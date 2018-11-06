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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

KHK’lı doktorlar: Meclis bu zulme geçit vermesin

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Kasım 2018, Salı
Meclis gündemine “sağlıkta şiddeti önleme yasası” adıyla getirilen düzenlemeye sokuşturulan bir korsan madde ile, OHAL KHK’larının mağduru olmuş doktorların bu mağduriyetinin kalıcı hale getirilmek istenmesine dikkat çeken bir mesajı okuyucularımızla paylaşalım:

“KHK ile görevine son verilmiş, ama milletine ve devletine sadakatten hiçbir zaman vazgeçmemiş akademisyen bir genel cerrahî uzmanıyım. Hakkımızda herhangi bir hukukî karar olmaksızın idarî kararla işimize son verildi. Bu süreçte tekrar evimize ekmek götürebilmek için uzun uğraşlar verdik. Ve uzun süre işsiz kaldık. Yeniden hayatımızı düzene sokmaya ve evimize ekmek götürmeye başlamış iken sağlıkta şiddet yasası adı altında yeniden işsiz kalma ve açlığa terk edilme ile karşı karşıya kalıyoruz. Hem yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmaması, hem de yurt içinde çalışma imkânımızın elimizden alınması ailemizle beraber çocuklarımızın da aç bırakılmasına sebep olacak. Ayrıca çalıştığımız kurumlardaki birçok insanın da işsiz kalmasına ve insanların sağlık hizmetine ulaşmasının daha fazla zorlaşmasına neden olacak. Ortaya çıkacak bu büyük sosyal felâketin tarafınızdan dikkate alınarak gündeme getirilmesini rica ediyoruz.”

Mesaj, olayı gayet iyi özetlemiş.

Yapılmak istenen şey belli: 20 Temmuz OHAL sürecinde KHK’larla yapılıp çok vahim ve yaygın mağduriyetlere yol açan hukuksuzlukların, iki yıllık bir uygulamanın ardından OHAL’in kaldırılması sonrasında yasayla ve Meclis eliyle devam ettirilmesi.

KHK ile ihraç edilen doktorların SGK ile anlaşması olan sağlık kurumlarında çalışmasını yasayla engellemek, hem içlerinde çok değerli ve işinin ehli insanlar bulunan bu hekimlerin ve ailelerinin mağduriyetini daha ağır bir şekilde kalıcılaştırmak, hem de sağlık hizmetlerini onların değerli katkılarından mahrum etmek anlamına geliyor.

Haklarında herhangi bir yargı kararı olmadığı halde... Ki, faraza yargı kararı bile olsa, darbe dönemlerinde dahi görülmemiş bir acımasızlıkla bu insanları kelimenin tam anlamıyla bir “sivil ölüm”e mahkûm etmenin hangi kitapta yeri var ve olabilir?

Meclis böylesine bir hukuksuzluğa geçit vermemeli.

***

Tepeden inmeci anlayışa niçin hayır diyoruz?

http://www.yeniasya.com.tr/video/tepeden-inmeci-anlayisa-nicin-hayir-diyoruz_429245

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