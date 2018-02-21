Medyada bir kutup yıldızı

Yeni Asya’nın 49. yılına, öncüsü İttihad’ın 50. yılı etkinliklerinin devam ettiği coşkulu bir ortamda giriyoruz.

Bu vesileyle yaptığımız yayınlarda ve düzenlediğimiz faaliyetlerde en fazla tekrarlayıp vurguladığımız mesajlardan biri şu:

Yarım asırlık kırıksız bir çizgi.

İttihad özel ilâvemize ve “Manşetlerle 2017” ekimize bu gözle bakıldığında, temel meselelerde 50 yıl önce ne dediyse şimdi de aynı şeyi söylemeye devam eden sağlam bir duruş hemen göze çarpıyor.

Devirlere göre değişmeyen, eğilip bükülmeyen, çizgisinden hiçbir hal ve şartta taviz vermeyen kararlı ve istikrarlı bir duruş.

Daima haktan ve haklıdan yana, haksıza ve haksızlığa karşı olan, zalimin de, mazlumun da kimliğine bakmadan bu eksende açık ve net tavır alan samimî bir duruş.

İdeolojik ve keyfî baskı ve dayatmalara boyun eğmeyen ve teslim olmayan, mücadelesini her zaman hukuk zemininde, müsbet hareket prensibiyle ve kararlılıkla vermekten asla vazgeçmeyen bir duruş.

Statükoya takılıp kalmayan, hayatın fıtrî akışının getirdiği değişimlere, değişmez prensip ve değerlerinden asla taviz vermeden uyum sağlayıp ayak uydurabilen, mukteza-yı hale ve ilcaat-ı zamana göre kendisini sürekli yenileyebilen bir duruş.

Bu duruşun temel ilkelerinden bazıları:

Birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbet, hak ve adalet, hukukun üstünlüğü, kanun hakimiyeti, özgürlük, demokrasi, istişare, ortak akıl, müsbet hareket, asayişi muhafaza, barış, manevî ve insanî değerler...

Bu ilke ve prensipler ekseninde oluşturduğu kimlik ve şahsiyetini, hiçbir erozyon, gevşeme ve sapmaya meydan vermeden yarım asır boyunca devamlı geliştirerek bugünlere taşımak herkese nasip olmayan çok özel bir mazhariyet.

Bunlar ve diğer seçkin vasıflarıyla Yeni Asya, günümüzün iyice ilkesizleşmiş medya dünyasında parlayan bir yıldız. Işığıyla karanlıkları dağıtan, yolunu şaşırmışlara, esen rüzgâra göre yön değiştirenlere, istikametini kaybedenlere yol gösterip rehberlik yapan bir kutup yıldızı.

Bu bahtiyar kervana zorlu, nurlu ve onurlu yolculuğunda dahil olanlara ne mutlu.

Aynı çizgide daha nice yıllara...

Gözümüz aydın. Şükürler olsun. Nur’a, tutukluluğunun 357. gününde nihayet tahliye kararı çıktı. Ev hapsi kaydıyla da olsa. Allah tamamına erdirsin. Darısı diğer bütün masumlara.

49. yıl yeniliklerimiz - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/49-yil-yeniliklerimiz_454181