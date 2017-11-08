Merve Kavakçı, Leyla Şahin ve diğerleri...

Merve Kavakçı 1999 seçiminde başörtüsüyle milletvekili seçildiği halde Mecliste göreve başlamasının engellenmesine tepki gösteren gazetelerin başında Yeni Asya geliyordu.

Onu aday gösteren kendi partisi ve o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan bile sahip çıkmayıp ortada bırakmış olmasına rağmen.

Yeni Asya, Kavakçı’nın yemin etmek için, aynı seçimde FP’den vekil seçilen Nazlı Ilıcak’la birlikte geldiği Mecliste muhatap olduğu ilkel tepkilere karşı da net ve samimî bir tavır ortaya koymuştu.

Bu desteğini, DGM savcısının talimatıyla Kavakçı’nın evi basıldığında ve vatandaşlıktan çıkarıldığında da sürdürdü.

Yeni Asya o dönemde başörtüsü yasağına karşı, bedelini yine ödeyerek verdiği kararlı mücadele esnasında, yasağı AİHM’e götüren Leyla Şahin ve yine yasakla mücadele eden Fatma Benli gibi isimlere de aynı desteği içtenlikle verdi.

Aradan yıllar geçti. 2002 seçiminde iktidar olan AKP’nin iki döneminde de süren yasak, ancak 3. dönemde kaldırılabildi.

Ve gelinen noktada, Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı Kan, Leyla Şahin ve Fatma Benli’nin de dahil olduğu çok sayıda başörtülü kadın, AKP listesinden seçilen milletvekilleri olarak TBMM’de.

Eşzamanlı olarak, çoğu başörtülü 17 bin kadın da f.ö operasyonlarıyla hapiste.

“Terör örgütüne üye olmak” iftirasıyla 253 gündür özgürlüğünden mahrum edilen Nur Ener Kılınç da bunların içinde.

28 Şubat günlerinde defalarca toplatılmak, bir ay kapatılmak ve Mehmet Kutlular’ın 276 gün hapiste yatması pahasına başörtüsüne özgürlük mücadelesi veren Yeni Asya’nın bu çerçevede yanlarında yer aldığı Kavakçı, Şahin, Benli ve diğer başörtülü AKP milletvekilleri ise bu olup bitenler karşısında alabildiğine duyarsız.

Bunları “başa kakmak” gibi bir kasıt ve niyetle yazmıyoruz. Aynı isimlere benzer şeyler bugün yapılsa yine karşı çıkarız.

Ama onların bugün yaşadığımız süreçte yapılan zulümler karşısındaki tavrını, başlarındaki örtünün temsil ettiği manalarla da, İslamî ve insanî değerlerle de bağdaştırabilmek asla mümkün değil.

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- @amberinzaman: Sadece ve sadece bir şekilde hayatı Cemaat ile kesişti diye zindanlarda çürüyen on binlerce ismini bilmediğimiz insan var. Vicdanımız kurumuş.



- Hâkimlerin tutuklama memuru gibi davranmaya ve insanların peşinen suçlu muamelesi görmeye devam ettiği bu süreç ne zaman bitecek?

- Temsilciler toplantısının ardından - http://www.yeniasya.com.tr/video/temsilciler-toplantisinin-ardindan_446112