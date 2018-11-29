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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İftira bumerang gibi geri döner

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Kasım 2018, Perşembe
Geçen yılın Mart ayı başında, İzmir’deki bir cezaevinde Risale-i Nur’a getirilmek istenen yasak, yayınımız üzerine aynı gün mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

Ardından, Adalet Bakanlığında bu tür keyfîliklerin tekrarına meydan vermemek için kalıcı ve kapsamlı bir çalışmanın yapıldığına dair bir duyum almıştık, ama âkıbeti hakkında bilgi sahibi olamadık.

Buna karşılık, bazı cezaevlerinde Risale-i Nur’a yine engel çıkarıldığı yönünde haberler almaya devam ediyoruz.  Son örnekleri, Silivri’de Yeni Asya basımı Sözler’in ve Rize’de bir tutuklunun talebi üzerine gönderilen Külliyatın alınmaması. Silivri’de gerekçe, Adalet Bakanlığından geldiği ifade edilen telefon; Rize’de baştan sona çelişki dolu ve anlaşılması imkânsız bir karar. 

Geçen senenin Nisan ayından itibaren şahit ve muhatap olduğumuz bir diğer hukuksuz ve keyfî uygulama da Yeni Asya’nın engellenmesi. Cezaevlerinden gazetemize gelen yoğun talep, bu engellemeye takıldı.

Bunların çoğunda gerekçe gösterilmedi. Bazılarında “Bayilerde bulamıyoruz, onun için temin edemiyoruz” denildi. Tek tük bir-ikisinde de malûm davalardan tutuklu olanların gazetemizle moral bulup motivasyon kazandığı gibi, hukukta da, mantıkta da asla yeri olmayan sebeplerden dem vuruldu.

Bursa’daki son örnekte ise bu yaklaşımın en abes ve absürd versiyonuyla karşılaştık.

Yeni Asya “kurum güvenliğini tehlikeye sokan bir yayın” olmakla suçlandı. Eşyanın tabiatına aykırı, tamamen iftira niteliğinde olan aşağılık bir suçlama bu. Yarım asırlık yayın hayatı boyunca hep asayişin manevî muhafızı olmayı ve müsbet hareketi esas almış bir gazetenin böyle bir iftiraya hedef yapılabilmesi, feleğin ters dönmesine ve içinden geçtiğimiz süreçte ölçülerin ne kadar şaştığına en çarpıcı örnek olmalı...

Bu iftirayı atanlar şunu bilsinler ki; eğer “Çamur at, izi kalsın” mantığıyla bunu yapıyorlarsa, boşuna uğraşıyorlar. Çünkü yarım asırlık onurlu çizgisi ve duruşu belli olan Yeni Asya söz konusu olduğunda, bu sefil mantık da akim kalmaya mahkûmdur.

Tam tersine, iftira bumerang gibi, çıkış adresine geri döner, yapanı rezil rüsvay eder. Ve Yeni Asya ile uğraşan iflâh olmaz.

Yarım asır, bunun çok sayıdaki ibretli örnekleriyle dolu...

***

Yeni Asya güvenliğe tehdit değil, güvencedir

http://www.yeniasya.com.tr/video/yeni-asya-guvenlige-tehdit-degil-guvencedir_479406

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