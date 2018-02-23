O-NUR’umuzu çiğnetmedik

Nur geçen sene 1 Mart gecesi, evlilik hazırlığı yapan bir genç kız olarak tek başına kaldığı evi, erkek polislerden oluşan bir terör timi tarafından basılarak gözaltına alındığında, bunun tam 357 gün devam edecek bir tutukluluk sürecinin ilk adımı olacağını aklımızdan ve hayalimizden bile geçirmemiştik.

Ev baskını ve gözaltı işleminin bir yanlışlık olduğunu ve savcıdan, daha ötesinde hâkimden döneceğini düşünüyorduk.

Ne var ki, savcının talebi üzerine sulh ceza hâkiminin verdiği tutuklama kararıyla ilk şoku yaşadık.

Ardından Nur’a isnad edilen “suç”un “silahlı terör örgütüne üye olmak” olduğunu öğrendiğimizde bu şok daha da büyüdü.

Tepkimizi 6 Mart’taki ilk scope yayınımızda, birçok yazımızda ve sonraki süreçte konuyla ilgili bütün konuşmalarımızda “Terörün çaresi ve panzehiri olan fikirleri ve çizgisiyle bilinen Yeni Asya’nın bir mensubunu terörle suçlamak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir, böyle bir suçlamayı yapacak kişi daha anasından doğmamıştır” gibi ifadelerle dile getirdik.

O tarih itibarıyla 3 yıldır Yeni Asya ailesinin bir mensubu olan Nur için “Nur bizim O-NUR’umuzdur, çiğnetmeyiz” dedik.

Ve şükürler olsun ki, çiğnetmedik.

357 günlük sürecin başından sonuna kadar maruz kaldığımız ve şahit olduğumuz bütün keyfîlik ve hukuksuzluklara rağmen, hukukun er veya geç hakim olacağına ve adaletin tecellî edeceğine inandık.

Sabır ve sebatla zorlu bir hukuk mücadelesi daha verdik. Ve çok şükür ki, bu mücadeleyi de kazanmanın ilk aşamasına, ev hapsi ve adlî kontrol kaydıyla da olsa tahliye kararının verilmesiyle eriştik.

Yaşadığımız süreçte Türkiye öyle bir noktaya sürüklendi ki, tutuksuz yargılanmak dahi herkese nasip olmayan bir “lütuf” haline getirildi.

Nelere sevinir olduk!

Böyle bir ortamda Nur’un tahliyesi hem Yeni Asya ailesi, hem de bütün mağdurlar camiası için ferahlatıcı bir müjde oldu.

İç karartıcı gidişatın iyice bunalttığı ruhlara nefes aldırdı. Sönmeye yüz tutan ümitleri tazeleyip canlandırdı. Moral verdi.

Duamız: Nur’un tahliyesi, sembolü haline geldiği diğer bütün masum ve mağdurlar için de kurtuluşun yolunu açsın inşaallah.

Delilsiz ve keyfî tutuklama ve ihraçların son bulduğu, çaresiz insanların kaçış yollarında can vermediği, darbeyle de, terörle de hiçbir ilgisi olmayan masumların gasp edilen hak ve hürriyetlerinin iade edildiği bir hukuk ve adalete kavuşuncaya kadar mücadeleye devam.

Nur’un tahliyesi - YENİ ASYA www.yeniasya.com.tr/video/nur-un-tahliyesi_454428