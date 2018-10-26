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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

MHP denklem dışı kalırsa...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Ekim 2018, Cuma
Yakın zamana kadar yerel seçimde de ittifak mesajları veren, kombin formüllerinden dem vuran, “İstanbul’da aday çıkarmayacağız” diyen MHP bir anda keskin bir manevra yaparak ittifaktan vazgeçtiğini açıkladı ve ardından yine de cumhur ittifakının buna rağmen devam ettiğini duyurdu, Cumhurbaşkanı da aynı yönde bir mesaj verdi.

Ama yerel seçimde yollarını ayıran partiler neyin ittifakını nasıl devam ettirecekler?

Hele aralarında gergin polemiklere sebep olan ihtilâflı konular listesinin alabildiğine kabardığı bir tabloda bu nasıl olacak?

Meselâ MHP’nin af teklifi bir kenara itilip konu AKP’nin formüle ettiği şekliyle Meclise geldiği takdirde kim ne yapacak?

Görünen o ki, MHP ile ortaklığı sona erdikten sonra yine tek başına kalacak olan AKP, Meclisteki kritik oylamalarda ihtiyaç duyacağı ek oyları tamamlamak için başka bir partner aramak zorunda kalacak.

Böyle bir durumda gözlerin çevrileceği ilk adres, İYİ Parti olabilir mi? Öyle olduğu takdirde bu parti, MHP’nin denklem dışı kalmasıyla oluşan boşluğu, zaten üzerine yapışan “çakma MHP” imajıyla mı dolduracak, yoksa Millet İttifakında iken altına imza koyduğu taahhütlere uygun ve AKP’den bu yönde taleplerde bulunacağı politikalar mı takip edecek?

Birinci şıkkın tercih edilmesi durumunda aktörler dışında değişen birşey olmayacağı için İYİ Parti de, Türkiye de kaybeder.

Ama ikinci şık gerçekleşir; OHAL tahribatını telâfi ve onarmaya ve toplumdaki mağduriyetleri gidermeye yönelik politikalara ağırlık verilir; yargı üzerindeki siyasî baskıların kaldırılmasına çalışılır; Meclis etkin hale getirilir; ortak aklı hâkim kılmaya yönelik çabalar arttırılır; denetim mekanizmalarını güçlendirmek için gayret gösterilir; iç ve dış siyaseti tek adam rejiminin etki ve dayatmalarından kurtarmak için kararlı ve güçlü bir irade ve inisiyatif ortaya konulur; ekonominin ehil ve uzman kadrolara emanet edilmesi sağlanabilirse ülke normalleşir ve rahatlar.

Peki, İYİ Parti bu istikamette bir performans gösterebilir mi ve AKP böyle birşeye ne ölçüde razı olup yanaşır?

Göreceğiz. Hayırlısı diyelim.

***

Cumhur ittifakı dağılırken

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