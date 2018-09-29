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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İmanlı, âdil ve kahraman bir Demokrat

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Eylül 2018, Cumartesi
Fatin Rüştü Zorlu

Merhum siyaset adamı Şerafettin Elçi, hatıralarını anlattığı kitapta Demokrat Parti’nin “Kürt meselesi”ne bakışına da hayli geniş yer vermiş. 

Hasan Kaya’nın kaleme aldığı “Doğu’nun Elçisi’nden Yüce Divana: Şerafettin Elçi” adlı “nehir söyleşi” kitabındaki bilgilere göre 1959’da MİT’in hazırladığı rapor üzerine, izlenecek Kürt politikası konusunda dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakanı Adnan Menderes arasında ihtilaf yaşanmış. 

1960, 71, 1980 darbe dönemlerinde yaşananlardan örnekler veren Elçi, MİT’in hazırladığı bir Kürt raporu için şunları söylüyor: 

“Raporda şöyle deniyordu: ‘Kürtlük hareketi yeniden başlamıştır. Gün be gün gelişmektedir, yılanın başı küçükken ezilmelidir. Onun için bir operasyona ihtiyaç var.’ 

“Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Genelkurmay adına Cevdet Sunay bir toplantı düzenliyorlar. 

“Celal Bayar ‘Bu iş kolaydır, biz Taksim Meydanında bin kişi asarız, bu sorun çözülür’ deyince Fatin Rüştü Zorlu çok sert bir şekilde karşı durmuş ve ‘Biz hâlâ Ermeni meselesini dünyaya anlatamadık. O mesele nedeniyle boynumuz büküktür. Bir de Kürt meselesini başımıza belâ edersek altından hiç kalkamayız. Eğer böyle bir uygulama olursa ben istifa ederim’ diye karşılık vermiş.”

Zorlu’nun bu tepkisi ve araya giren Menderes’in, meseleyi hukuk zemininde götürmeyi öngören bir formülü ortaya atmasıyla, “bin kişiyi sallandırma” projesi engellenmiş.

Bu manidar anekdot, geçtiğimiz 16 Eylül’de, idamının 57. yıldönümü vesilesiyle bir kez daha rahmetle ve dualarla yad ettiğimiz şehitlerden Zorlu’nun hiç bilinmeyen kahramanlıklarından birini daha ortaya koyuyor.

Türkiye’nin o zamanki adı Ortak Pazar olan AB’ye girişi için ilk adımı atan, 50 öncesi tek parti rejiminin Kıbrıs’ta unutulmaya terk ettiği haklarımızı garantiye alan Zürih Anlaşmasıyla tarihî bir diplomatik zafere imza koyan Zorlu’nun inançlı ve cesur kimliğini Yassıada sürecindeki onurlu ve vakur tavırlarında da, abdest alarak iki rekât namaz kıldıktan sonra çıkarıldığı idam sehpasında karşısında tir tir titreyen cellata verdiği cesaret dersinde de görüyoruz.

Zorlu’nun hayatını, şahsiyetini, hizmetlerini anlatan derli toplu bir çalışma yapılmalı.

***

-Bugün Yeni Asya Vakfında Demokrat Eğitimciler Derneğinin düzenlediği seminerde “Risale-i Nur’un medyadaki dili ve tavizsiz çizgisi”ni konuşacağız. Başlama saati 11:00. Bekliyoruz.

-İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medyadaki Dili 

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