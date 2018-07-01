Mignon: Bu yaralar nasıl iyileşecek?

Bediüzzaman Said Nursî’nin “İkidir” dediği Avrupa’nın adalet ve hakkaniyete, insanlık için faydalı fen ve sanatlara hizmet eden müsbet kanadının temsilcilerinden biri Prof. Dr. Laurent Mignon.

Kendisini, 357 günlük keyfî tutukluluğunun ardından 20 Şubat’ta tahliye edilen Nur Ener Kılınç hakkında, önce cezaevindeyken, sonra 7.5 yıl hapse mahkûm edilmesi üzerine yazdığı ve iki ayrı Lüksemburg gazetesinde yayınlanan makaleleriyle tanıdık.

Daha yakından ve detaylı tanımak için yaptığımız mülâkat da gazetemizde çıktı.

Bu mülâkattan bazı önemli pasajlar:

* “Said Nursî yirminci yüzyılda İslamiyetin önde gelen âlimlerinden. Eserleri, onun modernite ile nasıl hesaplaştığını ve İslamî açıdan cevaplar üretmeye çalıştığını gösteren, İslam düşünce tarihinin önemli merhaleleri. Kendisi ayrıca inançları ve düşüncelerinden dolayı ağır bir bedel ödedi. Modern çağda İslamı ve Türkiye’yi anlamaya çalışırken okunması gereken önemli bir düşünür.”

* “Yeni Asya’nın, duruşundan dolayı, yani Said Nursî geleneğinden geldiği için Türk basın tarihinde özel bir yeri var.”

* “Batı Avrupa’dan bakıldığı zaman hep bir hata yapılıyor. Türkiye’nin bugünkü sorunları bir tür din-laiklik çatışmasına indirgeniyor. Yanlış bir yaklaşım. Yeni Asya da bunu her gün ispatlıyor. Şimdiki hükümet ve siyasetlerine karşı sadece son dönemde değil, hep eleştirel bir yaklaşım sergiledi. Bugün dindar-muhafazakâr muhalefetin önde gelen sesi.”

* “Hem tutuklanışından önce Yeni Asya’da yazdıkları, hem de Üç Dal Papatya başlıklı kitabı, Nur Hanımın susturulanların sesi olmaya çalıştığını gösteriyor. Cesareti ve duruşuyla Nur Hanım, insanın onurlu yaşayabilmesi için mücadele eden ve insanın eşref-i mahlûkat olduğuna inanan herkese bir örnektir.”

* “Türkiye’yi seven herkes gibi, OHAL sürecinde yaşananlardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Tanıdığım, yaşadığım Türkiye yok artık. Son yıllarda toplumda oluşan derin yaralar nasıl iyileşecek? Sorumlu bir hükümet, kutuplaşma politikalarına son verip herkesi dinlemeyi öğrenmeli. Yeniden birlikte yaşama imkânlarını inşa etmeye çalışmalı. Ama yaşanan bütün acılardan sonra bu kolay olmayacak.” (Yeni Asya, 27.6.18)

Mignon’a duyarlılığı için tekrar teşekkürler.

***

- Prof. Mignon'un Yeni Asya'daki mülâkatı https://youtu.be/IMsk_BXDTCQ @YouTube aracılığıyla

- Karamsarlığa hayır, müsbet mücadeleye devam https://youtu.be/m2qncQUjp3g @YouTube aracılığıyla