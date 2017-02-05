O yanlış, en büyük zararı cemaate verir

2008’de Yrd. Doç. Dr. İsmail Ermağan’ın sorularına cevaplarımız

Dünden devam:

AK Parti’yi kuran önemli isimlerin (Erdoğan, Gül, Şener, Arınç vs), bir “Millî Görüş“ geçmişi vardı. Fakat günümüzde sanki Fethullah Gülen Cemaati, bu partinin esas payandası oldu. Samanyolu TV’nin ve Zaman Gazetesinin, AK Parti iktidarını, diğer bütün İslamî cemaatlerden fazla desteklemesinin nedenleri sizce neler olabilir? Burada Fethullah Gülen Cemaati, “ABD’nin ılımlı İslam projesi“nin taşıyıcısı“ olarak mı siyasî konulara giriyor ya da “dünyanın kaderini değiştirecek konularda inisiyatif alarak“ ve bu istikamette AK Parti’yi doğru adres görerek mi AK Parti’yi destekliyor?

Sözünü ettiğiniz cemaatin önde gelen isimleri içinde, devlet ve toplum içinde kadrolaşarak birtakım hedeflere ulaşma düşüncesini seslendirip bu yönde uygulamalara yönelenlerin varlığı başından beri biliniyor. AKP’ye verilen desteğin arkasında bu düşüncelerin yattığı da. Ama bu kritik nokta, aslında cemaate, onu bu çeşit spekülasyon ve suçlamaların konusu getirerek büyük zarar veriyor.

Oysa Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu dine hizmet anlayışı, siyasî hesapların tamamen dışında, sadece Allah rızasını kazanmaya yöneliktir. Çünkü ona göre din, kâinattaki herşeyin üzerinde olan ve öyle de görülmesi gereken bir hakikattir. Siyasî veya ticarî hesapların konusu haline getirmek ya da bu çeşit spekülasyon, kuşku ve suçlamalara açık bir alana taşımak, herşeyden önce dine zarar verir.

Bu bakımdan, dine hizmet için yola çıkan cemaatlerin bu noktalarda çok hassas olmaları gerekir. Aksi halde doğrudan veya dolaylı şekilde siyasallaşarak devleti ele geçirme ve ticarîleşme yoluyla da ekonomiye hakim olma mücadelesinin tarafı haline gelmek suretiyle, çıkış noktalarından uzaklaşır ve zaman içinde birtakım denizaşırı projelerde kullanılma suçlamasına dahi muhatap olabilirler.

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9 sene önce bizimle yapılan mülâkattaki soru ve cevaplardan seçtiğimiz bölümlere bu sual-cevapla son veriyoruz.