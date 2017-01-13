"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

OHAL’de anayasa değiştirmek

Kâzım GÜLEÇYÜZ
13 Ocak 2017, Cuma
Terör saldırılarının artarak devam ettiği, Fırat Kalkanından da yeni yeni şehit haberlerinin geldiği, OHAL’in üç ay daha uzatıldığı, KHK ihraçlarının sürdüğü, bazı milletvekillerinin tutuklandığı, ekonomik göstergelerin olumsuza döndüğü, kurdaki yükselişin durdurulamadığı, halkın cebini yakacak zamların peş peşe geldiği bir ortamda Meclis gündemine getirilen cumhurbaşkanlığı teklifi, toplumdaki gerilimi daha da tırmandırdı.

Darbe girişimine karşı sergilenen iktidar-muhalefet dayanışmasını simgeleyen Yenikapı ruhunun yerini yine kutuplaşma aldı.

Meclise ve topluma dayatılan anayasa değişikliğinin gerek muhtevası, gerek zamanlaması gergin tartışmalara sebep oluyor.

İtirazların en çok odaklandığı konulardan biri, toplumun ve ülkenin tümünün geleceğini çok yakından ilgilendiren ve olabildiğince geniş bir mutabakata dayandırılması gereken kritik bir düzenlemenin, OHAL şartlarında, özgürce müzakere edilmesine fırsat verilmeden oldu-bitti yöntemiyle Meclise onaylatılarak hayata geçirilmek istenmesi.

İktidar cenahı, konunun OHAL ortamında görüşülmesinde, hattâ referanduma götürülmesinde herhangi bir sakınca görmüyor.

Evvelce “Referandum öncesi OHAL kalkar” demiş olan Başbakanın bu sözü dahi bilâhare “çiğnendi,” unutturuldu, terörün ve güvenlik probleminin devam ediyor olması gerekçe gösterilip, referandumun da OHAL ortamında yapılmasına yönelik bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı ve gidişat o yönde.

Bu durum, öteden beri seslendirilen “Çok partiye geçtikten sonra yapılan bütün anayasalar darbe ürünü. Normal zamanda ve demokrasi içinde anayasa yapmayı veya değiştirmeyi beceremiyoruz” algısını “siviller eliyle” kuvvetlendiren bir sonuç doğuruyor.

Böylece, darbeyle mücadele gerekçesiyle  ve o mücadelenin gerekleriyle sınırlı olarak geçici bir süre için ilan edilen OHAL’de yapılıp, olağanüstü hal sonrasında da geçerli ve kalıcı kılınmak istenen, üstelik çoğu hak ve özgürlük ihlali niteliğindeki icraat ve tasarruflara, söz konusu tartışmalı anayasa değişiklikleri gibi çok kritik düzenlemeler de emrivaki usulüyle dahil edilmeye çalışılıyor.

Yaralı demokrasimiz, bu dayatmayı bertaraf edip edememe sınavıyla karşı karşıya...

İlk turda 341 vekilin evet dediği “Seçilme yaşı 18'e insin” düzenlemesi doğru mu? O yaş böyle ağır bir sorumluluğu üstlenmek için uygun mu?

Seçilme yaşını 18'e indirecek düzenleme için eğitimciler, pedagoglar, psikologlar, sosyal ve siyaset bilimciler... ne diyor; duyan var mı?

Meclisteki sandalye sayısında öngörülen 50 artış, 18 yaş grubundan seçilecekleri kapsayacak “çocuk kontenjanı” için mi pakete konuldu!

Okunma Sayısı: 610
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anayasa değişiklik teklifinin 6. ve 7. maddeleri kabul edildi

    Denetleme gücü zayıflatılıyor

    Gelişmiş ülkeler parlamenter sistemde yönetiliyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    CHP: Erken seçim için 'hodri meydan' diyoruz

    Kayseri saldırısıyla ilgili 5 asker tutuklandı

    ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişinden FBI'a 'seçim' soruşturması

    Türkiye ve Rusya arasında askeri mutabakat

    Başbakan Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine gitmeyecek

    Reina'daki saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 35'e yükseldi

    İran'da 38 yıldan sonra bir ilk

    Elinde silahı olan teröristle doları olan terörist arasında fark yok

    ''Bu tamamen yanlıştır"

    Atalay Filiz için istenen ceza belli oldu

    En uzun mesai yapan ülke Türkiye

    'Paşam asker çarşıya çıksın'

    Erdoğan'dan sürpriz telefon

    Operasyona giden zırhlı araç kaza yaptı

    Bahçeli'den erken seçim göndermesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Anayasa değişiklik teklifinin 6. ve 7. maddeleri kabul edildi
    Süleyman KÖSMENE

    Astroloji nedir, ne değildir?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’de anayasa değiştirmek
    Cevher İLHAN

    “Astana süreci” mutlaka başarılmalı
    Ali SANDIKÇIOĞLU

    Kur’ân usulune uygun okunmalı
    Faruk ÇAKIR

    AB projesinin başarısı kimin elinde?
    Sabahattin BOYACI

    Aklını kafanda mı taşıyorsun?
    Risale-i Nur'dan

    Meşrûtiyetin aklı kanundur, şahıs değil
    Hasan GÜNEŞ

    Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin’de nasıl yazılıdır?
    Nejat EREN

    Elinde kor ateş tutmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.