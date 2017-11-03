Kitap fuarında provokasyon

Yarım asır önce Mihrab Yayınevi adıyla yola çıktığı günden bu yana “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” parolasıyla yola devam edip bütün zorluk ve engelleri aşarak bugünlere ulaşan ve çıkardığı yayınlarla milyonlarca insanın ufkunu aydınlatan Yeni Asya Neşriyat olarak, son dönemde kitap fuarlarına özel bir önem ve ağırlık veriyoruz. Bu yıl bu ağırlığı daha da arttırarak yola devam ediyoruz.

Sezona Eskişehir’le başladık. Hemen ardından Van devreye girdi. Her iki ilimizde de yayınlarımız yoğun bir ilgi gördü.

Sonra Tokat fuarı gündeme geldi.

Önceki hafta bu ilimizde yapılan Orta Karadeniz bölge toplantımızda bu konu da görüşüldü, Tokat Temsilciliğimizin ısrarlı talebiyle ve bütün imkânlar zorlanarak fuara iştirak etme kararı alındı.

Sürenin çok kısa olmasına rağmen olağanüstü bir gayret gösterilerek hazırlıklar tamamlandı, alâmet-i farikalarımızdan biri haline gelen özel standımız da yetiştirilmek suretiyle fuardaki yerimizi aldık.

Fuarın açıldığı gün çekilen ve gazetemizdeki fotoğraflara yansıyan izdiham, kitaba olan yoğun ilginin sevindirici tezahürünü gösteriyordu. Üstadın ve Risale-i Nur’un fotoğraflarıyla süslenen standımız ise ziyaretçilere “Risale-i Nur’da adres Yeni Asya’dır” mesajını ilan ediyordu.

Ama aynı gün gelen “Standı kaldırın” baskıları, bundan duyulan anlaşılmaz rahatsızlığı açığa vurdu. O günün gecesinde fuar alanına gizlice girilerek standın darma dağın edilmesi; Kur’an, Cevşen ve Risalelerin rastgele kolilere doldurulup dışarıya konulması, benzeri görülmemiş bir hoyratlık örneği ve utanç verici bir provokasyon olarak kayıtlara geçti.

Engellenmesi ve sabote edilmesi değil, tam tersine teşvik edilip desteklenmesi gereken takdire şayan bir kültür hizmetinin böylesine aşağılık bir saldırıya maruz kalması, gerçekten olacak şey değil.

Bu skandalla ilgili olarak bütün hukukî yollara başvuracak ve hukuk içerisinde sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız.

Kitap fuarlarına da devam edeceğiz.

Ve sıra İstanbul TÜYAP fuarında.

Bütün okuyucularımızı bekliyoruz.

Nur’a 3. duruşmada da tahliye çıkmadı ve sonraki duruşma 20 Şubat’a bırakıldı. Âdil-i Mutlak olan Rabbimizin Kahhar ismine havale ediyoruz.

Yargıtay kararının gazetelere yansımaları - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/yargitay-kararinin-gazetelere-yansimalari_445747

Risale-i Nur hizmetinin isimsiz kahramanlarından Hilmi Çelik’e Allah’tan rahmet, damadı Muhsin Demirel’e ve aile efradına sabır diliyorum.