"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Kar kürekleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Ocak 2017, Pazar
Geride bıraktığımız yoğun kar dalgasından çıkarmamız gereken derslerden birini Yazarımız Ali Sandıkçıoğlu 8 Ocak’ta çıkan yazısında yazdı:

Almanya’ya ilk gittiğim senelerdi. Kar yağdı. Sabah çok erkenden kaldığım evin etrafını biri kar küreği ile küremeye başladı. Henüz sabah olmamıştı. Çok çok erkendi. Sabah oldu, arkadaşlarıma sordum: 

“Neden bu insanlar bu kadar erkenden gelip binanın önündeki yaya yürüyüş yolunun karını temizlediler, kürediler?”

Aldığım cevaba hayret ettim: 

“Alman kanunlarına göre kimin evinin önünde bir kişi kar yahut buz sebebiyle veya yola engel bir başka sebeple düşer, ayağı kırılır veya hastahaneye yatarsa, eğer evin önündeki kar ve buz temizlenmemiş de bu sebepten kişi düşmüş, hastahanelik olmuş ise o kişinin iş kaybı ve bütün hastahane masraflarını o evin sahibi öder. Bina şayet daire sahipleri arasında müşterekse gelecek fatura bütün daire sahiplerine bölünür.”

Bu bilgiyi periscope yayınımızda da paylaştık ve ardından, yıllardır Münih’te yaşayan okurumuz Sezai Mumcu’dan şu mesajı aldık:

Malûmunuz bu kış ülkemiz beyaz kefene büründü, vatandaşlarımız bilgisizlikten mağduriyet çekiyor. Kar küreklerinden, kar küremekten bîhaber. 

Avrupa’da kanunen herkes kendi evinin etrafını küremek zorunda, aksi takdirde olası kazalarda tazminata maruz kalabiliyor. 

Neden Türkiye’de en işe yaramaz şeyler ecnebiden hemen alınıyor da Avrupa da bin bir çeşitte üretilen kar kürekleri yok veya benzerleri üretilmiyor? 

Medeniyet kar küreği diye birşey icad etmiş, 50 senede Türkiye’ye gelememiş!

Aşağıdaki linki İstanbul, Ankara, Zonguldak, Van ve Erzurum Valiliklerine BİMER vasıtasıyla mailledim. İstanbul Valiliği “Vatandaş devletten birşey talep ediyorsa resmî yolla müracaat etsin” diye cevap yollamış. Biz yol gösteriyoruz, Valilik “Ne istiyorsun?” diyor!

Siz belki konuyu gazetemize taşıyabilir, vatandaşlarımızı bilgilendirebilirsiniz.

Rauf Denktaş’ı 5. vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle anarken - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/denktas-said-nursi-yi-okudum_204940

 

Merhum Denktaş için, vefatından sonra yazdığımız yazılardan bir diğeri - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/kibris-ta-manevi-hayat-ve-denktas_204954

 

5 yıl öncesinden bir Denktaş yazısı daha: http://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/denktas-a-irtica-baskisi-yapanlar-kimlerdi_204969

 

Denktaş ve Yeni Asya - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/yeni-asya-dan-size/denktas-ve-yeni-asya_205024

 

Okunma Sayısı: 793
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar sessiz kalmaz

    Eskişehir’de Cumhuriyet ve demokrasi paneli

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Anayasa değişikliği teklifinde 12. ve 13. maddeler kabul edildi

    MHP’li vekilin eşi intihara teşebbüs etti

    Başbakan: Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

    Çavuşoğlu: ABD, o zaman IŞİD'i de davet etsin

    İzmit Körfezi'nde çevre felaketi

    Trump'a Astana daveti

    O teröristin ismi belirlendi

    Almanya DİTİB'le ilgili inceleme başlattı

    Erdoğan'dan dolar açıklaması: Silah olarak kullanıyorlar

    'Kalp krizi geçirdi' iddiasına cevap verdi

    Irak Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı

    Bakanlıktan emekli askerlere flaş çağrı

    İtalya'dan Türkiye'ye 'başkanlık' uyarısı

    Şişli Etfal Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yangın çıktı

    TSK 144 günün bilançosunu açıkladı

    Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Müslümanlar sessiz kalmaz
    Faruk ÇAKIR

    Krizlerin de çaresi var
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman Dede’nin torunları
    Mehmet KARA

    Gazeteciler Günü vesilesiyle…
    Rifat OKYAY

    Üstad’la birlikte olmak...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kar kürekleri
    Abdil YILDIRIM

    “Allah’tan korkmuyor musun?”
    Merve İRİYARI

    Kalbin gözyaşları
    Fadime KAYA

    Elmas ve kömür
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Abdurrahman’ın vedası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.