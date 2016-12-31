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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Kadrolar boşalırken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
31 Aralık 2016, Cumartesi
15 Temmuz’dan sonra iyice hız verilip yaygınlaştırılan tasfiyeler devletin bütün kurumlarında tamgaz devam ederken, boşalan kadroların durumunu kimse gündeme getirmiyor.

Oysa daha önce benzeri görülmemiş boyutta ve bu çapta bir tasfiye harekâtının kurumlarda boşluğa ve faaliyetlerde aksamaya yol açmaması düşünülemez.

Mahkemelerden adliye dairelerine, üniversitelerden ilk ve orta dereceli okullara,  TSK’dan emniyet ve istihbarata ve diğer bilumum kurumlara... uzanan alabildiğine geniş bir skalada tasfiye edilen kadroların boşluğu doldurulabildi mi veya onların yerine yenileri ne ölçüde ikame edilebildi?

Hafta sonları değişik program ve toplantılar vesilesiyle ülkenin farklı yerlerinde bir araya geldiğimiz okuyucularımızdan aldığımız bilgiler hiç iç açıcı değil.

Meselâ akademisyen tasfiyeleri sebebiyle öğrencilere ders verecek hoca kalmayan fakülte ve bölümlerden; veya en zorunlu ameliyatların dahi yapılamaz hale geldiği tıp fakültelerinden söz ediliyor.

Durum bu iken, birçok üniversitede hâlâ çoğu kişisel anlaşmazlık, husûmet ve koltuk hesaplarına dayalı ihbar ve adam harcama furyasının sürdüğü belirtiliyor.

Böyle “cadı kazanı” haline getirilen üniversitelerden kaliteli bir bilimsel eğitim, fikir hayatına ciddî ve olumlu bir katkı ve ülke kalkınmasına hizmet beklenebilir mi?

Benzer durum anaokullarından ilk ve ortaokullarla liselere kadar bütün eğitim kurumları için de söz konusu değil mi?

Ondan sonra gelsin PİSA skandalları.

Darbeciler ve “Fetö” ile mücadele gerekçesiyle yapılan tasfiyelerde, çok azına dokunulan “kuru”ların yanında pek çok “yaş” yakılırken ciddî bir tecrübe birikiminin de heba edilmesi ile ortaya çıkan sonuçların, devletin bütün kurumlarında yol açtığı ve şimdiden hissedilmeye başlanan sıkıntılar, zaman ilerledikçe çok daha ileri boyutta karşımıza çıkabilir.

Gerçek şu ki, vasıflı eleman kolay yetişmiyor. Tecrübe de kısa zamanda ve kolay kazanılmıyor. Hal böyle iken darbe dönemlerinde bile görülmemiş şekilde vasıflı ve tecrübeli kadroların bu kadar kolay harcanmasının makul bir izahı var mı?

Dünün özgürlükçülerini OHALci, anti-Kemalistlerini Atatürkçü, değişimcilerini statükocu, MİT mağdurlarını MİT savunucusu... yapan bir süreç!

 

Biat kültürü iddiaları ve cemaat mensubiyeti - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/biat-kulturu-iddialari-ve-cemaat-mensubiyeti_417089 … @yeniasya aracılığıyla

 

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  • 20 yıllık öğretmenim

    31.12.2016 16:51:46

    20 yıllık öğretmenim, öğrencilerim ve ailelerinden sürekli takdir sözleri duyardım, ama ne yazık ki bize de vurdu olumsuzluklar. Kimse ile zorum yok ülke ve yönetimi her kim istiyorsa onun olsun, ben işimi hayatımı istiyorum. Sizlerden de bizi hatırladığınız için Allah razı olsun. Şu an en çok khk ile işinden olanlar ve hapishanede yatanlar bu darbe girişimi suçlularının cezasını çekmesini istiyorlar. Bunu tüm Türkiye duysun, herkim yaptı ise fetö veya değil hukuk karşısında aydınlatılsın ve cezasını çeksinler, ancak darbe ile bir gram alakası olmayan insanlara yapılanlar Allah rızası için dursun.

  • doktor

    31.12.2016 16:17:52

    Ben uzman çocuk doktoruyum. Bir uzman doktorun yetişmesi en az 10 sene. Ve aşkla şevkle işimde çalışan biriydim. Bir sürü makalem var. Şimdi ne olacak bilmiyorum, hayatım alt üst oldu. İhraç olma sebebim 90 gün gözaltından sonra bylock diye bir program kullandığı iddiası oldu. Ben bu programı kullanmadım. Bana herhangi bir suç yazışma gösterilmedi. İki gün önce Kayseri'deki bir mahkemede avukat Özcan Akıncı mahkeme sırasında suçlanan vekilini açığa kavuşturmak için canlı olarak herkesin internetten ulaşabileceği bir formda bylock programını internetten indirip yüklemiş. Şimdi bunun için mi suçlanıyor insanlar.

  • Sumeyye

    31.12.2016 14:38:01

    Bu yapılan tasvfiyeler,bir neslin göz göre göre yok edilmesinden başka bir şey değildir.Bu vasıflı insanlar bugünlere ailelerinin ve kendilerinin binbir emekleriyle geldiler.Mağdur olan bir kişiden dolayi tüm ailesi etkilenmekte,buda milyondan fazla insanın mağdur olması demektir.Devlet bu kadar merhametsiz olamaz,olmamalıdır.

  • Özcan Erkiş

    31.12.2016 14:00:34

    (3) Acaba harici politikada Moskova hattına, iç siyasette de müfrit ulusalcıların "mevzisine gelen" iktidarın, "kökünü kazıma" projesi kapsamında, dikensiz gül bahçesi misüllü bir Türkiye oluşturmak gayesiyle, tek adamlık rejimini suhuletle(kolaylıkla) tesis ve temâdisi için "biat kültürü"ne inanmış kadroların inşa edilmesi icraatı olabilir mi? Neden olmasın burası Türkiye. Anormalliğin normal kabul edildiği bir süreç yaşıyoruz. Baksanıza Demokratik yollardan iktidara gelen siyasal iktidar ve muhalefet partisine mensup milletin vekilleri, demokratik rejimi bir şahsın akıl ve iradesine, emir ve talimatlarına vermenin gayreti içindeler. Peki vaadleri neydi? Bunun da "makul bir izahını" yapabilirler mi?

  • Özcan Erkiş

    31.12.2016 13:39:03

    (2) Yazınızdaki "Dünün özgürlükçülerini OHAL ci, anti Kemalistlerini Atatürk'çü, değişimcileri statükocu, MİT mağdurlarını MİT savunucusu yapan" sebepler sahiden ne olabilir? Ki devletin istihbaratını ve güvenliğini bile zaafa uğratacak seviyede tasfiye ve ihraçlar yapıldı. Bunun sorgulanması gerekmez mi? Hem bu kadrolara kimler nasıl yerleştirildi yahut yerleştirilecek? Bu mesele öyle sıradan, basit ve geçiştirilecek bir mesele de olamaz. Ehliyet ve liyakat, bilgi ve beceri, birikim ve tecrübenin, haklı-haksız ayrımına tâbi tutulmaksızın kıyıma tâbi tutulmasının geri planında, mutlak mânâda ciddi ve ehemmiyetli bir sebebin olması iktiza eder. Bu ülkenin vergi veren bir vatandaşı ve bu milletin bir ferdi olarak bunu sormak ve bilmek hakkımızdır,.İleri demokrasi, AB hedefi, 3Y ile mücadele, hukukun üstünlüğü vs program la yola çıkan şu anki iktidar bunun "makul bir izahını" yapabilir mi? Sizce yalnızca "darbe"ile izah edilecek olması makul, mantıklı ve tatmin edici olacak mı?

  • Özcan Erkiş

    31.12.2016 12:57:56

    (1) Yarın başlayacak olan 2017 senesinin sulh-u umumiye (dünya barışına) vesile olmasını ve yeni kapılar açmasını temenni ve duâ ediyoruz. Çünkü sulhta (barışta) hayırlar vardır. Meselâ zâhiren müslümanların aleyhine görünen Hudeybiye anlaşmasını ve neticesini düşünelim. Birkaç yılımızı maalesef barışa değil milleti maddi ve manevi sıkıntılara duçar eden dahili kavga ile geçirdik. Peki kazancımız ne oldu? Hiç bir şey kazanamadık ama çok şey kaybettik. En büyük darbeyi de uhuvvet ve muhabbet ile ittihad ve tesanüdümüz yedi. İnşaallah bundan ders ve ibret alarak, yeni yılda yeniden aynı hataları tekrar ederek milletimize maddi manevi tokatlar vurulmasını netice verecek eylem ve söylemlerde bulunmayız. "Kadroları boşaltma" meselesinin hemencecik düşünülüp yapılan bir icraat olduğunu düşünmüyorum. Böylesine geniş çaplı bir tasfiye ve ihracın bir evveliyatı yâni bir ön projesinin olduğunu kanaatindeyim.Neden yapıldı bunlar?

  • khkMAĞDURU

    31.12.2016 12:47:22

    Bu süreçte yeni asya Camiası ve şahsınz olafak 15temmuz hainlerinin karşısında durup bizler gibi masum insanların ihracı karşısında durup bizlere destek oldugunuz için Allah razı olsun sizden.

  • Blublood

    31.12.2016 12:19:26

    Vasıflı eleman kolay yetişmiyor. Acaba kimse bu duruma dikkat ediyorum. Bunun sıkıntısıni çok çekicez

  • Murat

    31.12.2016 12:16:14

    Hocam ağzınıza sağlık ülkemiz için çok kötü günler. Darbeyi yapan destek olan her kese kızae iken darbe gerekçesi ile mesleğimden beni zerre kadar alakam yokken ihraç edenlerede o kadar kızgınım. Ve hakkımı hiç birine helal etmiyorum.

  • Ahmet Polat

    31.12.2016 08:51:31

    Vatanını, milletini ,işini seven o yolda hareket eden insanlara yapılan bu haksızlığın vebali nasıl ödenir.

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