M. Kemal yaşasaydı...

Türkiye’de zihinler hep Atatürk’ün ölümü üzerine oluşturulan matem havasına ve ağıt edebiyatına şartlandırıldığı için, Atatürk’ün şahsı da, icraatı da değerlendirilemedi ve anlaşılamadı.

10 Kasımlar matem günü olmaktan çıkarıldı, ama bu hava hâlâ dağılmış değil. Eğer Atatürk 1938’de ölmeseydi de, söz gelişi 1958’e kadar yaşasaydı, böyle olur muydu?

Çok büyük bir ihtimalle, hayır.

Hüsamettin Cindoruk 1995’te, TBMM Başkanı iken kendisiyle yapılan bir mülâkatta bu konuda çok enteresan şeyler söylemişti.

Yeni Yüzyıl gazetesinde Nuran İnanç’ın “Atatürk1958’e kadar yaşasaydı 1960 İhtilâli olur muydu?” sorusuna önce şu soruyla karşılık vermiş Cindoruk:

“Evvelâ 1950 olur muydu?”

Ardından da ikinci sürprizini yapmış:

“Eğer 1958’e kadar ülke demokrasiyle yönetilseydi, Atatürk iktidarda kalamazdı. Çünkü Atatürk çok katı fikirleri olan biriydi. Laiklik konusunda titizdi; yaptığı inkılâpların ilkelerini sonuna kadar korumak için çalışacaktı. Demokrasi içinde bu fikirler söylenip uygulanmak istediğinde, taraftar bulabileceği gibi, karşıtları da olacaktı. Atatürk halk çoğunluğuyla karşı karşıya gelebilirdi. Bir de, İkinci Dünya Savaşının getirdiği yoklukların faturasını halk bir isme çıkartmalıydı. İnönü’ye çıkarttı. Atatürk iktidarda olsaydı Atatürk’e çıkartabilirdi.”

Atatürk hayatta olsa idi, bugünkü siyasî yelpazenin neresinde yer alırdı? Kurucusu olduğu CHP’de mi, yoksa AKP’de mi? Bu sorunun cevabını, Atatürkçülük yarışında birinciliği kimselere bırakmayan siyasîler vermeli.

Ama eğer Atatürk yaşasaydı, çok büyük bir ihtimalle, 2000’lerin Türkiye’sinde “ulu önder” diye anılmazdı. Demokratik kuralların işlediği bir sistemde hâlâ iktidarda kalabilir miydi, tartışılır. Ama ister iktidarda olsun, ister muhalefette; kendisinden “Sayın Atatürk” diye söz edilir ve hararetli siyasî polemiklerden payına düşeni mutlaka alırdı. Müflis Proje Kemalizm, s. 14-5

Bu çetin ve zorlu sınavdan, imanlarını kuvvetlendirerek, sabır ve kararlılıklarını tahkim ederek, sağlam duruşlarını perçinleyerek, zulmen atıldıkları zindanları medrese-i Yusufiyeye çevirerek çıkabilen mazlum ve mağdurlara ne mutlu. Zalimler için ise yaşasın Cehennem.

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