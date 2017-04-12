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12 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Meclise bypass

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Nisan 2017, Çarşamba
Paket ne getiriyor, ne götürüyor? (1)

Pazar günü oylanacak olan paketteki düzenlemeleri özetlediğimiz son broşürümüzdeki bilgileri buradan da aktarmak istiyoruz:

TOPLUMSAL UZLAŞMA SAĞLANMADAN DAYATILIYOR

Bundan önceki anayasa değişiklikleri büyük ölçüde toplumsal uzlaşma ile hazırlanmışken, 16 Nisan’da halk oyuna sunulacak yeni teklifte bu mutabakat sağlanmadı. Milletin vekillerinin bile haberinin olmadığı, boş kâğıda imza atılarak dayatılan anayasa değişikliği toplumu birleştirmek yerine kutuplaşmayı arttırma riskini de beraberinde getiriyor.

BAKANLAR KURULU KALKIYOR, CB KABİNESİNİN MECLİSLE BAĞI YOK

Anayasa değişikliğinde Başbakan ve icra organı olan Bakanlar kurulu kaldırılarak, yerine CB ve kabinesi öngörülüyor (m. 16/A). Ama bu yapılırken, CB ile kabinesinin Meclisle ilişkisi neredeyse koparılıyor. Mevcut anayasada TBMM’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddeden “Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK çıkarma yetkisi vermek” ibaresi kalkıyor. Bu değişiklikle Bakanlar Kurulu lağvediliyor. Bakanlar Kurulunun ortak imzasıyla alınabilen kararlar tek başına CB tarafından alınabiliyor (m. 5).

KABİNE ÜZERİNDEKİ MECLİS DENETİMİ KISITLANIYOR

Başbakan ve Bakanlar Kurulunun göreve başlayabilmek için Meclisten güvenoyu alma şartı ile birlikte, TBMM’nin hükümeti denetleme araçları olan sözlü soru ve gensoru kaldırılıyor; CB tarafından atanan bakanların ve CB yardımcılarının TBMM’den güvenoyu alması gerekmiyor; CB’na soru bile sorulamıyor; yardımcıları ile bakanlarına ise ancak yazılı soru tevcih edilebiliyor (m. 6).

BAKANLAR MECLİSE DEĞİL, CB’NA KARŞI SORUMLU

CB’na TBMM’den bağımsız bir konum ve statü öngörülürken; re’sen atama ve görevlerine son verme yetkisine sahip olduğu, sayısı ve nitelikleri belirsiz yardımcıları ile bakanlar Meclise değil, CB’na karşı sorumlu (m. 8).

Yarın devam edelim.

Nur ve onun gibi olup zindanları medrese-i nuriyeye çeviren bütün masumların Üç Aylardaki duaları rahmete vesile olacak inşaallah.

 

Nur’un Ömer Yavuzyiğitoğlu ile mülakatı: Bütün darbelere karşı çıkan tek gazete Yeni Asya’dır - YENİ ASYA https://t.co/AtZEtE6uTu

Nur’un Ömer Yavuzyiğitoğlu ile yaptığı söyleşinin 2. kısmı: Her duruşun bir bedeli var - //t.co/MJoqzNumuF @yeniasya aracılığıyla

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Yorumlar

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  • Özcan Erkiş

    12.04.2017 12:31:37

    (4) Paketle getirilmek istenen tek adamlık sisteminin küçük bir numunesini zaten şu anda OHAL ve KHK'ların mağdur ettiği ve zulme dönüşen süreciyle yaşıyoruz. Adalet ve hukukun, insan hak ve hürriyetlerinin, demokrasinin hâli ortada. Bir de bu ahvâlin bütün ülkeyi kapsayacak şekilde kalıcı bir sisteme dönüştüğünü düşünelim. Allah (cc) bu ülkeyi ve milleti âkıbeti belirsiz böyle bir vaziyetten muhafaza eylesin. Bilhassa pimi çekilmiş bomba hâline gelen bölgemizde Türkiye'nin, dahilde ve hariçte kendine zarar verecek politikadan uzak durması gerekir. Yâni referandumda şahıs, parti, siyasî mülahaza, parti taraftarlığ gibi hususların çok ötesinde çok cihetlerden mütalaa edilerek millet ve memleket hesabına ve demokratik hukuk devletinin tesis ve temâdisi adına karar vermeliyiz.

  • Özcan Erkiş

    12.04.2017 12:09:26

    (3) Bu paket halktan onay aldığı takdirde Türkiye için hür, demokratik ve medeni dünyadan da uzaklaşma riski kuvvetle muhtemeldir. Daha şimdiden ısrarla idamın dillendirilmesi bunu göstermektedir. Hürriyet ve şahsı manevi asrında, uluslararası ittifaklara karşı müstağni davranmak katiyen mümkün değildir. Millet ve memleket hesabına böyle bir siyaset takip etmek, ülkeye iyilik zannıyla kötülük yapmak mânâsına gelir. İşte böyle bir tehlikenin önüne geçmek de yine bizim "Hayır! " dememizden geçmektedir. Yâni hangi cihetten bakarsak bakalım "Hayır!" dememizde çok hayırlar olacaktır inşâallah. Mesele ne parti ne de şahıs meselesidir. 80 milyonu ve geleceğini, temel hak ve hürriyetlerini, devletin demokratik hukuk devleti olmasını ilgilendiren ciddi ve ehemmiyetli bir mesele olup hepimizi çok yakından ilgilendirmektedir. Hak ve hukukumuza "Hayır " diyerek sahip çıkmalıyız.

  • Özcan Erkiş

    12.04.2017 11:52:35

    (2) Kampanyada "Meclis güçleniyor!"diye algıya dönük bir çarpıtma yapılmaktadır. Vekil sayısını 600 değil 1600 yapsanız, Meclisi bypass eden, devre dışı bırakan, işlevsiz kılan bir düzenleme Meclisi güçlendirmez, olsa olsa şeklen var fiilen yok hükmüne getirir. Ve Meclisin şeklen var fiilen olmadığı sistemde Demokratik Hukuk Devletinden katiyen söz edilemez. Kelime oyunlarıyla insanları yanlışa yönlendirmenin mânâsı yoktur. 82 Darbe Anayasasının da ötesine geçip tek adamlık istibdatını netice verebilecek bir paketi cilalayıp, halka, çarpıtarak dayatmaya karşı kendi hak ve hukuku adına "Hayır!" demelidir. Meclisin şahsı manevisine değil tek şahsın emir, irâde ve iktidarına istinat eden sistemin adı Demokrasi değildir. Örnekleri de dünyada bol miktarda vardır. Ne aldanalım ne de aldatalım.

  • Özcan Erkiş

    12.04.2017 11:22:00

    (1)Sayın Güleçyüz, referanduma birkaç gün kaldı ve Yeni Asya olarak sizler inşâallah konuyu son kez ve bugünkü gibi anlaşılır bir tarzda insanları tenvir ediniz lütfen. Çünkü baştan beri eşit ve âdil olmayan şartlarda ve antidemokratik bir ortamda kampanya yapılmaktadır. Bilhassa iktidar cenahı tabir caizse bizâtihi devleti evet için seferber etmiş durumda. Başta CB. olmak üzere iktidar partisi ölçüsüzce milletin ve devletin imkânlarını 'evet' için iktidar partisi lehinde kullanılmaktadır. Kampanyanın temel argümanı menfi söylem, hakikati ters yüz etmek olan çarpıtmadan ibaret. İşte bu sebeple sizin tenvir edici yazılarınız çok ehemmiyetli. Hayırlara vesile olmak için lütfen devam ediniz.

  • HÜSEYİN İLHAN

    12.04.2017 11:01:02

    DARBE anayasasını değiştiriyoruz adı altında sivillerin bu işi beceremediklerini ispatlamaya yarayan ve MİLLETin efkarından uzak,ülkenin ihtiyacını karşılmak için değil bilakis ülkeyi KAOSA SOKMAK için tertiplenmiş sefihane bir değişiklitir bu.Yazık yazık yazık buna destek vermek için çırpınan gafil kafalara.Acıyorum buna destek olmak için zihinlerini hoyratça tüketen ahmaklara.

  • Ali Tam

    12.04.2017 02:45:41

    Cöplüge atilmasi gereken Yamali Cunta Anayasasini tamamen degistirmek yerine ACIB, emsali görülmemis bir istibdat rotasi iceren TEKLIFLERe nasil cevap verecegine karar verememis kardeslerimiz ve vatandaslarimiz aklinizi basiniza devsirin. Nisa Suresinin 85. Ayeti mucibince neye (hayirsa hayra şerse şerre) vesile oluyorsaniz ondan devamli hissedar olacaksiniz. Bu Anayasa teklifini kabul etmekle olumsuz nelere kefil olacaginizi tahmin bile edemezsiniz. Dolayisiyla HAYIR olsun HAYIRli olsun.

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