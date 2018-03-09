O manşet niye rahatsız etti?

Gazetemizin bazı cezaevlerine girişinin engellenmesi başta olmak üzere muhatap olduğumuz hukuksuz ve keyfî uygulamaları defaatle ilettiğimiz, ama cevap alamadığımız Adalet Bakanlığında, geçen yıl, Mustafa Oral’ın bir yazısında geçen “Sabret, bahar çok yakın” mesajından nem kapanlar olduğunu yazmıştık.

Şu günlerde de 18.2.18 tarihli “Tanık olmak dahi istemiyorum” manşetimizden dolayı hayli “çekiştirildiğimizi” öğrendik.

Manşete konu olan haberdeki beyanlar Lahey Adalet Müşaviri Dr. Hakan Yavuz’a aitti. Yıllarca Cumhuriyet Savcılığı yapmış bir yargı mensubu olarak Yavuz, “Adliyeye gittiğim zaman başıma ne gelir, bunu kestiremiyorum. Bir dosyada tanık dahi olmak istemiyorum” diyordu.

Yavuz’un bir toplantıda yargı sisteminin ve adliyenin sorunlarına dair yaptığı konuşmadaki çok önemli ve detaylı tesbitlerin aktarıldığı Doğan Haber Ajansı mahreçli haberi, bu konulardaki duyarlılığımızın gereği olarak gündeme taşıma ihtiyacı duyduk ve haber metnine olabildiğince geniş bir şekilde yer verdik.

Haberi sunarken, Yavuz’un topyekûn bir sistem eleştirisi bağlamındaki tesbitlerini, habere yansıtılan şekliyle aynen naklettik.

Buna mukabil, Bakanlık kaynaklarınca emsal gösterilen Hürriyet’in aynı haberi kullanırken çıkardığı başlıkta yapıldığı gibi, sorunu münhasıran hedefteki yapıyla irtibatlı olduğu ileri sürülen kadrolara yıkan bir yaklaşım ortaya koymadık.

Yaşanan kaosta o kadrolarla irtibatlı bazı isimlerin de sorumluluğu elbette ki var, ama bugün itibarıyla yargıdaki güncel sorunlardan da o yapıyı sorumlu tutarak iktidarı ibra ettirme çabası tartışmaya açık.

Kaldı ki, Bekir Bozdağ’ın geçen yıl Adalet Bakanı iken 27 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde yaptığı konuşmalardaki “İncelenmedik hâkim ve savcı kalmadı, aklını ve kalbini f.ö’ye satmış yargı mensubu yargımızın içinde kalmadı” sözleri böyle bir yaklaşımın artık zemini kalmadığının tesbit ve ikrarı. Başbakanın son beyanları da aynı yönde.

Yarın devam edelim inşaallah.



***

- Emirdağ’da Üstadın hizmetine koşan Çalışkan ailesinden, merhum İhsan Çalışkan’ın eşi, Kadriye, Ali Said, Ulviye, Fevzi ve Nurdan’ın anneleri, Bünyamin Gerdan’ın kayınvalidesi Şükran Çalışkan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Nur camiasına başsağlığı dileriz. Mekânı Cennet olsun.

- “Bahar” yazısından bile nem kapanlar... (11.5.17 tarihli yazımız) - http://www.yeniasya.com.tr/ kazim-gulecyuz/bahar-yazisindan-bile-nem-kapanlar_431773

- 31 yıl öncesinden bir anekdot: Tanzanyalı bir Nur Talebesi (12.5.17 tarihli yazımız) - http://http:// www.yeniasya.com.tr/kazim-gulecyuz/31-yil-oncesinden-bir-anekdot-tanzanyali-bir-nur-talebesi_431867