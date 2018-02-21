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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Medyada bir kutup yıldızı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Şubat 2018, Çarşamba
Yeni Asya’nın 49. yılına, öncüsü İttihad’ın 50. yılı etkinliklerinin devam ettiği coşkulu bir ortamda giriyoruz.

Bu vesileyle yaptığımız yayınlarda ve düzenlediğimiz faaliyetlerde en fazla tekrarlayıp vurguladığımız mesajlardan biri şu:

Yarım asırlık kırıksız bir çizgi.

İttihad özel ilâvemize ve “Manşetlerle 2017” ekimize bu gözle bakıldığında, temel meselelerde 50 yıl önce ne dediyse şimdi de aynı şeyi söylemeye devam eden sağlam bir duruş hemen göze çarpıyor.

Devirlere göre değişmeyen, eğilip bükülmeyen, çizgisinden hiçbir hal ve şartta taviz vermeyen kararlı ve istikrarlı bir duruş.

Daima haktan ve haklıdan yana, haksıza ve haksızlığa karşı olan, zalimin de, mazlumun da kimliğine bakmadan bu eksende açık ve net tavır alan samimî bir duruş.

İdeolojik ve keyfî baskı ve dayatmalara boyun eğmeyen ve teslim olmayan, mücadelesini her zaman hukuk zemininde, müsbet hareket prensibiyle ve kararlılıkla vermekten asla vazgeçmeyen bir duruş.

Statükoya takılıp kalmayan, hayatın fıtrî akışının getirdiği değişimlere, değişmez prensip ve değerlerinden asla taviz vermeden uyum sağlayıp ayak uydurabilen, mukteza-yı hale ve ilcaat-ı zamana göre kendisini sürekli yenileyebilen bir duruş.

Bu duruşun temel ilkelerinden bazıları:

Birlik, beraberlik, kardeşlik, muhabbet,  hak ve adalet, hukukun üstünlüğü, kanun hakimiyeti, özgürlük, demokrasi, istişare, ortak akıl, müsbet hareket, asayişi muhafaza, barış, manevî ve insanî değerler...

Bu ilke ve prensipler ekseninde oluşturduğu kimlik ve şahsiyetini, hiçbir erozyon, gevşeme ve sapmaya meydan vermeden yarım asır boyunca devamlı geliştirerek bugünlere taşımak herkese nasip olmayan çok özel bir mazhariyet.

Bunlar ve diğer seçkin vasıflarıyla Yeni Asya, günümüzün iyice ilkesizleşmiş medya dünyasında parlayan bir yıldız. Işığıyla karanlıkları dağıtan, yolunu şaşırmışlara, esen rüzgâra göre yön değiştirenlere, istikametini kaybedenlere yol gösterip rehberlik yapan bir kutup yıldızı.

Bu bahtiyar kervana zorlu, nurlu ve onurlu yolculuğunda dahil olanlara ne mutlu.

Aynı çizgide daha nice yıllara...

Gözümüz aydın. Şükürler olsun. Nur’a, tutukluluğunun 357. gününde nihayet tahliye kararı çıktı. Ev hapsi kaydıyla da olsa. Allah tamamına erdirsin. Darısı diğer bütün masumlara.

49. yıl yeniliklerimiz - YENİ ASYA http://www.yeniasya.com.tr/video/49-yil-yeniliklerimiz_454181 

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  • Gündüz Alp-2

    21.2.2018 11:23:34

    Malum, Kutup Yıldızı'nın bir özelliği, dünyamız ile aynı eksen doğrultusunda olduğundan gün boyunca yer değiştirmez ve hep kuzeyi gösterir. İşte tıpkı bunun gibi, matbuat âlemindeki Yeni Asya da hep "hak ve hakikat yönünü" göstermekle kutup yıldızına benzetilebilir. Süreçlere, konjonktüre, siyasal rüzgârlara yahut cereyanlara kapılarak yön ve yan değiştirerek güç ve iktidarın yanında yer almak yerine; sayısal olarak az da olsa hakkın ve haklının safında durmakla, "doğru gazete" olduğuna okuyucular olarak hepimiz şahitlik ediyoruz. "Adalet!.. Adalet!" dediğimiz ve "at izinin it izine karıştığı" şu süreçte zannediyorum Yeni Asya'nın medya dünyasında var olmasının önemi daha iyi anlaşılmıştır. Zira zalimlerin de mazlumların da medyaya çok ihtiyacı vardır ve olmuştur. Mazlum hakkını savunmak, zalim algı operasyonu ve toplumu hipnoz etmek için medyaya muhtaçtır.

  • Gündüz Alp

    21.2.2018 10:59:44

    Sayın Güleçyüz, öncelikle, matbuat âleminde bir kutup yıldızı olarak parlayan Yeni Asya'nın 49. yılını tebrik eder nice 49 yıllara, hak ve hakikat damgasını vurmasını temenni ederim. Yaşamakta olduğumuz bu ve benzeri süreçlerde, hakkın ve haklının, hürriyet ve adaletin, hukukun üstünlüğü ve millet hâkimiyetine istinat eden demokrasinin yanında yer almakla, istikbalde de -tıpkı bugünkü gibi- tebrik, teşekkür ve duâlarla yâd edileceksiniz. Bir şeyin kıymeti yokluğunda yahut eksikliğinde daha iyi anlaşılır. Keyfiliğin ve hukuksuzluğun hükümfermâ olduğu süreçlerde de, ülke ve halk olarak en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında doğru haber veren, doğru konuşan yâni kısaca, "doğru gazete" gelmektedir. Yeni Asya işte bu isme ve sıfata lâyık bir gazete olduğunu fiilen ispat etmiştir. Bir kez daha binler tebrik, teşekkür ve duâlar.

  • Abdurrahman KOÇAK

    21.2.2018 08:50:38

    Yolun açık olsun Yeni Asya....Nice yıllara....

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