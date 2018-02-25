Medrese-i Yusufiyede altı çizilen satırlar

Nur’a, hiç tahmin etmediğimiz ve beklemediğimiz şekilde uzatıldıkça uzatılan keyfî tutukluluğu esnasında gönderdiğimiz kitaplardan biri “Risale-i Nur’dan Hayat Prensipleri” idi.

Kitabı okuduktan sonra 27.7.17; 04:15 tarihli “Yorulduğumda, ağladığımda ve ailemi özlediğimde başımı Kur’an’a ve secdeye yaslıyorum. Çelik gibi bir metanet için tüm gücümle gayret ediyorum. Sekînelerinizi eksik etmeyin. Güzel günlerin duasıyla” notuyla ve altı çizilmiş satırlarla iade etti.

İşte o satırlardan bazıları:

“ ‘İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyni iktiza eder’ diyen ve hakikî imanı elde eden bir insanın kâinata meydan okuyup, imanının kuvvetine göre hadiselerin tazyikinden kurtulabileceğini vurgulayan Üstad Bediüzzaman, kabz-bast hallerinin intibah ehline geldiğini ve terakkîye vesile olduğunu söylüyor. (Kastamonu Lâhikası, s. 23)

“İnşirah Sûresinde dikkatimize sunulan ‘Her zorluğun beraberinde bir kolaylık vardır’ prensibini hiç hatırımızdan çıkarmayarak, zorlukları sabır, kolaylıkları şükürle karşılama olgunluğuna erişebilirsek, saadetin anahtarını elde ederiz.”

“İmtihanın bir kez daha şiddetlendiği günlerden geçerken, Üstadın bize ışık tutup yol gösteren ifadelerini tekrar tekrar okuyup hayatımıza yansıtmaya çalışalım:

‘Bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidal-i dem (soğukkanlılık) ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak gerektir.’ (Tarihçe-i Hayat, s. 481)

“Evet, çıkış yolu bunlarda: Sabır, sebat, metanet, soğukkanlılık ve fedakârlık.”

“Hiçbir olumsuzluk karşısında bezginliğe ve yılgınlığa düşmeyen, şevk-i mutlak düsturuna sarılarak yola devam eden hadsiz bir metanet. Peki, bizler ‘çelik gibi bir metanet’in neresindeyiz?”

“Me’yus (ümitsiz) olmayınız. Hem merak ve telâş etmeyiniz, inayet-i Rabbaniye inşaallah imdadımıza yetişir.” (Şualar, s. 781).

“Üstadın dediği gibi, ‘Sabrın mükâfatı zaferdir. Sebatın mükâfatı galebedir.’ ”

Ve daha birçok satır...

“Çelik gibi bir metanet” sınavını yüzünün akıyla veren Nur’u tebrik ediyoruz.

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@nnurener: HER ŞEYSİZ YAŞANIYORMUŞ DA HÜRRİYETSİZ YAŞANMIYORMUŞ. Heybemdeki 357 günlük acıyla geldim, kısa bir istirahatten sonra görüşmek temennisiyle. Dualarınızda esaret altındaki 30 günlük Akif bebeği ve tüm masumları unutmayın inşaallah.

6.3.17’deki scope yayınımızda “Nur bizim O-NUR’umuzdur, çiğnetmeyiz” demiştik, çiğnetmedik elhamdülillah http://www.yeniasya.com.tr/video/nur-ener-in-tutuklanmasi_425633/