OHAL, hukuku değil; hukuk OHAL’i sınırlamalı

Sayın hâkimler ve savcılar (2)

Yaşadığımız sıkıntılı süreçte hukukun üstünlüğünü koruyabilmenin birinci şartı, OHAL’in hukuku değil, hukukun OHAL’i denetleyip sınırladığı bir dirayet ve kararlılığı gösterebilmektir.

Bağımsız yargının görevi de budur.

Bu ortam ve şartlarda bu görevi hakkıyla ifa edebilmek için ise, kimden ve nereden gelirse gelsin, hukuk dışı baskı ve yönlendirmelere direnen, prensip eksenli bir cesaret ve kararlılığa ihtiyaç var.

Karşı karşıya olduğunuz bu zorlu sınavı aşabilmenin yolu, hukukun evrensel ilkelerini konjonktürel rüzgârlara, siyasete, günü birlik çekişmelere, baskılara, korku ve kaygılara, makam-mevki-menfaat hesaplarına kurban etmeyen çok sağlam bir duruşa sahip olabilmekten geçiyor.

Böyle bir duruş, hele bulunduğumuz ortamda ağır bedel ödemeyi gerektirebilir. Ancak bu bedeli ödemeyi göze almadan da hukuk mücadelesi verilemiyor.

Yargıyı hukuk ve adalet değil, zulüm, haksızlık, keyfîlik ve mağduriyet üretiyor olmaktan çıkarmak öncelikle hukuk erbabının ve tüm toplumun sorumluluğu.

Bu mücadelede esas alınması gereken temel ilke, ölçü ve prensipler ise belli:

Yargı hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan, münhasıran adaleti tecellî ettirmeyi esas alan bir anlayış ve duyarlılıkla çalışmalı.

Siyasî, ideolojik, şahsî ve hissî çekişmeler, mahkeme salonlarına girmemeli.

Ceza yargılamalarında masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve insanlık onuru hassasiyetle gözetilmeli. Hiç kimse suçsuzluğunu ispata zorlanmamalı; suçlamalar dayanağı olmayan temelsiz ve şablon “şüphe”lere değil, sağlam delillere dayandırılmalı; sadece istisnaî şartlara bağlı olarak tedbiren alınabilecek olan tutuklama kararları delilsiz ve keyfî gerekçelerle yargısız infaza dönüştürülüp masumların hak ve özgürlükleri gasp edilmemeli, itibarlarıyla oynanmamalı.

Âdil yargılanma ve savunma hakkı gözetilmeli; ifade ve savunmaları kaale almayan umursamaz tavırlar terk edilmeli.

Suç ve cezanın şahsîliği prensibine yönelik ihlallere asla geçit verilmemeli.

(Devam edeceğiz.)



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-Vefatının 8. yılında rahmetle andığımız Yücel Çakmaklı’nın bir projesi de Bediüzzaman filmiydi. Maalesef ömrü yetmedi. Nur içinde yatsın.

-Devletin ve toplumun istihbarat operasyonlarıyla manipüle edildiği bir ülkenin iç siyasetinde de, dış ilişkilerinde de krizler hiç bitmez.

-4. Gazetecilik Seminerleri - http://www.yeniasya.com.tr/video/4-gazetecilik-seminerleri_440886