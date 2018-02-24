Nur'un tahliyesi hukuka dönüşün işareti olsun

Nur neredeyse bir yıllık tutukluluk sonrası şartlı tahliye ile demir parmaklıkların gerisindeki izbe zindandan çıkıp kısıtlı da olsa “özgürlük” ortamına nihayet kavuştu.

Ve yaşadığımız hukuksuzluklar sürecinde bu kadarı bile bizi sevindirmeye yetti.

Altan’lara ve Ilıcak’a AYM’nin verdiği tahliye kararını dahi tanımayan ağır ceza mahkemesinin, işi çok daha ileri götürerek ağırlaştırılmış müebbet hapsee hükmettiği bir ortamda bu tahliye çok farklı bir anlam kazanıyor.

Keza evvelce yine gazetecilerin yargılandığı diğer davalarda verilen tahliye kararlarının, jet itirazlarla tekrar yakalama ve tutuklama kararlarına dönüştüğünü, dahası tahliyeye hükmeden heyetlerin açığa alındığını hatırlayacak olursak.

Alt mahkemelerin AYM kararına meydan okumasını “f.ö mücadelesini sulandırmama” bahanesiyle gerekçelendirmeye çalışan iktidar, işi getirdiği noktada yargıyı da, kendisini de derin bir çıkmaza sürüklemiş durumda.

Deniz Yücel’in tam bir skandala dönüşen uzun tutukluluk ve jet tahliye serencamı, bunun çok tipik ve çarpıcı bir göstergesi.

Eğer işin başından itibaren yapıcı uyarılara kulak verip sürecin evrensel hukuk kurallarına uygun şekilde işlemesine imkân tanımış olsaydı, hem kendisi bu sıkıntıya düşmezdi, hem de bu kadar insanın mağduriyetine yol açarak ah’larını almazdı.

Ancak “Devlet mevzubahis ise AİHM içtihatları arkaplana itilir” kafasındaki “sözde hukukçu”ların “aklı”na uyulup masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği, savunma ve âdil yargılanma hakkı, yargı bağımsızlığı, hâkim güvencesi, tutuklamanın istisnaî tedbir olması gibi, dinimizin de gereği olan temel hukuk kriterlerini hiçe sayan uygulamalardan medet umulması, tam bir hukuk kaosu doğurdu.

İç hukuku tüketen bu sorumsuz yaklaşım, geldiğimiz noktada, giderek büyüyen bir “AİHM kâbusu”nu gündeme getiriyor.

Ve AİHM yolunu geciktirmek için başvurulan oyalama taktiklerinin kandırmaca manevralarından başka birşey olmadığı, her geçen gün daha iyi fark ediliyor.

Defaatle vurguladığımız gibi, bu kaostan, ancak yine hukuka dönmekle çıkılabilir.

Nur’un tahliyesi, geç de olsa inşaallah böyle bir yönelişin işaretlerinden biridir...

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-Bu akşam 49. kuruluş yıldönümümüzü gazetemizde düzenlediğimiz programla kutluyoruz. Okurlarımızı yine ailecek bekliyoruz. http://www.yeniasya.com.tr/video/49-yil-programimiza-davetlisiniz_454429

-Yarın Samsun Kitap Fuarındaki Yeni Asya standında olacağız inşaallah. Okurlarımızı imzaya bekliyoruz. Saat 11:00.