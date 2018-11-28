Kuzey Suriye’de yine neler oluyor?

Kuzey Suriye’de evvelâ Cerablus’ta, ardından Afrin’de gerçekleştirilen operasyonlarla hem buraların terör örgütünden temizlendiği, hem oluşturulmak istenen terör koridorunun kırıldığı, hem de bu yerleşimlerin güvenlik ve huzura kavuşturulduğu ifade edilmişti.

Operasyonlar sonuçlandıktan sonra medyaya servis edilen görüntülü haberlerde, her iki şehirde de kontrol, düzen ve güvenliğin sağlandığı, terör örgütünden ve çatışmalardan kaçan halkın evlerine ve hayatın normale döndüğü ve artık huzurlu bir ortamın tesis edildiği duyuruluyordu.

Bunlar memnuniyet verici haberlerdi.

Ama süreç ilerledikçe satır aralarında ifade edilmeye başlanan hayli farklı ve olumsuz gelişmelerden söz edilir oldu.

Meselâ Afrin’de YPG militanlarının her gün yaptıkları vurkaç saldırılarıyla şehirdeki ÖSO elemanlarına ciddî zayiatlar verdirdikleri yönündeki bilgiler çıkmaya başladı.

Son günlerde ise önce Afrin’de, ardından Cerablus’ta TSK’nın yağmacı çetelere karşı operasyonlar düzenlediği haberleri geliyor.

Peki, bunların arkaplanında ne var? Barış, huzur ve güvene kavuşturulduğu ifade edilen bu beldeler yine neden karıştı?

Hatırlanacağı gibi, yağmacılar meselesi Afrin operasyonunun devam ettiği günlerde de gündeme gelmiş; bizzat Cumhurbaşkanı ÖSO içerisindeki bazı grupların ganimet peşinde koştuklarını belirterek bu haberleri doğrulamış ve bunlara karşı ne gerekiyorsa yapılacağı ifade edilmişti.

Görünen o ki, sorun çözülememiş...

Konunun bir de, ateşkes yapılan diğer çatışma bölgelerinden ayrılan militanların buralara gelip mevzilenmesi boyutu var...

Bir diğer sıkıntılı bölge de YPG işgalindeki Fırat’ın doğusu. Türkiye son dönemde burayı da vurma sinyalleri veriyordu. Hatta geçen günlerde top atışları bile yaptı.

Bunun üzerine ABD’nin YPG militanlarını aşağılara kaydırma planı yaptığını belirten bazı iktidar yorumcuları oldu, ancak son gelişmeler pek de öyle göstermiyor.

Tam tersine, ABD, YPG işgalindeki bölgeye takviye kuvvet gönderip yığınak yapıyor ve gözlem noktaları kuruyor.

Böylece o da Ankara’ya kendince mesaj vermiş oluyor.

Sonuçta Kuzey Suriye iyice karışıyor. Umarız, bu durum büyümeden sona erdirilir.

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Suriyeli mültecilerin barışa kavuşması için

http://www.yeniasya.com.tr/video/suriyeli-multecilerin-barisa-kavusmasi-icin_478467