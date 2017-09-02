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2 EYLÜL 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Muhatabımız militanlar değil, vicdan ve sağduyu sahipleri (1)

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Eylül 2017, Cumartesi
Yazılara ara vermiştik, ama Adalet Kurultayındaki konuşmamızdan cımbızla çekilen bir bölüm için koparılan militanca çarpıtmalara dayalı fırtına üzerine konuyu toparlamak için bu yazılara ihtiyaç hâsıl oldu.

Gerçi gereken cevapların çoğunu sosyal medyada verdik ve bunların epeyce bir kısmı dünkü gazetemizde ve internet sitemizde çıktı, ama meseleyi iyice vuzuha kavuşturmak adına bu yazıları kaleme alıyoruz.

Öncelikle şunu ifade edelim ki, yaklaşık yarım saatlik bir konuşmadan birkaç dakikalık bir bölümün kesilip bağlamından koparılarak servis edilmek suretiyle bir linç operasyonuna malzeme yapılması, iyiniyetle asla bağdaştırılamayacak yeni bir algı operasyonudur.

Konuşmanın bütününde demokrasi, hukuk, adalet, laikliğin din karşıtlığı olarak anlaşılmaktan çıkarılıp demokrasi ve hukukla harmanlanarak yorumlanması, akıl-vahiy bütünlüğü ve çelişmezliği, şeriatın doğru tarifi, demokratik devletin din de ideoloji de dayatamayacağı, çağımızda cihadın manevî ve fikrî bir içerik kazandığı, dinde ahlakın önemi, dinin siyaset üstü bir değer olduğu ve hiçbir siyasî-ticarî hesaba alet edilemeyeceği, cemaatlerin siyasete mesafeli durup kendi hizmetlerine yoğunlaşması gereği, imam hatip ve evrim teorisi gibi konuların sükûnetle ve yapıcı yaklaşımlarla ele alınması zorunluluğu gibi konular Said Nursî nin fikirleri ışığında işlenmiştir.

(Konuşmanın video kaydı

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=379485869136209&id=210694652681999 adresinden izlenebilir; yazıya dökülmüş metni de http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bu-zulumler-bitene-kadar-adalet-cagrisina-devam_441427 adresinden okunabilir.)

Bunların CHP camiasıyla demokratik, medenî ve seviyeli bir ortamda paylaşılıp müzakere edilebilmesinin ülkemizdeki demokrasi ve uzlaşma kültürü ve iç barış açısından taşıdığı anlam ve değeri idrakten âciz olanlarla konuşacağımız birşey yoktur.

Farklı görünen cenahlardan gelen provokatif ve militanca tepkilerin çıkış noktası da, sözünü ettiğimiz demokratik uzlaşma ortamından duyulan rahatsızlık ve bu ortamı sabote etme amacıdır.

Ama demokraside birleşen sağduyu ve vicdan sahipleri buna izin vermeyecektir. 

İmam hatiplerle ilgili çarpıtmayı da yarın ele alalım inşaallah.

***

Okumak için tıklayınız:

Güleçyüz: "İmam hatip camiasını tenzih ediyoruz"

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