Kıbrıs’ta bir gün

Geçtiğimiz hafta sonu, emektar, kadim ve her daim dinamik KKTC Temsilcimiz Eyüp Aktaş’ın ısrarlı daveti üzerine, Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu ile beraber, bir günlük bir Kıbrıs ziyareti gerçekleştirdik.

Aktaş, Ercan Havaalanına inişimizden itibaren bize çok sür’atli bir tur yaptırdı.

Daha önceki gidişlerimizde hiç görmediğimiz yerlere gittik. Lefkoşa’nın Türk kesimini Rumlardan ayıran sınırdaki Yiğitler Burcuna uğrayıp, şu anda BM Barış Gücü askerlerinin kaldığı Ledra Palas Otelini karşıdan temaşa ettik. Ardından sınırdaki Lokmacı Kapısını gördük.

Osmanlı stilindeki tek cami olan Arap Ahmet ve katedralden dönme Selimiye Camileri ile, Büyük Han’ın avlusunda merdivenle çıkılan mescidi; Ercan yakınında 40 Sahabenin medfun olduğu Kırklar, Girne sahilinde 7 Sahabeyi ağırlayan Hz. Ömer ve Lefkoşa’da Aziziye Türbelerini ve merhum Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret ederek Fatiha’lar okuduk.

Makarios’un silâh kaçakçısı avukatının Mavi Köşkünü gezip hikâyesini dinledik.

Beşparmak Dağlarını temaşa ettik.

Lefkoşa’da Yeni Asya Vakfına ait hizmet binasının inşaatını gördük. Akşamda üniversiteli gençlerle İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak verilen hizmetleri değerlendirdik.

1985’de Yeni Asya heyeti olarak ilk geldiğimizdeki temas ve çalışmaları, Denktaş’la Köprü ve gazete için yaptığımız mülâkatları, bunların KKTC basınında kopardığı fırtınaları, Denktaş’ın Yeni Asya Yayınları arasında çıkan kitaplarını, Lefkoşa’da açtığımız ilk kitap sergisini... yad ettik. Bu hizmetlere kaldığımız yerden nasıl devam edebileceğimizi konuştuk.

120 bin üniversite öğrencisinin okuduğu adadaki hizmet potansiyelinin çok büyük olduğunu ve bilhassa Yeni Asya üslûbuyla verilecek hizmetlere şiddetle ihtiyaç duyulduğunu tekrar gördük, tesbit ettik.

Bu noktada, bodrum ve su basmanı kısmı biten inşaatta hiç değilse öğrencilerin kalabileceği bir katın tamamlanıp devreye girmesi büyük önem arz ediyor.

Konu temsilciler toplantısına gelecek.

Ve inşaallah gereği yapılacak.

Üstad: İnayet-i İlâhiye Risale-i Nur’u muarızlarından muhafaza ediyor. Muarızların hücumu Nurların parlamasına ve intişarına vesile oluyor.

Taarruz dönemlerinde Üstadın Nur Talebelerine verdiği mesajlardan: Dikkat ediniz. Demir gibi sebat ediniz. İnşaallah bir halt edemezler...

Yarın İstanbul TÜYAP Kitap Fuarındaki Yeni Asya Neşriyat standında düzenlenen imza programında olacağız inşaallah. 14:00-18:00.