İttihad hamlesine gençlerle devam

Geçen 25 Şubat’ta Yeni Asya’nın 48. yılı vesilesiyle gazetede düzenlediğimiz ve okurlarımızın ailecek katıldığı kutlama programı büyük bir şevk ve heyecana vesile olmuştu.

İttihad’ın 50. yılı kutlamasını da aynı formatta gerçekleştirdik ve aynı atmosferi orada da yakaladık. İttihad’ın ilk günlerinden itibaren bu zorlu, nurlu ve onurlu yolculuğa başlamış olan emektarlardan hayatta olup da sağlığı elverenler, kervana sonradan dahil olanlar, şefkat kahramanları, genç Said’ler ve Saide’ler, nur çocuklar bir kez daha kucaklaştı.

Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma hedefinin sağlam altyapısını inşa edip meş’alesini yakan Üstad Bediüzzaman ve bu ideali hayata geçirmenin öncülüğünü yapan Zübeyir Gündüzalp başta olmak üzere, bu hizmete emeği geçen Mustafa Polat, Dr. Sadullah Nutku, Bekir Berk ve diğer bütün hizmet erbabının ruhaniyetleri, eminiz ki, bu muhteşem buluşmayı manen alkışladılar.

Nur’un Kur’anî meslek ve meşrebine her hal ve şartta ihlas ve sadakatle bağlı kalmayı şiar edinip meşveret ve şûrayı esas alarak bugünlere gelen nuranî şahs-ı manevînin gözü, kulağı ve kalbi oradaydı.

Mü’mine Güneş’in önce orada paylaşılıp ertesi günkü Elif’te çıkan yazısı, Ramazan Çakır’ın, Suad Alkan’ın, Muzaffer Deligöz’ün, Erdoğan Utangaç’ın, Şeref Çetintaş’ın, Hasan Şen’in, Celal Keseli’nin, Tuncer Arabul’un, Ayhan Alşan’ın, Halil Karadayı’nın, Mehmet Özkan’ın, Feridun Yüce’nin, İslam Yaşar’ın, Şevket Günder’in... İttihad hatıralarını paylaşıp vahdet ve uhuvvet manalarını vurgulayan ve coşkuyla alkışlanan mesajları, yarım asırlık kırıksız çizgiye damgasını vuran tavizsiz duruşun tekrar tekrar altını çizdi.

Aynı zamanda Yeni Asya’nın yaklaşık bir buçuk yıl sonra yapacağımız ve şimdiden kafa yorup hazırlanmaya başladığımız 50. yıl etkinliğinin ikinci bir provası niteliğindeki İttihad buluşması, programın sonunda dile getirdiğimiz bir başka etkinlikler zincirinin ilhamını da verdi bize.

Bayrağı devralmaları için sürekli çağrıda bulunduğumuz gençlerin konuşacağı ve görev üstleneceği farklı programların.

Evet gençler, sıra sizde!

İttihad’ın 50. yılı özel programının ardından - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/ittihad-in-50-yili-ozel-programinin-ardindan_445059

Büşra Nur Erciyes: Coşku dolu bir gün geçirdik yine elhamdülillah. Şevk depomuzu fulledik. Tam gaz hizmete devam inşaallah #YeniAsya İttihad’ın 50. Yılı



Lütfiye Kef: Nasıl içten, nasıl samimi, nasıl adaletli, nasıl hakperest, nasıl dürüst yarım asırsın sen #ittihad #yeniasya