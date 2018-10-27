Meclisi güçlendirme fırsatı olabilir mi?

Cumhur İttifakının dağılması, yeni sistemde yürütme organı olan Başkan ve kabinesi üzerinde doğrudan bir etki ve sonuç meydana getirmeyecek.

Çünkü bu sistemde kabineyle Meclis arasındaki bağlar büyük ölçüde kesildi. Güvenoyu, gensoru ve sözlü soru gibi denetim mekanizmaları kaldırıldı. Başkanın atamasıyla göreve gelen “teknokrat” bakanların Meclise muhatap olması söz konusu değil.

Böyle olunca bu kriz, yeni sistemin savunucuları tarafından, yaptıkları işin isabetini gösteren bir delil olarak dahi gösterilebilir.

“Yürütme organı siyasî dalgalanmalardan etkilenmeden görevine devam edebilecek ve istikrar bozulmayacak” argümanıyla.

Ancak olayın yasama organına bakan boyutunda durum farklı. Her ne kadar yeni sistem Başkana alabildiğine geniş bir “KHK çıkarma yetkisi” veriyorsa da, mutlaka kanunla yapılması gereken düzenlemelerde iktidar partisi kabul için yeterli sayıyı bulamadığı takdirde sıkıntıya girebilir.

Malûm, 24 Haziran’da AKP tek başına Meclis çoğunluğuna erişemedi ve Erdoğan bundan duyduğu rahatsızlığı daha o gece ilk beyanlarında açığa vurdu. Eksiğini ittifak yaptığı MHP ile tamamlayacaktı, ama ittifakın dağılması bu hesabı zora sokmuş gibi.

Bu durumda seslendirilen senaryolardan biri, AKP’nin milletvekili transferi yapacağı.

Ama seçim öncesinde CHP’nin, seçime girebilsin diye İYİ Parti’ye 15 ödünç milletvekili vermesini 80 öncesinin Güneş Motel pazarlıklarına benzetip yerden yere vuran AKP’nin böyle bir yola gitmesi, bumerang etkisi yapar.

Onun dışında Meclis kompozisyonu belli. AKP ile MHP arasındaki iplerin koptuğu görüntüsü oluşunca ilk atraksiyon HDP’den geldi. Ama AKP’nin, çözüm sürecinde sıkı fıkı olmuşken son dönemde terörle suçladığı ve seçilecek adaylarını görevden alıp yerlerine kayyım atayacağını şimdiden ilan ettiği bu partiyle “barışması” çok zor.

“Yerel seçimde sonu gelecek” dediği CHP ile bir araya gelip ortak çalışması da.

Geriye kalan İYİ Parti, seçim öncesi dahil olduğu Millet İttifakının hedeflerine uygun bir strateji izler ve ittifakın diğer üyeleri de işbirliği yapıp ona bu anlamda arka çıkarlarsa Meclisi etkin hale getirme fırsatı doğabilir.

Temennî edelim ki, hep birlikte bunu başarabilsinler.

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