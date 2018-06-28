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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Millet İttifakı devam etmeli

Kâzım GÜLEÇYÜZ
28 Haziran 2018, Perşembe
Seçime “Millet İttifakı” çatısı altında giren dört partinin ve cumhurbaşkanı adaylarının aldığı sonuçları kısaca değerlendirecek olursak şunları ifade edebiliriz:

İyi Parti’nin ve Akşener’in aldığı oyların, başlangıçta yüksek gösterildikleri anket sonuçlarıyla kıyaslanarak küçümsenmesi, klasik manipülasyon örneklerinden biri.

Oysa bu blokta en dikkat çekici çıkışı 7 aylık bir geçmişi olan İyi Parti yaptı. Ağırlığını MHP’den ayrılan kadroların oluşturmasından kaynaklanan ciddî problemlere, teşkilâtlanma sıkıntılarına, medya ile ilişkilerindeki sorunlara, ekonomik zorluklarına ve iktidar tarafından birçok konuda önüne çıkarılan hukuksuz ve keyfî engellemelere rağmen yüzde 10 gibi bir oranı yakaladı.

Listelerinde yer verdiği DP kökenli adaylara Meclis yolunu açması ise bu partinin demokrasiye en büyük katkılarından biri oldu. Bu açılımın geliştirilerek devam ettilmesi, neredeyse yirmi senelik bir kesintinin siyasette meydana getirdiği boşluğun doldurulması açısından son derece önemli.

Bundan sonra, İyi Parti listelerinden Meclise giren Demokratlara da büyük görev düşüyor.

CHP’nin aldığı sonuca gelince:

İktidarın “eski CHP” üzerinden yürüttüğü yıpratma ve kutuplaştırma kampanyası, bu partinin oylarını bir miktar aşağı çekti.

Muharrem İnce’nin 40 günlük bir kampanya ile yüzde 30’un üzerine çıkması ise CHP’nin kendi oy potansiyelinin ötesinde farklı parti tercihine sahip kesimlerden de oy alabilmesiyle ortaya çıkan bir netice.

Bu arada, İyi Parti’nin seçime sokulmama kumpasına karşı 15 ödünç vekil hamlesiyle yaptığı çıkış ve listelerinde SP kökenli adaylara yer vermesi CHP’nin bu sürece damga vuran önemli demokratik katkılarından.

Ve SP. Adalet, hukuk, demokrasi, ortak akıl gibi kriterlere dayalı doğru bir duruşa konumlanan bu partinin katılımı, Millet İttifakına değişik bir renk ve canlılık getirdi.

Cömert ve cazip tekliflerine itibar etmediği AKP’nin bu sebeple kendisine yönelttiği insafsız suçlamalardan olumsuz etkilenmesine rağmen tavrını değiştirmeyip takdire şayan bir dirayet ve kararlılık ortaya koydu.

Dört partinin temel değer, prensip ve ilkeler ekseninde ortaya koyduğu birliktelik seçimden sonra Mecliste de devam etmeli.

***

- İktidar anketçisi: “Partilerin önemi azalacak, liderlerin artacak.” Bu iddia inanç sistemimizin referanslarına da, çağın sosyolojik gerçeklerine de ters. Said Nursî’nin tesbitiyle: “Eskiden hâkim, bir şahs-ı vahit (tek şahıs) idi. Şimdi cemaat zamanıdır. Hâkim, şahs-ı manevîdir.”

- Said Nursî (1909): “Bu zamanda ancak kalb-i millet hükmünde olan meclis ve fikr-i ümmet makamında olan meşveret ve seyf ve kuvvet-i medeniyet (medeniyetin kuvvet ve kılıcı) menzilinde bulunan hürriyet-i efkâr (fikir hürriyeti) devleti taşıyabilir ve idare ve terbiye edebilir.”

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