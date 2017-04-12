Meclise bypass

Paket ne getiriyor, ne götürüyor? (1)

Pazar günü oylanacak olan paketteki düzenlemeleri özetlediğimiz son broşürümüzdeki bilgileri buradan da aktarmak istiyoruz:

TOPLUMSAL UZLAŞMA SAĞLANMADAN DAYATILIYOR

Bundan önceki anayasa değişiklikleri büyük ölçüde toplumsal uzlaşma ile hazırlanmışken, 16 Nisan’da halk oyuna sunulacak yeni teklifte bu mutabakat sağlanmadı. Milletin vekillerinin bile haberinin olmadığı, boş kâğıda imza atılarak dayatılan anayasa değişikliği toplumu birleştirmek yerine kutuplaşmayı arttırma riskini de beraberinde getiriyor.

BAKANLAR KURULU KALKIYOR, CB KABİNESİNİN MECLİSLE BAĞI YOK

Anayasa değişikliğinde Başbakan ve icra organı olan Bakanlar kurulu kaldırılarak, yerine CB ve kabinesi öngörülüyor (m. 16/A). Ama bu yapılırken, CB ile kabinesinin Meclisle ilişkisi neredeyse koparılıyor. Mevcut anayasada TBMM’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddeden “Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK çıkarma yetkisi vermek” ibaresi kalkıyor. Bu değişiklikle Bakanlar Kurulu lağvediliyor. Bakanlar Kurulunun ortak imzasıyla alınabilen kararlar tek başına CB tarafından alınabiliyor (m. 5).

KABİNE ÜZERİNDEKİ MECLİS DENETİMİ KISITLANIYOR

Başbakan ve Bakanlar Kurulunun göreve başlayabilmek için Meclisten güvenoyu alma şartı ile birlikte, TBMM’nin hükümeti denetleme araçları olan sözlü soru ve gensoru kaldırılıyor; CB tarafından atanan bakanların ve CB yardımcılarının TBMM’den güvenoyu alması gerekmiyor; CB’na soru bile sorulamıyor; yardımcıları ile bakanlarına ise ancak yazılı soru tevcih edilebiliyor (m. 6).

BAKANLAR MECLİSE DEĞİL, CB’NA KARŞI SORUMLU

CB’na TBMM’den bağımsız bir konum ve statü öngörülürken; re’sen atama ve görevlerine son verme yetkisine sahip olduğu, sayısı ve nitelikleri belirsiz yardımcıları ile bakanlar Meclise değil, CB’na karşı sorumlu (m. 8).

Yarın devam edelim.

Nur ve onun gibi olup zindanları medrese-i nuriyeye çeviren bütün masumların Üç Aylardaki duaları rahmete vesile olacak inşaallah.

Nur’un Ömer Yavuzyiğitoğlu ile mülakatı: Bütün darbelere karşı çıkan tek gazete Yeni Asya’dır - YENİ ASYA https://t.co/AtZEtE6uTu

Nur’un Ömer Yavuzyiğitoğlu ile yaptığı söyleşinin 2. kısmı: Her duruşun bir bedeli var - //t.co/MJoqzNumuF @yeniasya aracılığıyla