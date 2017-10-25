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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

İttihad hamlesine gençlerle devam

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ekim 2017, Çarşamba
Geçen 25 Şubat’ta Yeni Asya’nın 48. yılı vesilesiyle gazetede düzenlediğimiz ve okurlarımızın ailecek katıldığı kutlama programı büyük bir şevk ve heyecana vesile olmuştu.

İttihad’ın 50. yılı kutlamasını da aynı formatta gerçekleştirdik ve aynı atmosferi orada da yakaladık. İttihad’ın ilk günlerinden itibaren bu zorlu, nurlu ve onurlu yolculuğa başlamış olan emektarlardan hayatta olup da sağlığı elverenler, kervana sonradan dahil olanlar, şefkat kahramanları, genç Said’ler ve Saide’ler, nur çocuklar bir kez daha kucaklaştı.

Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma hedefinin sağlam altyapısını inşa edip meş’alesini yakan Üstad Bediüzzaman ve bu ideali hayata geçirmenin öncülüğünü yapan Zübeyir Gündüzalp başta olmak üzere, bu hizmete emeği geçen Mustafa Polat, Dr. Sadullah Nutku, Bekir Berk ve diğer bütün hizmet erbabının ruhaniyetleri, eminiz ki, bu muhteşem buluşmayı manen alkışladılar.

Nur’un Kur’anî meslek ve meşrebine her hal ve şartta ihlas ve sadakatle bağlı kalmayı şiar edinip meşveret ve şûrayı esas alarak bugünlere gelen nuranî şahs-ı manevînin gözü, kulağı ve kalbi oradaydı.

Mü’mine Güneş’in önce orada paylaşılıp ertesi günkü Elif’te çıkan yazısı, Ramazan Çakır’ın, Suad Alkan’ın, Muzaffer Deligöz’ün, Erdoğan Utangaç’ın, Şeref Çetintaş’ın, Hasan Şen’in, Celal Keseli’nin, Tuncer Arabul’un, Ayhan Alşan’ın, Halil Karadayı’nın, Mehmet Özkan’ın, Feridun Yüce’nin, İslam Yaşar’ın, Şevket Günder’in... İttihad hatıralarını paylaşıp vahdet ve uhuvvet manalarını vurgulayan ve coşkuyla alkışlanan mesajları, yarım asırlık kırıksız çizgiye damgasını vuran tavizsiz duruşun tekrar tekrar altını çizdi.

Aynı zamanda Yeni Asya’nın yaklaşık bir buçuk yıl sonra yapacağımız ve şimdiden kafa yorup hazırlanmaya başladığımız 50. yıl etkinliğinin ikinci bir provası niteliğindeki İttihad buluşması, programın sonunda dile getirdiğimiz bir başka etkinlikler zincirinin ilhamını da verdi bize.

Bayrağı devralmaları için sürekli çağrıda bulunduğumuz gençlerin konuşacağı ve görev üstleneceği farklı programların.

Evet gençler, sıra sizde!

 İttihad’ın 50. yılı özel programının ardından - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/ittihad-in-50-yili-ozel-programinin-ardindan_445059

 Büşra Nur Erciyes: Coşku dolu bir gün geçirdik yine elhamdülillah. Şevk depomuzu fulledik. Tam gaz hizmete devam inşaallah #YeniAsya İttihad’ın 50. Yılı 

 Lütfiye Kef: Nasıl içten, nasıl samimi, nasıl adaletli, nasıl hakperest, nasıl dürüst yarım asırsın sen #ittihad  #yeniasya 

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  • Gündüz Alp-2

    25.10.2017 12:41:37

    "Azametli, bahtsız bir KIT'ANIN; şanlı,tâli'siz bir DEVLETİN; değerli, sahipsiz bir KAVMİN reçetesi, İTTİHAD-I İSLÂM'dır" diyen Bediüzzaman Hazretleri, bir millet ve devlet için "ittihad" reçetesini vermiş. Bugün küre-i arz üzerindeki 1,5 milyardan fazla olan Müslümanların hâl-i perişanını görünce, ittihad reçetesini istimal etmediklerini görüyoruz. Kalplerin tevhidinden matbuat âlemindeki ittihada varıncaya kadar, milli ve milletlerarası çok geniş dairede ittihat, uhuvvet, muhabbet, tesanüt gibi vahdet râbıtalarına itibar etmeyince o boşluk tefrika ile dolduruldu ve muhabbetin yerini adavet, ittihadın yerini tefrika, uhuvvetin yerini husumet, tesanüdün yerini talan aldı. Yeni Asya -inşâallah- "İttihad"a öncülük ve rehberlik hizmetine yeni hamlelerle devam edecektir. Tebrik, teşekkür, dua, ve memnuniyetle takip ediyoruz.

  • Gündüz Alp

    25.10.2017 12:19:06

    İttihad'la başlayan ve Yeni Asya ile bugünlere gelen "zorlu, nurlu ve onurlu" hizmet-i kutsiyeyi takip ediyoruz. Bilhassa İttihâdın şu zamanda dar dairede ülkemiz için geniş dairede alem-i İslâm için ne kadar ehemmiyetli ve hayati bir mesele olduğunu hepimiz fillen yaşayarak görüyoruz. "İttihad" hamlesine ve kervanına elbette gençlerin dahil edilmesi elzemdir. Çünkü ülkenin istikbali onlardır. Meselâ, her vilayetten seçilecek gönüllü ve istekli ve bilgi, beceri ve kabiliyetli gençlerden müteşekkil ittihad heyetleriyle daire genişletilebilir. Zaman ve zemin pek müsait görünmese de, tekçiliğin dayatıldığı şu dönemde ittihada olan ihtiyaç dünden daha fazladır. Yavuz Sultan Selim: "Milletimde ihtilâf ü tefrika endişesi/Kûşe-i kabrimde hattâ bîkarar eyler beni/ İttihâdken savlet-i a'dayı def'e çâremiz/İttihâd etmezse millet dağ-dâr eyler beni" demiş.

  • said yazar

    25.10.2017 07:15:48

    İttihat'tan Yeni Asya ya emeği geçenlerden Rabbim ebediyen razı olsun. Bu bağlamda İslam Yaşar gibi hayatta olanların yazılarını bekliyoruz. Ayrıca gazetemizin web sayfası yeniden güncellenmeli.Õrneğin bu makalenin altında Watsapp butonu olmadığından paylaşım yapamıyoruz. Selam ve dua ile

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