamızın ikinci bölümünde 28 Şubat kışını nasıl yayınlarımız ve ülke çapındaki sosyal faaliyetlerimizle verdiğimiz hukuk ve demokrasi mücadelesiyle aştıysak, çok daha zorlu geçen 20 Temmuz kışını da yine aynı kararlı ve müsbet mücadeleyle bertaraf edeceğimize olan inancımızı ifade ettik.

Bu inancımızı dile getirirken, bu yöndeki işaretlerin artık görülmeye başlandığını ve Nur’un 357 gün sonra nihayet tahliyesinin bu işaretlerden biri olduğunu belirttik.

Program sonrası yanımıza gelen bir dinleyici, gözaltı ve tutuklamaların hâlâ devam ettiğini hatırlatarak, böyle bir tabloda ümitvar olmanın çok zor olduğunu söyledi.

Biz de dedik ki: Evet, gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor, ama tahliyeler de giderek hızlanıyor. Bu çelişkili tablonun açıklaması muhtemelen şu olmalı: Bir tarafta hukuksuzluğu tırmandırarak sürdürmek isteyen, diğer tarafta da ibreyi hukuk ve adalet yönüne çevirmeye çalışan iki anlayış var. Bunların arasındaki çekişme iyice kızıştı.

Bize öyle geliyor ki, artık “hukuk ve adalet” diyen anlayış öne çıkıyor ve kazanıyor.

Bunun işaretlerini, Yargıtay’ın “Dinî sohbetlere gitmek, ‘örgüt’ yayınlarına abone olmak, çocuğunu ‘örgüt’ okuluna göndermek, hattâ ‘örgüt’ liderine sempati duymak, kişinin terör örgütü üyeliğini ispata yetmez” kararında, bazı Bylock mahkûmiyetlerini bozmasında ve nihayet AYM’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan için verdiği “Hak ihlali var” ve tahliye kararında gördük.

Gerçi “örgüt” tanımında ve iyice çapraşık hale getirilen Bylock meselesinde hâlâ bir vuzuha erişilebildiği söylenemez. Ancak söz konusu kararlar, yetersiz ve çok gecikmeli de olsa, havanın nihayet hukuk yönünde değişme yoluna girdiğinin işaretleri.

Buna mukabil kimi ağır ceza mahkemelerinin AYM’yi dahi tanımayan bir tavırla verdikleri çok ağır mahkûmiyet kararları ise, siyasî iktidara yaslanarak hukukla açıkça inatlaşan bir direnişin talihsiz örnekleri.

Ancak Alpay’ın iki ay gecikmeli tahliyesinde görüldüğü üzere, bu direnişin ilânihaye sürdürülebilmesi mümkün değil.

Hukuk ve vicdanla çelişen diğer mahkeme kararlarının fazla uzun ömürlü olması da.

Çünkü zulüm devam etmez.

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- Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Nazlı Ilıcak, Milliyet’ten Mehmet Tezkan’a yazdığı mektupta “İstinafa başvurup itiraz edeceğim, ama 26. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını yazmıyor” demiş. Aynı heyet Nur’un tutukluluğuna yaptığımız itirazları da sümenaltı ediyordu.



- XIII. Risale-i Nur Kongresi - http://www.yeniasya.com.tr/video/dun-gerceklesen-xiii-risale-i-nur-kongresi_457196