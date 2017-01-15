Geride bıraktığımız yoğun kar dalgasından çıkarmamız gereken derslerden birini Yazarımız Ali Sandıkçıoğlu 8 Ocak’ta çıkan yazısında yazdı:

Almanya’ya ilk gittiğim senelerdi. Kar yağdı. Sabah çok erkenden kaldığım evin etrafını biri kar küreği ile küremeye başladı. Henüz sabah olmamıştı. Çok çok erkendi. Sabah oldu, arkadaşlarıma sordum:

“Neden bu insanlar bu kadar erkenden gelip binanın önündeki yaya yürüyüş yolunun karını temizlediler, kürediler?”

Aldığım cevaba hayret ettim:

“Alman kanunlarına göre kimin evinin önünde bir kişi kar yahut buz sebebiyle veya yola engel bir başka sebeple düşer, ayağı kırılır veya hastahaneye yatarsa, eğer evin önündeki kar ve buz temizlenmemiş de bu sebepten kişi düşmüş, hastahanelik olmuş ise o kişinin iş kaybı ve bütün hastahane masraflarını o evin sahibi öder. Bina şayet daire sahipleri arasında müşterekse gelecek fatura bütün daire sahiplerine bölünür.”

Bu bilgiyi periscope yayınımızda da paylaştık ve ardından, yıllardır Münih’te yaşayan okurumuz Sezai Mumcu’dan şu mesajı aldık:

Malûmunuz bu kış ülkemiz beyaz kefene büründü, vatandaşlarımız bilgisizlikten mağduriyet çekiyor. Kar küreklerinden, kar küremekten bîhaber.

Avrupa’da kanunen herkes kendi evinin etrafını küremek zorunda, aksi takdirde olası kazalarda tazminata maruz kalabiliyor.

Neden Türkiye’de en işe yaramaz şeyler ecnebiden hemen alınıyor da Avrupa da bin bir çeşitte üretilen kar kürekleri yok veya benzerleri üretilmiyor?

Medeniyet kar küreği diye birşey icad etmiş, 50 senede Türkiye’ye gelememiş!

Aşağıdaki linki İstanbul, Ankara, Zonguldak, Van ve Erzurum Valiliklerine BİMER vasıtasıyla mailledim. İstanbul Valiliği “Vatandaş devletten birşey talep ediyorsa resmî yolla müracaat etsin” diye cevap yollamış. Biz yol gösteriyoruz, Valilik “Ne istiyorsun?” diyor!

Siz belki konuyu gazetemize taşıyabilir, vatandaşlarımızı bilgilendirebilirsiniz.

Rauf Denktaş’ı 5. vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle anarken - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/denktas-said-nursi-yi-okudum_204940

Merhum Denktaş için, vefatından sonra yazdığımız yazılardan bir diğeri - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/kibris-ta-manevi-hayat-ve-denktas_204954

5 yıl öncesinden bir Denktaş yazısı daha: http://www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/denktas-a-irtica-baskisi-yapanlar-kimlerdi_204969

Denktaş ve Yeni Asya - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/yeni-asya-dan-size/denktas-ve-yeni-asya_205024